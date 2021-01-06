Православные Юга России отмечают Сочельник в условиях пандемии

06 января 2021, 17:46

Праздничные богослужения по случаю Рождества Христова пройдут в храмах на юге России с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Прихожанам рекомендовано носить маски, а пожилым верующим - наблюдать за службами по видеотрансляциям.

Как писал "Кавказский узел", в 2016-2019 годах празднование Рождества Христова в регионах юга России проходило при усиленных мерах безопасности.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество. Верующие Армянской апостольской церкви, основной религиозной организации в Армении и Нагорном Карабахе, отметили Рождество сегодня, 6 января. При этом в Грузии традиционное рождественское шествие "Алило" в этот раз отменено в связи с пандемией коронавируса.

В Астрахани торжественные службы пройдут сегодня в 22 храмах, а 7 января состоятся утренние службы. Ранее РПЦ рекомендовала пожилым людям воздержаться от посещения храмов в Рождество и следить за богослужением через прямые трансляции в связи с пандемией коронавируса, сообщает "КаспийИнфо".

В храмах Волгограда также действуют ограничения из-за коронавируса. Все верующие должны носить в храмах маски и соблюдать социальную дистанцию, пишет сегодня ИА «Высота 102».

В связи с пандемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, а верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезинфицирующим раствором после каждого причастившегося, а помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку нельзя, а иконы, крест и Евангелие должны также регулярно протирать дезинфицирующим раствором, пишет сегодня РИА Новости.

В православных храмах всех четырех районов Сочи сегодня также пройдут литургии, но верующих призывают соблюдать противоэпидемиологические требования. При этом на входе в храмы прихожанам будут измерять температуру, а для обработки рук предоставят дезинфицирующие средства. Верующим необходимо будет надевать маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщает на своем сайте телеканал "Вести.Сочи".

Также во время рождественских богослужений будут усилены меры безопасности: у храмов будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и казаки, говорится в публикации.

В Адыгее изменены расписания богослужений в Рождество – в частности, решено не проводить ночные богослужения 7 января, они пройдут в утреннее время "в соответствии с расписанием храма", информирует ИА "Адыгея сегодня".

"Для тех людей, которые не смогут по каким-либо причинам присутствовать на праздничных богослужениях, будет организована онлайн-трансляция из Свято-Троицкого кафедрального собора Майкопа. Трансляция будет идти на официальной странице епархии", – цитирует агентство сообщение епархиального отдела по связям с общественностью.

В Ростовской области усилена охрана общественного порядка, за ним следят представители как властей, так и полиции, рассказал глава областного пресс-центра по информированию о ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин. Однако, по его словам, власти Ростовской области не будут запрещать рождественские колядки, сообщает издание "1Рнд".

В Ставрополе мероприятия в честь праздника проходят сегодня с утра. Так, в Андреевском соборе города прошла литургия святителя Василия Великого, ее возглавил митрополит Кирилл. Сегодня вечером, по данным ставропольской епархии, он совершит в Андреевском соборе всенощное бдение, а в полночь в Казанском кафедральном соборе пройдёт Божественная литургия. За праздничными богослужениями жители Ставрополья смогут наблюдать в видеотрансляции на YouTube-канале Ставропольской митрополии, сообщает сегодня ИА "Победа26".

Утром в Андреевском соборе прихожан было не очень много, а присутствующих просили надевать маски и соблюдать дистанцию, информирует на своем сайте ГТРК «Ставрополье».

Во Владикавказе в канун Рождества и до окончания праздничных мероприятий 7 января ограничено движение транспорта по улицам Кантемирова, Рождественской, Августовских событий, Тургеневской, Дзержинского, Гастелло, Митькина и Красногвардейской. Это, по данным администрации города, сделано "в целях обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Рождества", сообщает на своем сайте "Алания.ТВ".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе на юге России, публикуются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".