×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:03, 11 апреля 2026

Жители Кабардино-Балкарии включились в сбор помощи для Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сбор гуманитарной помощи для Дагестана в Кабардино-балкарии проводят несколько фондов и организаций. Жители приносят воду, продукты, вещи, постельное белье. Жители пострадавших районов попросили о помощи стройматериалами.

Как писал "Кавказский узел", к 7 апреля в пострадавшие от наводнения районы Дагестана было отправлено около 150 тонн гуманитарного груза из Кабардино-Балкарии. Управление мусульман призвало жителей Кабардино-Балкарии приносить в пункты сбора вещи и продукты для пострадавших от наводнения в Дагестане.

К 11 апреля в Дагестане оставались подтопленными 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автомобильных дорог.  В пунктах временного размещения, по данным на 11 апреля, находятся 349 взрослых и 175 детей, эвакуированных в Дагестане из зон наводнения.  В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

К месту стихийного бедствия уже направлены гуманитарные грузы из поселка Хасанья. В составе  груза - питьевая вода, продукты питания, генераторы, а также новая одежда и постельное белье. В сборе участвовали не только жители поселка, но и других населенных пунктов, а также местные социальные учреждения и общественные организации. О сборе гуманитарной помощи объявили также депутаты Нальчикского отделения КПРФ. Партию гуманитарной помощи - питьевую воду, они уже доставили в Дагестан.

Сбор гуманитарной помощи объявлен Духовным управлением мусульман Кабардино-Балкарии. Сбор осуществляется во всех мечетях республики. Собранные предметы и продукты питания будут доставлены в фонд "Баракат". Сегодня, 11 апреля, корреспондент "Кавказского узла" побывала в фонде.

Руководитель фонда Беслан Бесланеев рассказал, что люди приносят одежду, продукты питания - сахар, чай, кофе, муку, крупы, а также переводят на счет деньги. 

"Мы еще не считали, сколько чего собрано. Итоги будем подводить на следующей неделе, и тогда же груз будет отправлен в Дагестан", - сказал Бесланеев.

Он также отметил, что в фонде не записывают фамилии, имена людей, которые оказывают помощь, не интересуются их социальным статусом и даже их религиозной принадлежностью, среди них есть как мусульмане, так и христиане.

"Я приятно удивлен и возгордился тем, что многие жители нашей республики откликнулись на беду наших соседей и готовы помочь. То, что произошло - испытание не только для Дагестана, но и для нас, его соседей", - сказал руководитель "Бараката".

Гуманитарный груз в пострадавшие районы Дагестана доставила общественная организация "Комитет семей воинов Отечества". Ее руководитель Алла Алимова рассказала, что  груз был доставлен на двух  автомобилях "Газель".

"Мы повезли бутилированную воду. Там острая нехватка чистой питьевой воды, продукты питания, в том числе детское питание, также постельные принадлежности и лопаты. Все это принесли жители республики. При этом многие даже не представились, не захотели, чтобы мы их записали", - рассказала Алла Алимова.

По ее словам, сейчас Комитет вновь собирает гуманитарный груз. На этот раз с учетом пожеланий жителей пострадавших районов они повезут в Дагестан строительные материалы - пеплоблоки, доски, гвозди, саморезы.

Как ранее сообщалось, в конце марта и начале апреля в некоторых районах  Дагестана в результате обильных дождей случилось масштабное наводнение. Шесть человек погибли, десятки пострадали, сотни остались без жилья. 

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:37, 11 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
23:44, 10 апреля 2026
1
 Бизнес-партнеры Андрея Коробки лишились коррупционных активов на миллиарды рублей
19:34, 10 апреля 2026
Режим ЧС введен во Владикавказе после взрыва на складе с пиротехникой
19:29, 10 апреля 2026
Глава комитета по госзакупкам Дагестана заподозрен во взяточничестве
15:34, 10 апреля 2026
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе
10:04, 10 апреля 2026
Житель Волжского погиб при атаке беспилотников
Все события дня
Новости
Автопробег в День возрождения балкарского народа. Кадр видео travel_kbr / Instagram*
22:23, 10 апреля 2026
Штраф жительницам Черекского района возмутил балкарских активистов
Военный в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:46, 10 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
Автопробег в Черекском районе. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации главы КБР от 28.03.26, https://t.me/pravitelstvokbr/18786.
21:47, 8 апреля 2026
Жительниц Кабардино‑Балкарии оштрафовали за анонсированный властями автопробег
Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/news/na-kurorte-elbrus-k-2028-godu-poyavitsya-novaya-kanatnaya-doroga-azau-mir.html
11:05, 8 апреля 2026
Три канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты из-за непогоды
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру.
22:08, 7 апреля 2026
Уроженцы Кавказа объявили голодовку в СИЗО Таганрога
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

Последние записи в блогах
Фото
12:22, 10 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Провальная экологистика
Фото
16:30, 8 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор в отношении экс-банкира
Фото
11:22, 6 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Пока ученый из Кабардино-Балкарии путешествует, его квартиру ограбили
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Представители Красного Креста в Мамедкале. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Дагестане / dagombu.ru
10 апреля 2026, 20:25
Восстановлена подача газа жителям Мамедкалы

Запрещающий знак. Фото: https://media.az/
10 апреля 2026, 18:07
ЕСПЧ коммуницировал дело о запретах на выезд из Азербайджана

Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 апреля 2026, 17:09
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"

На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС России
10 апреля 2026, 15:34
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше