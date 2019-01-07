Рождественское шествие "Алило" собрало в Тбилиси тысячи человек

07 января 2019, 16:39

В традиционном рождественском шествии "Алило" сегодня приняли участие жители Тбилиси и Кутаиси. Участников шествия в столице Грузии поздравила с Рождеством президент страны Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", в связи с традиционным рождественским шествием "Алило" власти решили перекрыть сегодня несколько улиц Тбилиси.

Шествие "Алило" началось сегодня на площади Первой республики в Тбилиси. Его участники пройдут через проспект Руставели, площадь Свободы, улицы Пушкина и Бараташвили до кафедрального собора Пресвятой Троицы, сообщает "Интерпрессньюс".

Участники театрализованного шествия символически изображают ангелов и волхвов. Они собирают у жителей Тбилиси подарки и сладости, которые затем будут распределены по детским домам, приютам и пенитенциарным учреждениям, уточняет издание.

По данным издания, президент Грузии Саломе Зурабишвили также передала подарки участникам шествия. Она поздравила жителей Грузии с Рождеством и отметила, что рада, так как в этом году впервые приняла «Алило» в президентском дворце.

В шествии приняли участие тысячи верующих. Проспект Руставели, площадь Республики и прилегающие территории закрыты для транспорта. По данным МВД, движение по ним возобновится сразу после завершения шествия, которое продлится несколько часов, уточняет в 13.30 мск РИА Новости.

Рождественское шествие прошло сегодня и в Кутаиси. Представители духовенства и местных властей вместе участниками шествия прошли по центральным улицам города до собора имени Давида Агмашенебели, где состоялась праздничная литургия.

Полученные в результате шествия в Кутаиси благотворительные подарки будут переданы детским домам, домам престарелых и социально незащищенным семьям, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.