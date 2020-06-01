Премьер-министр Армении заразился COVID-19

01 июня 2020, 10:14

Тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным у премьер-министра Армении Никола Пашиняна, он перешел на удаленную работу.

Как писал "Кавказский узел", на 31 мая в Армении число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 9282, количество умерших инфицированных коронавирусом возросло до 131.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой отслеживается число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О темпах распространения коронавируса говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О заражении коронавирусом Никол Пашинян сообщил сегодня во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook. Тест, который был сдан 31 мая, дал положительный результат, сказал премьер-министр, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". По его словам, вирус также подвержен у всех членов его семьи, однако он и все родные переносят болезнь бессимптомно. У кого именно из членов семьи подтвержден коронавирус, премьер-министр не уточнил.

Пашинян предположил, что заразился во время одной из рабочих встреч. "Подозреваю, что это случилось тогда, когда в ходе встречи участникам поднесли стаканы для воды без перчаток. Потом у официанта подтвердился коронавирус", - сказал он. Премьер-министр отметил, что теперь будет работать, находясь в изоляции в своей резиденции, "настолько полноценно, насколько будет возможность".

В изоляцию также помещены зараженные члены его семьи, сообщил ТАСС.

Николу Пашиняну сегодня исполнилось 45 лет, информировал РБК.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".