ЕС призвал к разблокировке Лачинского коридора и открытию дороги через Агдам

01 сентября 2023, 15:52

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Президент Совета Евросоюза Шарль Мишель предложил поэтапный подход к решению гуманитарных вопросов карабахских армян, в частности, отметив необходимость полноценной эксплуатации Лачинского коридора и открытия маршрута через Агдам.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа Анн Идальго, но машины также не были пропущены. Между тем 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур. Пикетчики установили на трассе палатки, а после того как Красный Полумесяц попросил миротворцев, чтобы они доставили гуманитарный груз в Нагорный Карабах на своих машинах, то протестующие отказались пропускать большегрузы миротворцев.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В последние недели президент Cовета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель и спецпредставитель по Южному Кавказу Тойво Клаар, сосредоточены на решении гуманитарных вопросов карабахских армян, говорится в заявлении пресс-секретаря главы Евросовета, опубликованном сегодня на сайте ЕС. "Команда Клаара и президента Мишеля часто контактировала с Баку, Ереваном и представителями карабахских армян, чтобы выработать решение по разблокированию доступа. Нынешняя гуманитарная ситуация на местах быстро ухудшается: крайне важно принять меры для удовлетворения потребностей местного населения", - далее говорится в заявлении пресс-секретаря главы Совета ЕС.

Мишель предложил "поэтапный подход, который будет отражать последовательность полноценной эксплуатации Лачинского коридора и открытия Агдамского маршрута". В ходе дискуссий обсуждалась последовательность этих шагов и тип грузов, которые будут доставляться по каждой из этих дорог.

ЕС твердо убежден в том, что "Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с предыдущими соглашениями и постановлением Международного суда, и отмечает, что использование Агдамской дороги для поставок грузов также может быть частью конкретного и устойчивого решения по обеспечению неотложных и ежедневных поставок для удовлетворения основных потребностей". Обсуждения этих элементов начались после последней встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе 15 июля 2023 года, далее напоминается в заявлении.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Так. 15 июля 2023 года в Брюсселе завершился очередной раунд переговоров между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. Азербайджану и Армении удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса. В частности, было решено ускорить работу комиссий по делимитации границ, заявил председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель по итогам встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке “Кавказского узла”. "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

ЕС также "подчеркивает необходимость того, чтобы Баку разъяснил карабахским армянам порядок их передвижения через Лачинский коридор в Армению и обратно".

Параллельно обсуждения были сосредоточены на скорейшем восстановлении поставок электроэнергии и газа карабахским армянам, отмечает пресс-секретарь главы Совета ЕС.

Помимо текущей ситуации, ЕС указывает на "необходимость устранения наследия конфликта, чтобы способствовать долгосрочному устойчивому урегулированию". "Диалог между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, будет иметь важное значение в этом отношении. Права и безопасность карабахских армян должны быть гарантированы, а обсуждение конкретных условий должно начаться как можно скорее. Диалог между Баку и карабахскими армянами должен укреплять уверенность и доверие", - далее указывается в заявлении пресс-секретаря Мишеля.

Все вышеперечисленные усилия, подчеркивается в документе, преследуют только одну цель - "обеспечить необратимую нормализацию отношений между Баку и Ереваном на благо всего населения на местах". "Настало время для смелых компромиссных решений, в том числе в свете сегодняшней эскалации. ЕС участвует в этих усилиях вместе с другими международными игроками посредством регулярных личных контактов и обмена мнениями о том, как лучше всего справиться с нынешней неустойчивой ситуацией", - говорится в заключение заявления пресс-секретаря президента Совета ЕС.