Четыре человека с COVID-19 скончались в Армении за сутки

31 мая 2020, 11:19

Количество умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, в Армении достигло 131, общее количество заражений возросло до 9282, сообщил Минздрав.

Как сообщал "Кавказский узел", на 30 мая в Армении число пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 8927, количество умерших инфицированных коронавирусом достигло 127.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О темпах распространения коронавируса говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Армении за сутки коронавирус подтвержден у 355 человек, общее число зараженных, по состоянию на 11.00 часов по местному времени (10.00 мск), составило 9282 человек. Из них 3386 человек выздоровели. За сутки из больницы выписались 69 человек, сообщил сегодня на своей странице в Facebook Минздрав республики.

"Четыре пациента за сутки скончались: три мужчины (68, 70 и 86 лет) и женщина в 54-летнем возрасте. Все они имели хронические заболевания. Общее число скончавшихся от вируса достигло 131. Еще два человека, у которых был подтвержден коронавирус, скончались накануне, но смерть наступила по причине другой болезни. Число таких смертей достигло 50", – отметило ведомство в своем сообщении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

На лечении в больницах находятся 5715 пациентов, в целом на сегодняшний день в стране проведено 58065 тестирований, уточнило ведомство.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".