Прихожане Армянской апостольской церкви рассказали о семейных традициях на Богоявление

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Рождественские литургии прошли сегодня в храмах Армянской апостольской церкви. Прихожане этой церкви назвали Богоявление семейным праздником и рассказали о своих традициях празднования.

Как писал "Кавказский узел", 5 января прихожане Армянской апостольской церкви отметили канун Богоявления, и с вечера перешли к празднованию Рождества и Крещения. После праздничных литургий верующие с зажжёнными свечами и лампадами отправились домой на семейные праздничные застолья.

Праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение, Армянская Апостольская церковь отмечает 6 января. В других христианских церквях Рождество празднуют 25 декабря или 7 января, а Крещение — 6 или 19 января. Совместное празднование Рождества и Крещения связано с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято решение о раздельном праздновании Рождества и Крещения, говорится в справке на сайте "Богослов.ru".

Ереванцы в храме пренебрегали антиковидными ограничениями

Сегодня в храмах Армянской апостольской церкви были отслужены рождественские литургии. В начале литургий прихожане получили отпущение грехов, а по завершении - причащение. Люди по традиции приветствовали друг друга со словами "Христос родился и явился к нам", "Вам и нам благая весть".

Церковь Святой Анны в Ереване была переполнена, прихожане уступали друг другу место, давали возможность новым пришедшим пройти вперед для получения благословения. Ограничения в связи с коронавирусом на литургии не соблюдались, далеко не все верующие были в масках, сообщила побывавшая в храме корреспондент "Кавказского узла".

Во дворе церкви установили инсталляцию Рождества Христова. В связи с Рождеством все абоненты сотовых сетей Армении получили поздравления по SMS от Первопрестольного Эчмиадзина.

После литургий верующие продолжили отмечать праздник за семейным столом

По окончании литургий в храмах проводилась церемония освящения воды. Освященную воду люди уносили к себе домой. "Эта вода действительно священная, она исцеляет людей, надо просто верить", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" прихожанка церкви Карине Арутюнян.

Карине назвала Богоявление семейным праздником и рассказала, что 6 января ежегодно вся ее семья посещает церковь, после чего празднование продолжается дома за праздничным столом.

Диана Саакян, как и каждый год, тоже посетила сегодня церковь. Для нее это также семейный праздник "и один из самых светлых праздников, с которым связываешь все твои надежды". "Рождество мы празднуем с вечера 5 января. Вчера я не смогла пойти в церковь, но бабушка принесла нам зажженную от освященного огня свечу. Сегодня я приняла участие в литургии, а дома у нас праздничный стол с традиционными для Рождества блюдами: рыба, плов, вино и торт", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Саакян.

В церкви Святой Анны в Ереване после литургии во дворе были организованы национальные танцы, такие как армянский народный боевой танец "Ярхушта", "Кочари". Люди присоединялись к танцевальной группе "Карин" Гагика Гиносяна, участника карабахской войны.

Нанар Насибян приехала в Ереван к сыну праздновать Новый год и Рождество. По ее словам, сын прошел войну в Нагорном Карабахе, был тяжело ранен, и "чудом спасся". Сейчас он проходит реабилитацию в Ереване. "Глазам своим не верю, что он танцует. Мы и не верили, что его можно будет спасти, и за это мы благодарны Богу", - отметила женщина.

Рождество - "духовное осмысление" Нового года, считает Карен Даниелян. "Это семейный праздник, рыба и вино в этот день - обязательные атрибуты", - отметил он.

Паломники приехали в Нагорный Карабах на празднование Рождества

Российские миротворцы обеспечили безопасный въезд в Нагорный Карабах более 5 тысяч машин с паломниками из России и Армении, которые приехали на празднование Рождества. Паломники прибыли через наблюдательные посты и Лачинский коридор, сообщило сегодня Минобороны России.

Сами миротворцы отметят Рождество 7 января в христианской церкви на территории дислокации миротворческого контингента в Степанакерте, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.