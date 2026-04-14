06:33, 14 апреля 2026

Участники конгресса в Париже призвали армян выступить против действующей власти

О необходимости мобилизоваться против действующей власти в Армении, защитить Армянскую апостольскую церковь и права беженцев из Нагорного Карабаха заявили участники Конгресса по общенациональной мобилизации армянской диаспоры, который прошел в Париже.

11-12 апреля в Париже прошел Конгресс по общенациональной мобилизации армянской диаспоры, участие в котором приняли более 150 представителей общественных, политических, правозащитных, религиозных и деловых организаций из Армении и 26 стран, а также представители Нагорного Карабаха. По итогам работы конгресса была распространена декларация с оценкой геополитических реалий и заявлением о необходимости мобилизации вокруг общеармянских повесток.

Мероприятие организовал Координационный комитет по мобилизации диаспоры при поддержке Европейской армянской федерации за справедливость и демократию (EAFJD), Армянского национального комитета (ANC) и Армянской Революционной Федерацией Дашнакцутюн (АРФД), сообщили 13 апреля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе АРФ «Дашнакцутюн» Нагорного Карабаха в Ереване.

В заявлении говорится о необходимости «признать нынешний курс властей Армении «антинациональным», ведущим к потере суверенитета, требовать немедленного освобождения всех армянских пленных и политических заложников, удерживаемых в Баку, интернационализации вопроса Арцаха (Нагорного Карабаха) и защиты прав его народа на самоопределение, вопреки попыткам Еревана закрыть этот вопрос».

Участники конгресса также потребовали «защитить Армянскую апостольскую церковь от вмешательства государства, укрепить систему армянского образования в диаспоре для противодействия ассимиляции», «осудить политику разделения диаспоры на «своих» и «чужих», создать институциональные механизмы участия профессионалов из диаспоры в управлении государством, но только после смены политического курса». Также в заявлении имеется «прямой призыв ко всем гражданам Армении, проживающим за рубежом, приехать в Армению 7 июня 2026 года на общенациональные выборы и проголосовать против действующей власти».

Очередные выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону - сохранение власти действующей команды или ее переход в оппозицию, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". 

Член бюро АРФ «Дашнакцутюн» Овсеп Тер-Геворгян заявил в своем выступлении, что «для диаспоры красной линией является любая попытка умаления Геноцида армян, а также уступка исторических прав Арцаха и армянского народа требованиям Азербайджана и Турции во имя неопределённого «мира»».

«Армения является источником жизнеспособности диаспоры, а диаспора - Армении. Проблемы Армении - это не только проблемы живущих в Армении. Это общеармянские и общенациональные проблемы, решение которых требует общеармянских усилий», - заявил представитель АРФД Ишхан Сагателян

Представитель армянской диаспоры Тарон Тер-Хачатурян заявил: «Мы преодолеем разочарования последних 6-8 лет, потенциал диаспоры будет направлен на укрепление государственности Армении».

Президент ассоциации «Швейцария-Армения» Джонатан Шпангенберг отметил, что "произошедшее в Арцахе (Нагорном Карабахе) - это геноцид". "У нас есть что сказать и что сделать по этому вопросу. В преддверии 8-го саммита Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в Армении, у диаспоры есть возможность поднять вопрос прав армян Арцаха (Нагорного Карабаха), учитывая Конвенцию о геноциде и обязательство по его предотвращению».

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К началу сентября 2024 года в регионе оставались 14 армян; одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября 2024 года. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах". 

В представительстве Нагорного Карабаха в Ереване корреспондента "Кавказского узла" проинформировали, что спикер Национального собрания, исполняющий обязанности президента Нагорного Карабаха Ашот Даниелян в своем выступлении на конгрессе в Париже, подчеркнул, что «тема Арцаха (Нагорного Карабаха) не закрыта - это не просто слова, а необратимое обязательство», «триединство "Арцах-Армения-диаспора" должно стать основой национальной повестки, политики и повседневной работы».

«Мы ожидаем, что скоординированные действия армянства дадут возможность сохранить вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) в международной повестке, добиться возвращения пленных, поддерживать легитимные структуры Арцаха (Нагорного Карабаха), защитить наследие и восстановить права жителей».

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в своем выступлении на конгрессе коснулся вопросов прав народа Нагорного Карабаха. «Народ Арцаха (Нагорного Карабаха) в одиночку не может противостоят тем нарушениям своих прав, с которыми сталкивается ежедневно. Необходима всеармянская борьба против отрицания этнической чистки Арцаха (Нагорного Карабаха), за права и возвращение армянских заложников, удерживаемых в Баку, достойную жизнь и интеграцию арцахцев в Армении, право на возвращение, собственность и другие основополагающие права», - перечислил Степанян основные пункты своего выступления.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

01:58, 14 апреля 2026
Число жертв взрыва во Владикавказе увеличилось до трех
00:39, 14 апреля 2026
Умерла попавшая под лавину жительница Дагестана
19:40, 13 апреля 2026
Житель Ростовской области задержан по делу о финансировании террористов
18:35, 13 апреля 2026
Директор фабрики в Ингушетии арестован за использование рабского труда
16:45, 13 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
06:58, 13 апреля 2026
Пять военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
Все события дня
Деревня в Армении. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
22:57, 12 апреля 2026
Повышение суммы жилищных сертификатов в Армении не решило проблему с жильем для беженцев
Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03:52, 6 апреля 2026
Участники дискуссии заявили о разжигании ненависти в отношении карабахских беженцев
Встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:55, 2 апреля 2026
Путин предложил Пашиняну выбрать курс перед выборами
Люди, вернувшиеся в Карабах. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-gorod-xodzavend-pribyla-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-obnovleno-643512
13:00, 1 апреля 2026
Переселение азербайджанских семей в Карабах вызвало дискуссию в соцсети
Никол Пашинян с беженкой в метро. Скриншот видео NEWS.am
13:39, 26 марта 2026
Активисты сочли дискриминацией карабахцев спор Пашиняна с беженкой
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Все блоги
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Наводнение в Дагестане, начало апреля 2026 года. Фото: пресс-служба МЧС по Дагестану.
13 апреля 2026, 23:54
Прогноз погоды в Дагестане не подтвердил опасений о третьей волне паводков

Снегопад в селе Хосрех. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
13 апреля 2026, 20:28
Глава заблокированного горного села в Дагестане попросил отправить его жителям продукты

Обыск во время задержания директора водоканала. 13 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2026-04-13/539224
13 апреля 2026, 17:40
Глава водоканала задержан по делу о массовом отравлении в Дагестане

Жительница Сочи и ее сын, выдворенные из Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 апреля 2026, 13:00
Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
