Алиев назвал условия открытия Лачинского коридора

30 августа 2023, 11:44

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Использование дороги Лачин-Ханкенди (армянское название Степанакерт) станет возможным после открытия дороги Агдам-Ханкенди, заявил президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. При этом, по словам Алиева, дорога Лачин-Ханкенди может использована «с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана».

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены Азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах для его жителей. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Азербайджанская сторона не согласовывала с Нагорным Карабахом отправку гуманитарной помощи, заявила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Ситуация в регионе и вопрос открытия дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди были обсуждены в ходе телефонных разговоров президентов Азербайджана и Франции – Ильхама Алиева и Эмманюэля Макрона вечером 29 августа. Разговор состоялся по инициативе Макрона, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства. «В ходе телефонного разговора были обсуждены ситуация в регионе, вопрос открытия дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди», - сказано в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Алиев, согласно релизу, обвинил Ереван и "поддерживаемый им режим" в целенаправленном создании искусственных препятствий для использования дороги Агдам-Ханкенди и политических манипуляциях, а также в отказе "от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди при посредничестве Международного Комитета Красного Креста". Кроме того, продолжил он, "руководство Армении без согласования с азербайджанской стороной доставило в направлении государственной границы грузы, как оно утверждает, гуманитарного назначения, целью чего является политическая спекуляция".

26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении.

Глава государства подчеркнул, что «Азербайджан пригласил представителей армянского населения Карабаха в столицу Баку и другие города Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказались и от этого, целенаправленно стремясь преподнести ситуацию якобы как носящую характер гуманитарной напряженности». Алиев отметил, что «после открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана».

Сторонами конфликта была достигнута договоренность об использовании дороги в Карабах через Агдам и более интенсивном использовании Лачинского коридора, однако Нагорный Карабах сорвал эти договоренности, сообщил 11 августа официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Президент Макрон со своей стороны отметил, что «Франция готова внести вклад в стабилизацию ситуации и устранение сложившейся напряженности», и предложил продолжить контакты между соответствующими структурами Парижа и Баку, говорится в заключения сообщения пресс-службы главы Азербайджана.

На сайте Елийсейского дворца по данным на 11.00 30 августа сообщения о телефонном разговоре Алиева и Макрона нет.

29 августа Макрон по телефону побеседовал также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры двух стран «обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также шаги по преодолению гуманитарного кризиса в регионе», сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу армянского кабмина. "Собеседники коснулись текущей ситуации в регионе. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также необходимость принятия шагов для его преодоления", - отмечается в сообщении.

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