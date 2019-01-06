Рождественские службы прошли в 89 храмах Нагорного Карабаха

06 января 2019, 17:12

Праздник Богоявления, объединяющий в себе Рождество и Крещение, отметили сегодня прихожане Армянской апостольской церкви. Праздничные богослужения прошли в 89 храмах Арцахской епархии.

Сегодня священники Арцахской епархии Армянской апостольской церкви на литургиях провели обряд освящения воды. Верующие приветствовали друг друга словами: "Христос родился и явился! Благословенно явление Христово!". А накануне вечером, в Сочельник, прихожане ААЦ принесли домой из храмов горящие лампады и свечи как символ свечения вифлеемской звезды, передает корреспондент "Кавказского узла".

Армянская апостольская церковь (ААЦ) 6 января отмечает праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января. Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято раздельное празднование Рождества и Крещения, пишет "Богослов.ru".

Вечером 5 января и после богослужения 6 января в Нагорном Карабахе и в Армении принято собираться всей семьей за праздничным столом, на который традиционно выставляют сладкое блюдо из риса, кураги и изюма, армянский пирог гату, красное вино, зелень и рыбу. На следующий день, 7 января, поминают усопших, это день также является нерабочим, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из священников Арцахской епархии.

Часть храмов не смогли вместить всех желающих посетить службы

Праздничные богослужения прошли в 89 храмах Нагорного Карабаха, семь из которых открылись во второй половине 2018 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в степанакертском офисе епархии.

Открытие степанакертского кафедрального собора Покрова Богоматери планировалось на октябрь 2018 года, но отложено до 7 апреля 2019 года, чтобы успеть обустроить территорию вокруг него, поэтому служба там пока не проходила, отметил представитель епархии.

В небольшой церкви в Степанкерте, рассчитанной примерно на 200 человек, верующим сегодня не хватило места, часть прихожан стояли во время богослужения на улице. Не вместил всех желающих и храм Святого Иоанна Крестителя в Шуши, тогда как в просторной соборной церкви этого города места хватило всем, передает корреспондент "Кавказского узла".

Верующие назвали Богоявление главным семейным праздником

Военнослужащий Мрав Абрамян, посетивший праздничную литургию в соборе Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя) в Шуши, рассказал, что Рождество - один из самых любимых его праздников. "Сейчас я солдат срочной службы. А мы, солдаты, хорошо чувствуем, насколько важна вера в Бога. Эта вера помогает нам быть храбрыми на передовой. Молитва - не знаю как у других - мне всегда помогает в трудные минуты", - рассказал юноша корреспонденту "Кавказского узла".

18-летняя жительница Шуши Нвард Хачатрян, также посетившая сегодня службу в местном соборе, рассказала, что ее семья придерживается традиций празднования Рождества. "Я не понимаю тех, кто игнорирует веру в Бога. Особенно я такое наблюдаю у людей поколения наших бабушек и дедушек. Когда я выражаю свое недоумение, то они оправдываются, что родились и воспитаны в советское время. Люди моего поколения живут с верой, ходят в церковь, знают, как правильно молиться, стараются придерживаться всех правил и обрядов христианской церкви", - сообщила девушка корреспонденту "Кавказского узла".

57-летняя жительница Шуши Лариса Саркисян сказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла к вере в 90-х годах. "Я не знала молитв, но всегда, еще с детства, обращалась к Богу за помощью. Во время карабахской войны моя семья попала под авиабомбежки. Дети пострадали, особенно дочь. В больнице я на коленях просила Бога дать силы моим детям. Потом врачи поставили диагноз «бесплодие» моей дочери. Тогда я опять обратилась к Богу, начала ходить в церковь, выучила молитвы. Я уверена, что Бог помог: у дочери уже двое детей", - рассказала женщина.

Пенсионерка из Степанакерта Размика Погосян рассказала, что еще только готовится к крещению и молится возле храма, не заходя в него. "Я верю, что во время первой войны (в Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла") мой муж остался в живых, смог выйти из комы после тяжелого ранения благодаря Богу. Во время апрельской войны (обострение нагорно-карабахского конфликта в 2016 году. - Прим. "Кавказского узла") я просила защиты для сына и внука – оба офицеры. Бог услышал меня. Разве после таких случаев возможно не верить?" - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она назвала Богоявление главным праздником своей семьи. "В этот день есть обязательное правило для детей и внуков – это вечером присутствовать в родительском доме за праздничным столом", - добавила Размика Погосян.

Житель Степанакерта Эдик Григорян связывает религиозность жителей Нагорного Карабаха с пережитым во время вооруженного конфликта с Азербайджаном. "Когда весь мир был против нас, конечно, только вера в Бога давала нам силы. И празднуем мы Рождество и другие церковные праздники с особым трепетом", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".