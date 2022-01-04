Шествие "Алило". Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=70rYow3YjT0

04 января 2022, 11:47

Рождественское шествие "Алило" отменено в Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Традиционное праздничное шествие "Алило" в этом году не состоится в связи с пандемией коронавируса, но 7 января в Тбилиси пройдет сбор рождественских пожертвований, сообщила патриархия Грузии.

Как писал "Кавказский узел", год назад, в январе 2021 года, патриархия Грузии впервые за много лет отменила традиционное рождественское шествие "Алило" в связи с пандемией коронавируса.

Рождественское шествие "Алило" традиционно проводилось в Грузии 7 января. Во время шествия собираются пожертвования, которые затем распределяются по детским домам, домам престарелых и тюрьмам. В 2019 году шествие собрало в Тбилиси тысячи человек. В 2020 году в связи с шествием было ограничено движение транспорта по улицам, прилегающим к площади Первой Республики в столице Грузии. Пандемия коронавируса была объявлена в марте 2020 года.

В связи с пандемией коронавируса в этом году также не будет проводиться традиционное рождественское шествие «Алило», сообщила патриархия Грузии.

Согласно сообщению патриархии, пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут собирать в церкви и раздадут после рождественского богослужения, информирует сегодня "Новости-Грузия".

Желающие принять участие в сборе рождественских подарков могут принести свои пожертвования 7 января на площадь Республики с 12 до 16 часов (с 11 до 15 мск), уточнила патриархия. "Принести пожертвование можно и в молодежный центр при лавре Святой Троицы", - цитирует сегодня сообщение патриархии "Грузия Online".

После сортировки пожертвования распределят по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям, уточняет издание.

К 4 января в Грузии зарегистрировано за сутки 3590 случаев заражения коронавирусом, и общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 942 173. Из общего числа зараженных выздоровели 904 903 пациента, в том числе 1955 за сутки, умерли 14009, в том числе 67 за сутки, сообщает сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Грузии отчитались о результатах первого года вакцинации", "Третий полевой госпиталь для больных COVID-19 открылся в Тбилиси", "Владельцы отелей в Аджарии попросили о помощи с выплатой кредитов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 января 2022, 12:40

04 января 2022, 10:52

04 января 2022, 09:52

04 января 2022, 08:42

04 января 2022, 07:45

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