Азербайджанские юристы сочли низким риск наказания силовиков за оскорбление Бога

08 июня 2022, 14:00

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Оскорбление Бога вряд ли обернется серьезным наказанием для силовиков, прокомментировали юристы требование азербайджанского активиста Талеха Багирзаде привлечь к ответственности силовиков за оскорбительные высказывания. К голодовке Багирзаде присоединился осужденный по "гянджинскому делу" Фирудин Зейналов.

Как писал "Кавказский узел", осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде 3 июня объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах отвергают утверждения о пытках и богохульстве. Члены движения "Мусульманское единство" Аббас Гусейнов и Джаббар Джаббаров, а также журналист Полад Асланов, находящиеся в заключении в Азербайджане, 6 июня начали голодовку в знак солидарности с Талехом Багирзаде.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двоих полицейских, говорится в справке "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов рассказал, что, согласно нормативным актам Пенитенциарной службы, заключенного, проводящего голодовку, должны изолировать от других содержащихся в учреждении лиц и взять под наблюдение врачей.

"На практике в Азербайджане заключенных часто не изолируют, и руководство учреждения вообще не регистрирует факт голодовки. Акцию признают, уже когда она обретает длительный характер и у заключенного возникают серьезные проблемы со здоровьем. Вот тогда заключенного могут поместить в санитарную участь колонии и даже в тюремный госпиталь. У нас были такие случаи с бывшими политзаключенными Салехом Рустамовым, Афганом Садыговым, когда возникли реальные угрозы их жизни", - рассказал Гасанов.

Эксперт в области права, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли отметил, что заключенные вправе выражать свой протест в мирной форме, и голодовка является одним из таких способов. В протесте Багирзаде и Джаббарова есть два момента, которые могут повлечь уголовную ответственность, считает он.

"Причиной голодовки, как объясняют ее участники, стало применение пыток в [отделении силовой структуры] над верующими и оскорбление Бога. Они требуют наказать полицейских за оскорбление Бога, хотя более тяжким противоправным действием являются пытки, и это влечет прямое уголовное наказание специальной статьей уголовного кодекса", - пояснил Мамедли.

Что касается оскорбления Бога, то, по словам эксперта, эти действия могут классифицироваться по статье 283 УК Азербайджана (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды).

"Оскорбляя Бога, силовики демонстрируют пренебрежение чувствами верующих, унижают их достоинство, причем не только их конкретных жертв, но и определенной группы лиц, исповедующих мусульманскую религию. То есть, это уже дискриминация группы населения. Подобные действия носят общественно опасный характер, потому что могут спровоцировать массовые протесты. Поэтому и в УК внесена специальная названная мной статья, чтобы у государства были механизмы своевременного предотвращения таких процессов. В данном случае вообще имеют место отягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 283 - совершение данных противоправных действий с применением насилия и с использованием своего служебного положения. В частности, уголовные деяния совершали лица, имеющие должностные полномочия и с использованием силы. Эти действия влекут наказание от трех до пяти лет лишения свободы", - сказал Мамедли.

По его словам, решение о привлечении виновных к ответственности должна принимать прокуратура. "Согласно законодательству, сообщения в СМИ достаточны для того, чтобы прокуратура начала расследование, и в случае установления фактов совершения деяния, предусмотренного той или иной статьей УК, возбудила уголовное дело", - подчеркнул Мамедли.

Другой эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов считает, что в случае причин голодовки Багирзаде и других верующих предметом уголовного расследования могут стать только утверждения о пытках со стороны силовиков.

"В УК есть две конкретные статьи, по которым силовиков можно привлечь к ответственности за физическое насилие. Это статья 133, которая предусматривает наказание за истязание, то есть "причинение физических, или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями". И есть еще статья 293, которая предусматривает наказание непосредственно за пытки или другие формы жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство человека обращение. Отягчающим обстоятельством является совершение этих действий должностным лицом, и к таковым относятся [силовики], и за это им может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы", - сообщил Иманов.

