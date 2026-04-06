Участники дискуссии заявили о разжигании ненависти в отношении карабахских беженцев

Власти Армении ведут планомерную политику по разжиганию ненависти к беженцам из Нагорного Карабаха и ограничению их прав, необходимо выработать механизмы для защиты их прав, заявили участники дискуссии, прошедшей в Ереване.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К началу сентября 2024 года в регионе оставались 14 армян; одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября 2024 года. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Пленарная дискуссия под названием «Проявления языка ненависти и дискриминационного отношения к арцахцам (карабахцам)», организованная "Общественным советом" Нагорного Карабаха, прошла 3 апреля в представительстве Нагорного Карабаха в Ереване, передает корреспондент "Кавказского узла".

Консультативный орган «Общественный совет» Нагорного Карабаха создан 6 февраля 2026 года указом исполняющего обязанности президента республики Нагорного Карабаха Ашотом Даниеляном. Совет состоит из 23 человек, это политические деятели и представители гражданского общества Нагорного Карабахе. При совете созданы четыре комиссии, которые будет заниматься вопросами насильственно перемещенного населения Нагорного Карабаха. В частности, вопросами права и свободы человека, сотрудничество и координация работ с Арменией, диаспорой и международными организациями, социальными проблемами и вопросами здравоохранения, вопросами науки, образования, культуры, молодежи, спорта и религии.

«Проявления хейтерства в отношении арцахцев в последнее время имеет несколько направлений», - заявил в ходе дискуссии омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

«После событий 2023 года, то есть потери Арцаха (Нагорного Карабаха), в Армении усилилась тенденция поиска виновных, в рамках которой ответственность за утрату власть возлагает на самих арцахцев. В международной терминологии это называется «обвинением жертвы». Также одним из ключевых нарративов, способствующих разжиганию ненависти, является тезис о «неблагодарности» арцахцев. В публичном поле распространяется мнение, что Армения на протяжении десятилетий оказывала одностороннюю поддержку Арцаху (Нагорному Карабаху), что является искажением истории. Однако подобная риторика поддерживается и транслируется и на государственном уровне», - заметил омбудсмен.

Он заявил о необходимости «правовой активности и защиты прав как на национальном уровне, так и в рамках международных механизмов». Степанян отметил особо, что «в периоды активизации политических процессов или в моменты, когда арцахцы поднимают вопросы своих прав, уровень враждебной риторики со стороны властей заметно возрастает». Он не исключает, что «власть надеется, что такая риторика привлечет больше сторонников».

«Язык ненависти является инструментом, направленным не только против арцахцев, но и против армянского общества в целом, представляя серьезную угрозу внутренней безопасности страны», - заявила первый омбудсмен Армении, правозащитник Лариса Алавердян.

Она напомнила, что «в 2020-2023 годах правительство Армении отказывалось предоставлять статус беженца жителям Гадрута и Шуши, аргументируя это тем, что они являются гражданами республики Армения». «Важно помнить об этом и избегать фрагментарного подхода. Ранее власти сами утверждали, что паспорта с кодом 070 - это свидетельство гражданства, а не просто проездной документ. Но все изменилось после сентября 2023 года. Однако в правительственном постановлении отсутствует положение о недействительности паспортов с кодом 070. Потому здесь речь идет о самоуправстве исполнительной власти, поскольку Конституция прямо запрещает лишение гражданства», - сказала правозащитник.

Она добавила, что «Конституция Армении четко закрепляет обязанность государства защищать своих граждан вне зависимости от их местонахождения, на какой территории он проживает».

Правозащитник, член Общественный совет Нагорного Карабаха Наре Симонян заметила, что «в публичном поле активно продвигаются нарративы о «неблагодарности», «бегстве», «отказе помочь солдатам» и «отсутствии любви к Армении»».

«Эта риторика систематически либо усиливается после заявлений властей, либо предшествует им. Потому можно утверждать о системной политике формирования негативного отношения к арцахцам. Особенно активно подобная риторика используется в предвыборные периоды. С помощью инструментов ненависти власти стремятся мобилизовать электорат, формируя образ «врага», в роли которого нередко оказываются носители национальной идентичности, в том числе церковь и арцахцы», - заметила Симонян.

Говоря об избирательном праве беженцев, Симонян заметила, что «до насильственной депортации осенью 2023 года жители Арцаха имели паспорта республики Армения и использовали их, в том числе, в государственных и дипломатических структурах, однако были ограничены в праве участвовать в национальных выборах». «В 2021 году было зафиксировано 124 судебных обращения, в рамках которых арцахцы с паспортами с кодом 070 добивались восстановления избирательных прав. И во всех случаях суды подтвердили их гражданство и право участия в выборах. Но то, что после 2023 года властями был распространен термин «проездной паспорт», не имеет правовой основы и является выдумкой. Это можно квалифицировать как правовое насилие в отношении беженцев», - заявила Симонян.

Она считает, что «необходимо обращаться в суды с требованием восстановления избирательных прав арцахцев, а в случае отказа - потребовать дополнительной правовой оценки таких решений».

Общественный деятель, члены Общественного совета Нагорного Карабаха Алвард Закарян заметила, что власти Армении в последнее время постоянно говорят о «борьбе с гибридными угрозами», но их действия направлены против армянского народа. В частности, в обществе распространяется ненависть к тем людям, которые высказываются о правах человека и национальных ценностях, и в особенности о правах беженцев.

«Действующая армянская власть делает все, чтобы внести раскол в общество, чтобы не было сплоченности армянского народа. Однако такие действия являются не только нарушением прав и закона. Правозащитники и юристы должны отреагировать», - считает Закарян.

Депутат НС Нагорного Карабаха Метаксе Акопян отметила, что «необходимо найти механизмы, которыми могут воспользоваться люди, которые стали жертвами общественной ненависти и насилия, чтоб получить защиту».

«Учитывая, что судебная система Армении не находится на должном уровне, люди часто не верят, что будет защита их прав и свобод, и не обращаются в необходимые инстанции, необходимо подумать о создании механизмов защиты. Особенно уязвимы сейчас беженцы, потому что ненависть к ним распространяется от официальных лиц», - выразила мнение Акопян.

При этом депутат заметила, что «ненависть к беженцам распространяется в основном в социальных сетях и подвластных СМИ, тогда как в ходе поездок и встреч ничего подобного не наблюдается».