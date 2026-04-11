Жители Кабардино-Балкарии включились в сбор помощи для Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сбор гуманитарной помощи для Дагестана в Кабардино-балкарии проводят несколько фондов и организаций. Жители приносят воду, продукты, вещи, постельное белье. Жители пострадавших районов попросили о помощи стройматериалами.

Как писал "Кавказский узел", к 7 апреля в пострадавшие от наводнения районы Дагестана было отправлено около 150 тонн гуманитарного груза из Кабардино-Балкарии. Управление мусульман призвало жителей Кабардино-Балкарии приносить в пункты сбора вещи и продукты для пострадавших от наводнения в Дагестане.

К 11 апреля в Дагестане оставались подтопленными 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения, по данным на 11 апреля, находятся 349 взрослых и 175 детей, эвакуированных в Дагестане из зон наводнения. В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

К месту стихийного бедствия уже направлены гуманитарные грузы из поселка Хасанья. В составе груза - питьевая вода, продукты питания, генераторы, а также новая одежда и постельное белье. В сборе участвовали не только жители поселка, но и других населенных пунктов, а также местные социальные учреждения и общественные организации. О сборе гуманитарной помощи объявили также депутаты Нальчикского отделения КПРФ. Партию гуманитарной помощи - питьевую воду, они уже доставили в Дагестан.

Сбор гуманитарной помощи объявлен Духовным управлением мусульман Кабардино-Балкарии. Сбор осуществляется во всех мечетях республики. Собранные предметы и продукты питания будут доставлены в фонд "Баракат". Сегодня, 11 апреля, корреспондент "Кавказского узла" побывала в фонде.

Руководитель фонда Беслан Бесланеев рассказал, что люди приносят одежду, продукты питания - сахар, чай, кофе, муку, крупы, а также переводят на счет деньги.

"Мы еще не считали, сколько чего собрано. Итоги будем подводить на следующей неделе, и тогда же груз будет отправлен в Дагестан", - сказал Бесланеев.

Он также отметил, что в фонде не записывают фамилии, имена людей, которые оказывают помощь, не интересуются их социальным статусом и даже их религиозной принадлежностью, среди них есть как мусульмане, так и христиане.

"Я приятно удивлен и возгордился тем, что многие жители нашей республики откликнулись на беду наших соседей и готовы помочь. То, что произошло - испытание не только для Дагестана, но и для нас, его соседей", - сказал руководитель "Бараката".

Гуманитарный груз в пострадавшие районы Дагестана доставила общественная организация "Комитет семей воинов Отечества". Ее руководитель Алла Алимова рассказала, что груз был доставлен на двух автомобилях "Газель".

"Мы повезли бутилированную воду. Там острая нехватка чистой питьевой воды, продукты питания, в том числе детское питание, также постельные принадлежности и лопаты. Все это принесли жители республики. При этом многие даже не представились, не захотели, чтобы мы их записали", - рассказала Алла Алимова.

По ее словам, сейчас Комитет вновь собирает гуманитарный груз. На этот раз с учетом пожеланий жителей пострадавших районов они повезут в Дагестан строительные материалы - пеплоблоки, доски, гвозди, саморезы.

Как ранее сообщалось, в конце марта и начале апреля в некоторых районах Дагестана в результате обильных дождей случилось масштабное наводнение. Шесть человек погибли, десятки пострадали, сотни остались без жилья.

