Никол Пашинян сообщил о своем выздоровлении от COVID-19

08 июня 2020, 15:54

Тесты на коронавирусную инфекцию у премьер-министра Никола Пашиняна и членов его семьи показали отрицательный результат. Об этом сообщил сегодня сам Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным у премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и глава правительства перешел на удаленную работу.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой отслеживается число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России, в том числ в Армении. О темпах распространения коронавируса говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья дважды за последние два дня сдали тест на COVID-19. О результатах тестирования сообщил сегодня сам премьер-министр на своей странице в Facebook, добавив, что возвращается к полноценной работе.

"Результаты контрольного тестирования, полученные сегодня, как и полученные накануне результаты, показали, что наша семья выздоровела от коронавируса. Конечно, мы должны пересмотреть обстоятельства и сроки заражения, но сейчас важно, что мы все здоровы и приобрели иммунитет", - перевел "корреспондент "Кавказского узла" слова Пашиняна.

Сегодня премьер-министр произвел замену руководителей силовых структур Армении. Он назначил генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна начальником Генштаба, полковника Аргишти Кярамяна директором Службы национальной безопасности, полковника Ваге Казаряна начальником полиции, сообщил News.Am. О кадровых перестановках в силовых ведомствах премьер-министр написал в Facebook, добавив, что новые назначения обретут юридическую силу после подписания президентом Армении.

На официальном сайте премьер-министра Армении на 15.50 мск 8 июня нет сообщений, подтверждающих возвращение Пашиняна к работе в Доме правительства. Как следует из видеозаписей на сайте премьер-министра, на протяжении периода лечения он ежедневно принимал участие в информационных брифингах по ситуации с коронавирусом на открытом воздухе, в совещаниях премьер-министр участвовал по видеосвязи.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".