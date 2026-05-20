Правозащитники сочли несоразмерными действия силовиков против Артура Осипяна

Задержание и ходатайство об аресте активиста, беженца из Нагорного Карабаха Артура Осипяна после спора с премьер-министром Николом Пашиняном демонстрирует несоразмерность действий силовиков и применение избирательного правосудия, заявили правозащитники..

Как писал "Кавказский узел", в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречах с избирателями сорвался на оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а карабахского активиста Артура Осипяна задержали по подозрению в хулиганстве после перепалки с премьером.

Артур Осипян - лидер оппозиционной Революционной партии Арцаха (Нагорный Карабах), сооснователь движения «Мое право», борющийся с коррупционной системой . В ходе блокады Нагорного Карабаха, Осипян призывал мирным маршем добиться деблокады.

Адвокат Роман Ерицян сообщил, что следователи предъявили Осипяну обвинения в хулиганстве, воспрепятствовании предвыборной агитации и публичных призывах к насилию – статьи 330, 297, 211 УК Армении. Также следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении Осипяна под арест.

Правозащитников обеспокоило преследование Осипяна

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи заявил, что «ограничение свободы, примененное в отношении Артура Осипяна, должно быть немедленно пересмотрено, а при отсутствии правомерных оснований – прекращено».

Отклик правоохранителей последовал не в форме соразмерной и беспристрастной оценки всего инцидента

"Мы с тревогой фиксируем отклик правоохранительных органов в связи с инцидентом, имевшим место в ходе предвыборной агиткампании в административном районе Арабкир города Еревана, а также процесс задержания, осуществленный в его рамках. Согласно имеющимся в публичном пространстве видеоматериалов и публикаций следует, что, Артур Осипян выступил в адрес главы правительства с критикой политического характера, в ответ на которую прозвучали выражения личного характера, унижающие достоинство, в том числе реплика: «Отправился бы и погиб…». Особую обеспокоенность вызывает то, что отклик правоохранителей последовал не в форме соразмерной и беспристрастной оценки всего инцидента, он ограничился лишь применением меры пресечения в виде лишения свободы в отношении Осипяна", - подчеркнули правозащитники.

Они указали, что несколько участников шествия, применив силу, вывели Осипяна из толпы, пытались нанести удары, а со стороны сторонников премьер-министра были озвучены оскорбительные выражения, однако соразмерной правовой реакции не имеется. "Примененное в отношении Осипяна действие могло быть обусловлено не столько объективной оценкой предполагаемого правонарушения, сколько его резкой политической критикой, адресованной премьер-министру», - делают вывод правозащитники.

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи подчеркивает, что «в правовом государстве действия правоохранительных органов должны соответствовать принципам равенства, соразмерности и политической нейтральности».

"Мы считаем, что ограничение свободы, примененное в отношении Артура Осипяна, должно быть немедленно пересмотрено, а при отсутствии правомерных оснований - прекращено. Одновременно государственные органы обязаны публично зафиксировать возможные допущенные правонарушения и восстановить нарушенные права гражданина, в том числе при необходимости посредством принесения соответствующего публичного извинения", - говорится в заявлении.

НПО призвали освободить Осипяна

Заявление относительно незаконного и избирательного уголовного преследования Артура Осипяна распространили ряд общественных организаций - «Защита прав без границ», «Журналисты во имя прав человека», «Во имя равных прав», Клуб общественной журналистики, MediaStep, Армянский комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи, Региональный центр демократии и безопасности, «Центр исследований прав человека», Ереванский пресс-клуб, «Новая культура правосудия», «Центр общественной консолидации и поддержки», Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Хельсинкская ассоциация НПО. Они осудили "очевидно незаконное, необоснованное и политически мотивированное уголовное преследование и лишение свободы Артура Осипяна".

Более того, незаконным, несоразмерным и заслуживающим осуждения является ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения, поданное в суд, которое используется с целью ограничения публичной речи и деятельности лица и его наказания, а не на основаниях, предусмотренных законом. В тексте отмечается, что «публично известные действия Артура Осипяна, включая спор с Николом Пашиняном, затрагивание и публичное поднятие тем общественной значимости, а также публикацию в социальной сети, полностью подпадают под защиту права на свободу слова как критическое высказывание».

