Участники конгресса в Париже призвали армян выступить против действующей власти

О необходимости мобилизоваться против действующей власти в Армении, защитить Армянскую апостольскую церковь и права беженцев из Нагорного Карабаха заявили участники Конгресса по общенациональной мобилизации армянской диаспоры, который прошел в Париже.

11-12 апреля в Париже прошел Конгресс по общенациональной мобилизации армянской диаспоры, участие в котором приняли более 150 представителей общественных, политических, правозащитных, религиозных и деловых организаций из Армении и 26 стран, а также представители Нагорного Карабаха. По итогам работы конгресса была распространена декларация с оценкой геополитических реалий и заявлением о необходимости мобилизации вокруг общеармянских повесток.

Мероприятие организовал Координационный комитет по мобилизации диаспоры при поддержке Европейской армянской федерации за справедливость и демократию (EAFJD), Армянского национального комитета (ANC) и Армянской Революционной Федерацией Дашнакцутюн (АРФД), сообщили 13 апреля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе АРФ «Дашнакцутюн» Нагорного Карабаха в Ереване.

В заявлении говорится о необходимости «признать нынешний курс властей Армении «антинациональным», ведущим к потере суверенитета, требовать немедленного освобождения всех армянских пленных и политических заложников, удерживаемых в Баку, интернационализации вопроса Арцаха (Нагорного Карабаха) и защиты прав его народа на самоопределение, вопреки попыткам Еревана закрыть этот вопрос».

Участники конгресса также потребовали «защитить Армянскую апостольскую церковь от вмешательства государства, укрепить систему армянского образования в диаспоре для противодействия ассимиляции», «осудить политику разделения диаспоры на «своих» и «чужих», создать институциональные механизмы участия профессионалов из диаспоры в управлении государством, но только после смены политического курса». Также в заявлении имеется «прямой призыв ко всем гражданам Армении, проживающим за рубежом, приехать в Армению 7 июня 2026 года на общенациональные выборы и проголосовать против действующей власти».

Очередные выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону - сохранение власти действующей команды или ее переход в оппозицию, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Член бюро АРФ «Дашнакцутюн» Овсеп Тер-Геворгян заявил в своем выступлении, что «для диаспоры красной линией является любая попытка умаления Геноцида армян, а также уступка исторических прав Арцаха и армянского народа требованиям Азербайджана и Турции во имя неопределённого «мира»».

«Армения является источником жизнеспособности диаспоры, а диаспора - Армении. Проблемы Армении - это не только проблемы живущих в Армении. Это общеармянские и общенациональные проблемы, решение которых требует общеармянских усилий», - заявил представитель АРФД Ишхан Сагателян

Представитель армянской диаспоры Тарон Тер-Хачатурян заявил: «Мы преодолеем разочарования последних 6-8 лет, потенциал диаспоры будет направлен на укрепление государственности Армении».

Президент ассоциации «Швейцария-Армения» Джонатан Шпангенберг отметил, что "произошедшее в Арцахе (Нагорном Карабахе) - это геноцид". "У нас есть что сказать и что сделать по этому вопросу. В преддверии 8-го саммита Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в Армении, у диаспоры есть возможность поднять вопрос прав армян Арцаха (Нагорного Карабаха), учитывая Конвенцию о геноциде и обязательство по его предотвращению».

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К началу сентября 2024 года в регионе оставались 14 армян; одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября 2024 года. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

В представительстве Нагорного Карабаха в Ереване корреспондента "Кавказского узла" проинформировали, что спикер Национального собрания, исполняющий обязанности президента Нагорного Карабаха Ашот Даниелян в своем выступлении на конгрессе в Париже, подчеркнул, что «тема Арцаха (Нагорного Карабаха) не закрыта - это не просто слова, а необратимое обязательство», «триединство "Арцах-Армения-диаспора" должно стать основой национальной повестки, политики и повседневной работы».

«Мы ожидаем, что скоординированные действия армянства дадут возможность сохранить вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) в международной повестке, добиться возвращения пленных, поддерживать легитимные структуры Арцаха (Нагорного Карабаха), защитить наследие и восстановить права жителей».

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в своем выступлении на конгрессе коснулся вопросов прав народа Нагорного Карабаха. «Народ Арцаха (Нагорного Карабаха) в одиночку не может противостоят тем нарушениям своих прав, с которыми сталкивается ежедневно. Необходима всеармянская борьба против отрицания этнической чистки Арцаха (Нагорного Карабаха), за права и возвращение армянских заложников, удерживаемых в Баку, достойную жизнь и интеграцию арцахцев в Армении, право на возвращение, собственность и другие основополагающие права», - перечислил Степанян основные пункты своего выступления.