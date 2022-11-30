Адвокат заявил об ухудшении состояния Багирзаде на фоне голодовки

30 ноября 2022, 16:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Состояние лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде, который проводит голодовку в колонии, ухудшилось, при этом он не изолирован от других заключенных и не находится под медицинским наблюдением, сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно, что лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде объявил в колонии голодовку после оскорбления со стороны замруководителя пенитенциарного учреждения. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию. Представитель Пенитенциарной службы 28 ноября заявил, что информация о голодовке Багирзаде не соответствует действительности. Близкие и адвокаты Багирзаде опровергли сведения Пенитенциарной службы Азербайджана и сообщили, что теолог продолжает голодовку.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

У Талеха Багирзаде в результате голодовки возникли проблемы со здоровьем, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Бахруз Байрамов.

29 ноября он вместе с другим адвокатом Фахраддином Мехтиевым посетил заключенного. "Талех Багирзаде выглядел вялым. С прошлой субботы он отказывается от пищи, пьет только воду. У него периодически повышается температура тела. Его не изолировали от других заключенных, не взяли под медицинское наблюдение", - сообщил Байрамов. По его словам, в тюремной администрации пояснили, что заявление Багирзаде о голодовке "утеряно" и потому не были приняты меры.

Багирзаде требует прекращения нарушения его прав и бесчеловечного обращения, сообщил адвокат. По его словам, когда Багирзаде переводили из Гобустанской тюрьмы, где он провел первую часть срока, начальник ему пригрозил, что он "скоро вернется сюда". Такие же угрозы высказал и замначальника колонии №12, куда перевели Багирзаде. Более того, замначальника колонии, по словам Багирзаде, "оскорбил его честь и достоинство, высказав нелицеприятные слова о членах его семьи", сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, адвокат подчеркнул, что Багирзаде не жаловался на какое-либо физическое давление на него. "Были оскорбления, но физического насилия не было. Мы, конечно, стали уговаривать его прекратить голодовку, чтобы не подвергать риску свое здоровье. Но он отказался. Он требует, чтобы его оставили в покое, прекратили провокации, издевательства, не ужесточали ему вновь наказание", - сказал адвокат Байрамов, добавив, что Багирзаде не устанавливает каких-либо сроков для выполнения его требований и намерен голодать столько, сколько можно.

По его словам, Багирзаде в беседе адвокатами также указал на необоснованность утверждений относительно "связей ДМЕ с Ираном".

"Он сказал, что всегда поддерживал и поддерживает независимость Азербайджана. Когда в 2020 году началась вторая Карабахская война Багирзаде и ДМЕ призвали Иран определиться и занять сторону мусульманского Азербайджана, а не Армении, которая захватила азербайджанские территории и убивала мирных граждан. В войне участвовал и члены ДМЕ, трое из которых героически погибли. Когда летом была атака религиозных радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне, "Мусульманское единство" осудило оскорбление азербайджанского флага. ДМЕ также выступило против позиции Ирана, который против открытия Зангезурского коридора. То есть Багирзаде подчеркнул, что ДМЕ не имеет никаких связей с Ираном и неправильно представлять организацию как проиранскую структуру», - сказал адвокат Байрамов.

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила 1 ноября о разоблачении незаконного вооруженного формирования, действовавшего в интересах Ирана. Ведомство считает причастными к этому активистов движения "Мусульманское единство". По версии ведомства, иранские спецслужбы тайно привлекали граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны и "путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей" создали с их участием организацию для использования против интересов госбезопасности Азербайджана. Согласно версии ведомства, незаконным вооруженным формированием руководили скрывающиеся в Иране граждане страны, которых Баку еще в 2018 году объявил в розыск, в том числе Тохид Ибрагимбейли, Ровшан Асадов, Орхан Мамедов и Эльшад Гаджиев (Акрам Гаджизаде).

Адвокат сообщил, что пока не знает, когда посетит Багирзаде. "Мы с адвокатом Фахраддином Мехтиевым будем поочередно посещать Багирзаде. Но пока мы не определились с графиком из-за сильной загруженностью работой", - отметил Байрамов.

Супруга Багирзаде Лейла Исмаилзаде сообщила, что последний раз разговаривала с мужем 27 ноября.

По ее словам, вечером 29 ноября ей позвонили из Бакинского представительства Международного комитета Красного креста. "Сразу после того, как Талех начал голодовку я обратилась в Красный Крест, чтобы они поинтересовались его состоянием. Вчера около пяти часов вечера мне позвонили и сообщили, что из колонии номер 12 в Красный Крест ответили, что Талех изолирован в отдельное помещение и взят под медицинское обследование. Не знаю насколько это соответствует действительности. Вчера днем, когда там были адвокаты Талех не был изолирован. Может быть, после ухода адвокатов были приняты меры и Талеха перевели в отдельную камеру и за ним установили медицинское наблюдение. Я жду, когда Талех сам позвонит. Он сказал, что сможет звонить два раза в неделю, однако пока не знает в какие дни. На этой неделе пока звонков от него не было", - сказала Исмаилзаде.

В Бакинском представительстве МККК воздержались от комментариев, сославшись на то, что красный крест не предоставляет информации СМИ о лицах, вопросами которых занимается и не раскрывает их имен.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что факты пыток и бесчеловечного обращения в тюрьмах Азербайджана не редкость.

"Верующие, наиболее часто подвергаются физическому давлению. Вместе с тем, эта категория заключенных наиболее активно протестует против произвола силовиков. Прошлым летом в тюрьмах прошла волна голодовок в знак протеста против богохульства полицейских, задержавших верующих. Хотя официального расследования не провели, но внутреннее разбирательство было. Не знаю наказали ли кого-либо, но после этого жалоб со стороны верующих на богохульство полицейских не было", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Дозвониться до отдела общественных связей Пенитенциарной службы не удалось.

"Кавказский узел" также писал, что осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде 3 июня объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах отвергают утверждения о пытках и богохульстве.

Оскорбление Бога вряд ли обернется серьезным наказанием для силовиков, прокомментировали юристы требование азербайджанского активиста Талеха Багирзаде привлечь к ответственности силовиков за оскорбительные высказывания. "Оскорбление Бога и вообще кого-либо, нецензурная брань со стороны [силовика] противоречит этическому кодексу поведения служащих этой системы. В пункте 3 статьи 33 закона о полиции предусмотрено дисциплинарное наказание сотрудника "при совершении недостойного действия". Наказанием может быть - порицание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном соответствии служебной должности, перевод на низшую должность, снижение специального звания на одну ступень", - пояснил ранее "Кавказскому узлу" юрист, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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