Фиксируем осуществление правоохранительными органами — прокуратурой и Следственным комитетом — избирательного правосудия, основанного на политической целесообразности

«Вновь фиксируем осуществление правоохранительными органами — прокуратурой и Следственным комитетом — избирательного правосудия, основанного на политической целесообразности, исключительно в защиту представителей правящей политической силы. В противном случае уголовно-правовая оценка была бы дана публичным высказываниям правящей политической силы и лично Никола Пашиняна, содержащим, по всей видимости, язык ненависти, публичные призывы к насилию и угрозы, в том числе угрозы подвергнуть пыткам лиц, находящихся в заключении, как в рамках данного эпизода, так и в контексте инцидентов, произошедших в предыдущие дни», - заявляют подписанты.

Общественные организации потребовали от Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Армении «незамедлительно освободить Артура Осипяна из-под стражи и прекратить уголовное преследование в его отношении, исключить незаконные или избирательные уголовные преследования, в том числе исключить незаконное и несоразмерное применение уголовно-правового инструментария в рамках избирательного процесса с целью заставить замолчать критические высказывания в адрес правящей политической силы».

Осипян задержан за критику

«В действиях Артура Осипяна нет ни хулиганства, ни иного состава преступления», - заявил координатор «Союза информированных граждан» Даниел Иоаннисян.

«Артур Осипян выступил с политической критикой в адрес Никола Пашиняна, который на тот момент выступал в качестве кандидата, и в ответ получил высказывания личного характера, унижающие достоинство, вплоть до формулировки: «Лучше бы пошел и погиб…». Крайне тревожно то, что реакция правоохранительных органов последовала не в виде соразмерной и беспристрастной оценки всего инцидента, а лишь в применении меры лишения свободы в отношении Осипяна. Между тем в ходе того же инцидента в отношении других лиц, проявлявших, по всей видимости, агрессивное поведение и допускавших оскорбительные высказывания, в том числе сторонников правящей политической силы, равноценных и заметных действий предпринято не было. Эти обстоятельства создают обоснованные подозрения, что действия, примененные в отношении Осипяна, могли быть обусловлены его резкой политической критикой в адрес премьер-министра», - отметил Иоаннисян.

«Правоохранительные органы обязаны незамедлительно представить публичные разъяснения: на каких фактических основаниях был задержан Осипян, была ли дана оценка действиям других участников инцидента и почему в отношении них не были применены такие же или соразмерные меры», подчеркнул он.

«Учитывая вышеизложенное, мы, в рамках альянса «Независимый наблюдатель» (Independent Observer), требуем немедленно снять ограничение свободы Артура Осипяна, а компетентные органы должны принести публичные извинения, если выяснится, что вмешательство в отношении него было несоразмерным, избирательным или обусловленным политической критикой», - заявил Иоаннисян.

В политической борьбе беженцы стали мишенью политиков

Общественный совет Нагорного Карабаха также выступил с заявлением, где отметил, что «в рамках предвыборных процессов в Армении политические проявления правящих сил выходят за рамки цивилизованных и демократических форматов».

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

«Общественный совет Арцаха решительно осуждает генерируемую властями и распространяемую в общественном пространстве в рамках предвыборных процессов риторику ненависти, которая нередко сопровождается угрозами, навешиванием ярлыков и опасными примерами углубления вражды и раскола между различными группами общества. Особенно тревожным является то, что в контексте политической борьбы вновь становятся мишенью насильственно перемещенные арцахцы — предпринимаются попытки представить их источником внутриполитической напряженности или использовать их образ в провокационных целях. Подобный стиль действий не только неприемлем, но и опасен, учитывая существующую чувствительность внутри армянского общества и вызовы безопасности», - говорится в тексте заявления.

Напомним, Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. 14 мая Центризбирком признал утратившей силу регистрацию 45 кандидатов в депутаты парламента Армении, которые подали заявления о самоотводе, среди них кандидаты, входящие в списки "Крыльев единства" и "Просвещенной Армении".

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении.

