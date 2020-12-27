Аналитики обсудили шансы Пашиняна сохранить власть после внеочередных выборов

27 декабря 2020, 01:16

Премьер-министр Никол Пашинян предлагает провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году, чтобы сохранить власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Оппозиции не удастся добиться отставки премьера при помощи уличных протестов, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил парламенту провести внеочередные выборы в 2021 году, чтобы проверить уровень доверия к действующим властям.

После вступления в силу 10 ноября соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе оппозиция в Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 8 декабря истек срок предъявленного Пашиняну ультиматума, после чего митинги сменились акциями неповиновения. С 22 декабря у здания правительства Армении проходит круглосуточная акция противников Пашиняна. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. При этом он отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста.

Предложение Пашиняна о готовности провести в 2021 году внеочередные выборы в парламент неприемлемо, заявил один из лидеров протестного движения, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Политик, в частности, поделился отрывком своего выступления на митинге 5 декабря, на котором он предположил, что власти могут инициировать внеочередные парламентские выборы, итоги которых, по его словам, «сфальсифицируют, используя административный ресурс». «Мы не примем какого-либо иного варианта, помимо отставки Пашиняна», - написал Сагателян на своей странице в соцсети Facebook.

Он обвинил премьера в попытках обманом и манипуляциями прикрыться общественной волей для выхода из ситуации. «Политическая смерть [Пашиняна] - реальность, и его отставка неизбежна. Ему не удастся сделать народ соучастником своей предательской программы», - отметил политик.

Представитель партии «Отечество» Арсен Бабаян также заявил об отсутствии какой-либо иной альтернативы отставке Пашиняна. «Он [премьер] знает, насколько эффективна уличная борьба, и всячески желает избежать после отставки уголовной ответственности за предательство. Именно поэтому Пашинян хочет провести внеочередные выборы, чтобы сфальсифицировав их итоги, обеспечить репродукцию своей власти», - написал Бабаян на своей странице в соцсети Facebook.

Политобозреватель Акоп Бадалян сомневается, что премьер-министр предложил провести внеочередные парламентские выборы под воздействием уличных протестов. «Оппозиции не удается добиться его [Пашиняна] отставки под давлением улицы. Скорей всего, это результат общей атмосферы в стране, связанной как с последствиями войны в Арцахе (Нагорном Карабахе), так и с внутриполитической и внешнеполитической ситуацией. Все эти факторы сделали неизбежными внеочередные парламентские выборы. И задача состоит в том, под чьим контролем будут организованы внеочередные выборы. Пашинян, в частности, хочет удержать под контролем избирательный процесс, чтобы в случае неизбежной передачи власти он смог с максимальной выгодой уступить свои позиции», - заявил он 26 декабря корреспонденту «Кавказского узла».

Ключевым фактором для внеочередных парламентских выборов должна стать программная борьба политических сил, считает Бадалян. "Важно, какими будут выборы в содержательном плане, будет ли избиратель голосовать за программы политических сил или за личности с традиционной риторикой взаимных обвинений – "мы хорошие, а они плохие", - пояснил политобозреватель.

По его мнению избежать фальсификаций на выборах важно еще и потому, что это может дестабилизировать обстановку в государстве. «Если итоги выборов будут отличаться от общественных настроений, независимо от того, кто сфальсифицировал результаты голосования, эта сила подложит мину замедленного действия не только под себя, но и под государство. Формирование парламента, который не отражает общественное мнение, рано или поздно приведет к дестабилизации ситуации. Следовательно, каким бы не был соблазн, ни одна разумная сила не должна пойти на этот шаг», - отметил Бадалян.

Никол Пашинян пытается удержать власть, предлагая внеочередные выборы в парламент, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Армен Варданян.

Он отметил, что инициатива властей не связана с уличными протестами оппозиционной коалиции. Более того, предложение премьера, по его словам, преследует цель погасить протестные настроения. «Это предложение - своего рода ход конем. 17 политических сил, скорей всего, откажутся обсуждать инициативу премьера, понимая, что не смогут попасть в парламент, если будут лишены возможности контролировать избирательный процесс. Протесты со временем угаснут, а эти политические силы будут маргинализированы», - считает Варданян.

Политолог назвал высокой вероятность проведения внеочередных выборов. «И хотя Пашинян вряд ли получит парламентское большинство, тем не менее, он может возглавить правительство, сформировав коалиционное правительство с лояльными ему политическими силами», - предположил он.

По его мнению, Пашинян не сможет сфальсифицировать выборы. «У него почти нет влияния на региональные власти – мэры городов и старост сельских общин. На участках сфальсифицировать не удастся из-за большого числа наблюдателей, доверенных лиц и журналистов. А на подкуп голосов избирателей у него нет финансового потенциала», - считает политолог.

Политтехнолог Армен Бадалян считает, что Никол Пашинян пытается затянуть время. «Основания для внеочередных выборов есть. И хоть уличными протестами оппозиции не удалось добиться его отставки, но сами по себе эти акции создают проблемы для власти. Кроме того, после поражения в войне премьер столкнулся с проблемой легитимности. Мировые лидеры не воспринимают Пашиняна всерьез, ему нужна легитимность, которую он рассчитывает получить по итогам внеочередных выборов», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом Бадалян не исключил, что внеочередные выборы все же не состоятся. «17 политических сил не отреагируют на инициативу премьера, потому что, согласившись на обсуждение, они признают легитимность Пашиняна. Они будут настаивать на отставке премьера. Их отказ Пашинян использует, чтобы снять с повестки вопрос внеочередных выборов», - отметил политтехнолог.

Так как Пашинян действует, исходя из сиюминутной выгоды, какой из сценариев будет реализован, зависит от развития ситуации, добавил он. «Если же выборы все-таки состоятся, Пашиняну придется сфальсифицировать их итоги, чтобы обеспечить большинство в парламенте. Для этого ему нужно взять под контроль административный ресурс, подчинить местные органы власти, привлечь криминально-олигархический ресурс. Ему придется или тотально покупать голоса избирателей, как в 2017 году сделали республиканцы, либо аналогично выборам 1990-х фальсифицировать итоги на участках, привлекая к этому силовиков и криминал. Поствыборное недовольство будет, и Пашинян пойдет на силовое подавление протестов», - полагает Бадалян.

Отметим, что армянское законодательство предусматривает роспуск парламента в двух случаях. Один из них регулируется статьей 149 Конституции Армении, согласно которой, в случае отставки премьера парламентские фракции в семидневный срок могут выдвинуть кандидатов в премьер-министры. Парламент избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов. Если парламент отклоняет кандидатуру премьера, через семь дней после голосования назначаются новые выборы, в которых могут принять участие кандидаты, предложенные как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если парламент во второй раз не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то законодательный орган распускается.

Законодательное собрание распускается в случае, предусмотренном статьей 151 Конституции. Если программа правительства не одобряет большинство депутатов, назначаются новые выборы премьера, согласно положениям статьи 149 Конституции, и распускается в силу права, если не избирает премьера. Если же парламент избирает премьера, но вновь не утверждает программу правительства, то парламент распускается в силу права. Если отставка премьера стала результатов выражения вотума недоверия, то парламент должен с первого раза одобрить программу нового правительства, в противном случае, парламент распускается в силу права.

Согласно статья 115 Конституции, для инициации процедуры недоверия премьеру нужны подписи не менее одной трети от общего числа депутатов. Одновременно с проектом предлагается кандидатура нового премьера. Решение принимается большинством голосов депутатов – поименным голосованием. Если проект не принимается, то аналогичный проект может быть представлен не ранее чем через шесть месяцев. Вотум недоверия премьеру не может быть представлен во время военного положения. Военное положение, согласно статье 119 Конституции, отменяется большинством голосов парламентариев.

Согласно статье 104 Избирательного кодекса Армении, внеочередные парламентские выборы проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска законодательного органа. Президент Армении одновременно публикует указ о назначении внеочередных выборов и роспуске парламента. Политические силы, заявившие об участии в выборах, подают в Центризбирком документы для регистрации не позднее чем за 25 дней до дня голосования. Регистрация партийных списков производится не ранее чем за 25 и не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

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