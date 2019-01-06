Православные России и Южного Кавказа отметили Сочельник

Рождественские богослужения в храмах и праздничные народные гулянья в регионах юга России будут проходить под усиленным надзором полиции. Готовятся к встрече Рождества и православные Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в 2016-2018 годах празднование Рождества Христова на юге России также проходило при усиленных мерах безопасности.

6 января верующие Русской и Грузинской православных церквей отмечают Рождественский сочельник – день подготовки к Рождеству Христову. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество. Верующие Армянской апостольской церкви, основной религиозной организации в Армении и Нагорном Карабахе, отметили Рождество 6 января.

В Астрахани праздничное богослужение пройдет в 19 храмах Русской православной церкви. Мэрия провела при них уборку и наладила освещение, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Астрахань 24".

В Волгограде службы проходят в 21 храме РПЦ, информировал V1. Богослужение в Казанском кафедральном соборе возглавит новый управляющий Волгоградской епархией, Феодор, возведенный в митрополичий сан 3 января. Он прибыл в город 5 января, говорится на сайте Волгоградской епархии.

За общественным порядком во время празднования Рождества в Краснодарском крае будут следить три с половиной тысячи полицейских и еще около двух с половиной тысяч казаков, членов добровольных народных дружин и сотрудников частных охранных предприятий, рапортовало сегодня на своем сайте краевое управление МВД.

Добровольцы, казаки и 200 сотрудников МВД и Росгвардии будут обеспечивать правопорядок в Адыгее, а госавтоинспекторы обеспечат безопасный подход пешеходов к храмам и церквям, отчиталось сегодня на своем сайте управление полиции республики.

В Калмыкии в ночь на 7 января к храмам будут приближены маршруты полицейских патрулей. У входов в храмы будут установлены рамки, правоохранители будут досматривать входящих и с помощью металлоискателей. Всего за безопасностью на Рождество будут следить 230 полицейских, а также казаки и добровольцы, сообщило 5 января на своем сайте управление МВД по Калмыкии.

В храмах Ростовской области ночь с 6 на 7 января в 270 будут дежурить 140 инспекторов пожарного надзора и еще 260 сотрудников МЧС, будут привлечены также казачьи дружины и добровольцы, сообщило сегодня на своем сайте региональное управление МЧС России.

В Рождественскую ночь общественный транспорт Ростова-на-Дону будет работать до трех часов ночи, сообщили в мэрии. Автобусы и троллейбусы будут подъезжать к остановкам каждые 30-40 минут. Их передвижение можно отслеживать в реальном времени с помощью мобильного приложения, напомнили городские власти. Схема некоторых маршрутов изменится, сообщила сегодня на своем сайте гостелерадиокомпания "Дон ТР".