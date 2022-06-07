Трое заключенных поддержали голодовку Талеха Багирзаде

07 июня 2022, 13:53

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Члены движения "Мусульманское единство" Аббас Гусейнов и Джаббар Джаббаров, а также журналист Полад Асланов, находящиеся в заключении в Азербайджане, 6 июня начали голодовку в знак солидарности с Талехом Багирзаде.

Как писал "Кавказский узел", осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде 3 июня объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах отвергают утверждения о пытках и богохульстве.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двоих полицейских, говорится в справке "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Жена журналиста Полада Асланова Гюльмира Асланова сообщила, что с 6 июня голодовку в знак солидарности с Багирзаде в колонии №1 начал ее муж.

"Помимо Полада в колонии №1 к голодовке присоединился и член движения "Мусульманское единство" Джаббар Джаббаров, осужденный по одному делу с Талехом Багирзаде. Они официальным письмом уведомили руководство колонии. Полад и Джаббар Джаббаров протестуют против пыток в [силовых] учреждениях, а также требуют наказания силовиков, оскорбивших Аллаха", - рассказала Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга Багирзаде Лейла Исмаилзаде сообщила, что наряду с ее мужем в гобустанской тюрьме голодовку 6 июня начал и член "Мусульманского единства" Аббас Гусейнов. "Вчера мы с Талехом поговорили по телефону. Он сообщил, что и Аббас начал голодовку. Мой муж проводит голодовку пятый день. Он пьет только воду. Хотя он сказал, что его самочувствие нормальное, я услышала в его голосе напряжение. Руководство тюрьмы настоятельно рекомендовало ему прекратить акцию, ибо в противном случае он может впасть в кому. Но Талех отверг это предложение. Несмотря на голодовку, его не изолировали, и он остается в обычной камере", - сказала Исмаилзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Мать Аббаса Гусейнова Рахима Гусейнова также подтвердила информацию о голодовке сына. "Мой сын вместе с Талехом и другими верующими протестуют против оскорбления Аллаха. Они требуют наказания этих лиц", - заявила Гусейнова.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы получить комментарии не удалось.

Напомним, 20 июля 2018 года Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу о беспорядках в поселке Нардаран, согласно которому Талех Багирзаде и Аббас Гусейнов получили по 20 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет срока в гобустанской тюрьме. В мае 2019 года сестра Гусейнова заявляла об ухудшении его здоровья в колонии. Она жаловалась на то, что ему не оказывают в заключении качественную медицинскую помощь.

Главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов 16 ноября 2020 года был приговорен к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. С 6 января он проводил голодовку, требуя пересмотра своего дела, прекратив ее на 20-е сутки. 24 февраля Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его жалобу, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. Супруга журналиста неоднократно жаловалась на провокации против него в колонии.

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"Кавказский узел" размещает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов" и подготовил справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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