Однако, по его словам, в оскорблении Бога нет состава преступления и силовиков можно привлечь разве что к дисциплинарной ответственности. "Оскорбление Бога и вообще кого-либо, нецензурная брань со стороны [силовика] противоречит этическому кодексу поведения служащих этой системы. В пункте 3 статьи 33 закона о полиции предусмотрено дисциплинарное наказание сотрудника "при совершении недостойного действия". Наказанием может быть - порицание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном соответствии служебной должности, перевод на низшую должность, снижение специального звания на одну ступень", - пояснил Иманов.

Он отметил, что утверждения об оскорблении чувств верующих были и ранее. "К примеру, на это жаловались мои подзащитные по "нардаранскому делу", главным фигурантом которого, кстати, является Талех Багирзаде. Доказать такие факты защите сложно и практически невозможно, если этого не захочет само государство. Дело в том, что, согласно Европейской конвенции прав человека, у государства есть позитивные обязательства обеспечивать соблюдение положений этого документа. Поэтому государство обязано само инициировать расследования, поскольку такие вопиющие факты, как пытки в силовых структурах, бьют по имиджу государства и власти", - сказал эксперт.

По его мнению, такие расследования при желании могли бы иметь эффективные результаты, поскольку в отделениях силовых структур есть камеры видеонаблюдения. "Они фиксируют происходящее в помещениях. Прокуратура может запросить записи с камер наблюдения. Но в азербайджанской реальности, даже когда есть реальные жалобы в прокуратуру на пытки, они заканчиваются ничем. В конечном итоге выясняется, что камеры либо оказались неисправными, либо записи были удалены по техническим причинам. Яркий пример тому - дело Тофига Ягублу, когда он после освобождения предстал перед камерами журналистов буквально с изуродованным от насилия лицом. Прокуратура пришла к выводу, что это он сам себя так жестоко избил, а кадры записей с камер отделения [силовой структуры] так и не были представлены суду", - отметил Иманов.

Обозреватель агентства Turan по религиозным вопросам Тофиг Тюркель считает, что оскорбление Бога для мусульман является унижением их личного достоинства.

"Для мусульман Аллах - непререкаемый авторитет. Вся жизнь для мусульман, в том числе духовно-нравственные нормы, регламентируется Кораном, ниспосланным Аллахом пророку Мухаммеду. Даже несогласие с Кораном, предписаниями Аллаха считается большим грехом, не говоря уже об оскорблении Бога. Это они расценивают как оскорбление их личного достоинства. Поэтому не только оскорбление, но любое неосторожное слово в адрес Аллаха или Пророка может спровоцировать массовые волнения среди верующих. Уместно напомнить, как всколыхнули миллионы мусульман по всему миру публикации карикатур на Пророка в европейских журналах", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД опровергли утверждения об оскорблении религии силовиками.

"Данные утверждения являются не чем иным, как неудачной попыткой сдерживать полицию от осуществления законной деятельности и служебных обязанностей", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" комментарии главы пресс-службы МВД республики Эхсана Захидова.

По его словам, против полиции и ранее проводились "клеветнические кампании".

"Но на этот раз они поставили перед собой цель превратить в инструмент своих гнусных намерений нашу священную религию. Однако они должны знать, что правоохранительные органы Азербайджана с большим уважением и почтением относятся ко всем религиозным деятелям, религиям, в том числе исламу, который сами и исповедуют, к национальным ценностям. Инициаторы таких кампаний должны раз и навсегда запомнить, что им не удастся повлиять или оказать давление на нашу полицию такими ложными обвинениями", - сказал Захидов.

По его словам, "сотрудники полиции и впредь будут привержены профессии и без колебаний выполнять свои служебные обязанности".

Супруга Талеха Багирзаде Лейла Исмаилзаде сегодня сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что муж и другой член "Мусульманского единства" продолжают голодовку в гобустанской тюрьме.

Супруга журналиста Полада Асланова Гюльмира Асланова также подтвердила продолжение голодовки в колонии номер 1 ее мужем и членом "Мусульманского единства" Джаббаром Джаббаровым.

Глава Комитета защиты прав исламистов Арзу Абдулла сообщила корреспонденту "Кавказского узла" о том, что в знак солидарности с Багирзаде 7 июня к голодовке присоединился и осужденный по "гянджинскому делу" Фирудин Зейналов.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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"Кавказский узел" размещает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов" и подготовил справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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