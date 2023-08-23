Карабахские активисты потребовали не допустить использования Агдамской дороги

23 августа 2023, 23:03

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Активисты продолжают блокировать дорогу через Агдам, выступая против ее использования для перевозок и требуя открытия Лачинского коридора, сообщил представитель "Фронта безопасности и развития Арцаха". Жители Нагорного Карабаха не должны позволить президенту Нагорного Карабаха согласиться на использование Агдамской дороги, заявили в Революционной партии.

Как писал "Кавказский узел", представители движения "Фронт безопасности и развития Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла")" 18 июля перекрыли бетонными блоками дорогу Аскеран - Агдам для предотвращения гуманитарных перевозок по ней. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отметил, что заявления о возможности перевозок из Агдама в Степанакерт звучат в интересах Азербайджана. К активистам, которые заблокировали трассу, присоединились и обычные жители.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

Дорога в Агдам остается перекрытой, сообщил сегодня вечером корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Фронта безопасности и развития Арцаха" Аршак Абрамян на фоне появившихся в СМИ сообщений о возможности использования этой дороги. "Наша позиция остается неизменной, а дорога в Агдам остается перекрытой бетонными блоками", - сказал он. "Хотя активисты не находятся постоянно на месте акции, но установленные бетонные блоки не убирались и блокируют дорогу в Агдам", - заявил Абрамян.

Армянские СМИ и Телеграм-каналы 22 августа распространили информацию, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал на совещание Совбез, где объявил, что дорога Агдам-Степанакерт-Шуши будет открыта, и по ней будут привозить гуманитарные грузы. В частности, по сведениям издания "Грапарак", Арутюнян сообщил, что через Агдам будут ввозиться строительные материалы, дизельное топливо, лекарства, а продукты питания будут ввозиться через Лачинский коридор при помощи российских миротворцев.

Администрация президента Нагорного Карабаха опровергла эту информацию. По словам пресс-секретаря президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян, 22 и 23 августа президент провел закрытые обсуждения с различными государственными, политическими и общественными кругами, в ходе которых обсуждались гуманитарные вопросы и вопросы безопасности. "Были обсуждены проблемы, возникшие в Республике Арцах (Нагорный Карабах) в результате полной блокады Азербайджаном, действия властей Арцаха и посреднические предложения, поступившие из разных центров по разрешению ситуации. Решение еще не принято, но обсуждения продолжаются, и президент Арутюнян в ближайшее время обнародует информацию о ситуации и подходах лично властей", - приводит слова Аванесян "Арменпресс".

Лидер Революционной партии Арцаха Артур Осипян заявил, что "никаких решений, в том числе по вопросу агдамской дороги, не принято, но обсуждения продолжатся, а завтра может быть заявление". Осипян в прямом эфире призвал жителей Нагорного Карабаха вечером 24 августа "собраться на центральной площади и потребовать ответа Араика Арутюняна, в противном случае последует давление общества".

По его словам, "необходимо выдвинуть требование об открытии Лачинского коридора шириной пять километров, обратиться к российским миротворцам, чтобы сопровождали мирный автопробег с целью обеспечения безопасности, и совместными усилиями открыть коридор". Относительно проведения мирной акции в Лачинском коридоре, Осипян отметил, что дата еще не назначена. "День еще не определен, проводятся объяснительные и подготовительные работы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее глава МИД Нагорного Карабаха Сергей Газарян, комментируя предложение Азербайджана об использовании агдамской дороги, заявил, что "данный шаг придаст легитимность незаконным действиям Азербайджана по блокированию Лачинского коридора".

"Во-первых, заблокировав Лачинский коридор, Азербайджан намеревается полностью отрезать связь между Арменией и Арцахом. А во-вторых, любая международная помощь не должна унижать человеческое достоинство. Следовательно, если Азербайджан создал такую тяжелую ситуацию, умышленно обрекая на голод более 120 000 наших соотечественников, то ложные попытки скрыть свои действия под гуманитарной завесой недопустимы. Это позиция не только властей Республики Арцах, но и наших граждан. Как вы знаете, вчера ряд общественных организаций Арцаха затронули данный вопрос и заявили, что подобный подход просто неприемлем. Ставить знак равенства между Лачинским коридором и дорогой Агдам-Степанакерт недопустимо", - приводятся слова Газаряна в сообщении от 17 августа на сайте МИД Нагорного Карабаха.

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. В Степанакерте из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказали сегодня местные жители. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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