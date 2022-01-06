Православные юга России готовятся встретить Рождество

06 января 2022, 20:33

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Рождественские службы пройдут в большинстве храмов в регионах юга России, власти регионов юга России позаботились об усилении мер безопасности и развозе верующих после служб. Пандемия коронавируса практически не сказалась на планах празднования Рождества.

Как писал "Кавказский узел", в 2016-2019 годах празднование Рождества Христова в регионах юга России проходило при усиленных мерах безопасности. В 2021 году рождественские богослужения прошли в храмах на юге России с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество. Верующие Армянской апостольской церкви, основной религиозной организации в Армении и Нагорном Карабахе, отметили Рождество сегодня, 6 января. Традиционное рождественское шествие "Алило" в Грузии второй раз отменено в связи с пандемией коронавируса.

Празднование Рождества не должно привести к росту заражений коронавирусом, заявил на заседании оперштаба Краснодарского края вице-губернатор Игорь Галась. "В основном на службу приходят люди пожилого возраста, которые находятся в зоне риска. От нашей принципиальности и ответственного подхода к работе зависят их жизни", – привела его слова пресс-служба администрации Кубани.

Рождественская литургия пройдет в 512 церквях и храмах во всех муниципалитетах края с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции, проинформировал первый заместитель директора департамента внутренней политики края Александр Симириков.

"Все муниципалитеты получили рекомендации по обеспечению эпидемиологической и общественной безопасности. Службы в крупных храмах будут транслировать на улице, чтобы все желающие имели возможность ее услышать и увидеть. Внутри храмов необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра и не заполнять пространство более чем на 50%. Прихожанам будут предоставлять маски, средства дезинфекции. Также на территории храмов выставят палатки, где прихожане смогут погреться", — приводятся его слова в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Богослужение в Свято-Екатерининском кафедральном соборе проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Прямую трансляцию из собора будет вести телеканал "Кубань-24". Пожилым жителям края рекомендовано посмотреть богослужение в прямом эфире, отмечается в сообщении.

В Волгоградской области также богослужения пройдут во всех храмах региона. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор проведет богослужение в храме Александра Невского, затем состоится божественная литургия. Утром 7 января в этом же храме состоится детская Рождественская литургия, после ее окончания — игры на улице у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и их друзьями, сообщило сегодня V1.

Александро-Невский кафедральный собор в Волгограде был освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2021 году, напомнила "Волгоградская правда".

В Ставрополе приуроченные к Рождеству концерты пройдут в онлайн-режиме, следует из сообщения на сайте администрации города. Так, на сегодня намечены концерты "Рождественская круговерть" вокального ансамбля песни терских казаков "Наследие" и онлайн-концерт "Мир встречает Рождество" камерного ансамбля "Элегия", которые пройдут в соцсети Instagram.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Андреевском соборе Ставрополя, сообщила сегодня Ставропольская митрополия на своей странице в Instagram. Как следует из фотографий, размещенных в аккаунте, верующие находились друг от друга на расстоянии, однако маски были на единицах из них.

Рождественские службы пройдут сегодня в 56 храмах Ростова-на-Дону. Общественный транспорт будет работать до 03.00 мск, на маршрут должны выйти 256 единиц транспорта, проинформировало сегодня 161.ru.

6 января в храмах Астрахани начнутся рождественские службы, они пройдут в 25 храмах и сборах города, сообщило сегодня "Каспий-инфо".

МВД Адыгеи отчиталось, что обеспечивать безопасность верующих будут около 150 сотрудников полиции. "Помощь и содействие им также окажут представители Росгвардии, казачества, добровольных народных дружин и объединений правоохранительной направленности. В целях обеспечения безопасности дорожного движения вблизи мест, где пройдут богослужения, запланировано увеличение количества нарядов ДПС", — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Казаки примут участие в охране порядка в рождественскую ночь и в Калмыкии, говорится в сообщении на сайте МВД Калмыкии. Праздничное гулянье состоится вечером 7 января у культурного комплекса "Пагода Семи дней", сообщила мэрия Элисты на своем сайте.

В Северной Осетии в Рождество Христово пройдут праздничные богослужения во всех храмах и монастырях Владикавказской Епархии. Епископ Владикавказский и Аланский Герасим проведет всенощное богослужение во Владимирском храме исторической архиерейской резиденции. Праздничная Божественная литургия начнется во Владимирском храме в 00.00, сообщил сегодня "15-й регион".

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