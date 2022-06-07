Лидер "Мусульманского единства" Талех Багирзаде объявил голодовку в тюрьме

07 июня 2022, 00:25

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Осужденный лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде объявил голодовку, требуя наказать силовиков, которые, как утверждают сторонники движения, богохульствовали во время пыток над верующими. В силовых ведомствах отвергают утверждения о пытках и богохульстве.

Как писал "Кавказский узел", 25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двоих полицейских, говорится в справке "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Содержащийся в крытой Гобустанской тюрьме с особо строгим режимом лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде объявил голодовку.

"Талех Багирзаде с 3 июня объявил голодовку и заявлением официально поставил об этом в известность администрацию тюрьмы. Он протестует против оскорбления Аллаха силовиками. Мало того, что в полиции подвергают пыткам верующих, так их мучители стали оскорблять Аллаха. Талех Багирзаде считает это не допустимым с точки зрения морали и нравственности оскорблением чувств верующих мусульман. Он требует наказания виновных", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" зампред ДМЕ Эльчин Гасымов.

Проведение голодовки Багирзаде подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" и его супруга Лейла Исмаилзаде. Она уточнила, что факт оскорбления силовиками Бога имел место во время пыток над задержанными 20 мая у здания Бакинского суда по тяжким преступлениям верующими.

20 мая в ходе судебного процесса над членом "Мусульманского единства" Рази Гумбатовым были задержаны несколько активистов этой организации, трое из которых — Агали Яхьяев, Имран Мамедли и Эльгиз Мамедов — были арестованы за административное правонарушение на 30 суток, а двое — Сулейман Алекбаров и Маил Керимов — под давлением силовиков заявили на видео об отказе посещать далее судебные процессы, заявил Национальный совет демократических сил.

"Тогда, во время процесса, задержали пять верующих. Трое получили по 30 суток ареста. Еще двоих отпустили вечером того же дня. Маил Керимов (его фамилия может писаться и как Керимли, - прим. "Кавказского узла"), и Сулейман Алекбаров рассказали, что из 22-го отделения Насиминского районного управления полиции их увезли в "Бандотдел" (Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, - прим. "Кавказского узла"). Их там били, пытали, и все это сопровождалось оскорблениями не только их самих, но и Аллаха. Об этом они рассказали 23 мая на пресс-конференции в офисе НПО "Линия защиты", - рассказала Лейла Исмаилзаде.

По ее словам, Багирзаде считает, что силовики, совершившие богохульство, должны быть наказаны.

"Те, кто применял пытки, оскорбили Аллаха нецензурной бранью. Талех Багирзаде протестует против этого. Он требует наказания этих лиц. Пытки не новость, но оскорбление Аллаха - это уже переход всех красных линий", - сказала Исмаилзаде.

По ее словам, Багирзаде 3 июня официально письменным заявлением уведомил начальника Гобустанской крытой тюрьмы о голодовке.

Исмаилзаде 5 июня говорила с мужем по телефону. "У Талеха пока проблем со здоровьем не возникло. Но он намерен голодать до конца. Он сказал, что не остановит акцию, пока не будут наказаны виновные. Он считает, что каждый верующий, принимающий Аллаха, должен выразить протест. Богохульники должны быть наказаны", - продолжила Исмаилзаде.

Член ДМЕ Сулейман Алекперов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 20 мая после задержания в полиции подвергался пыткам, оскорблениям, в том числе бранью в адрес Бога.

"Нас задержали около Бакинского суда по тяжким преступлениям. Нас привезли в 22-ое отделение Насиминского районного управления полиции. Через час мне на голову надели мешок и увезли в другое место. По времени пути я предположил, что меня привезли в главное управление по борьбе с организованной преступностью. Меня повалили на пол и стали избивать. Они стали прыгать на моем теле. Через мешок они совали руки и вырывали мне бороду. Меня оскорбляли самими грязными нецензурными словами. Они ругали и Аллаха. Потом, заставив наговорить на видеокамеру обещание не ходить больше в суды, меня отпустили. Такое, как потом выяснилось, случилось и Маилом Керимли. Мы об этом рассказали 23 мая на пресс-конференции в офисе организации "Линия защиты". На следующий день нас обоих вызвали в Главное управление полиции Баку. У нас там взяли показания. Потом нас стали убеждать, что нас не привозили в ГУБОП, а доставили в Насиминский РУП и показали комнаты и коридоры, доказывая, что мы были именно здесь. Но, может быть, действительно, так и было. Но какая разница, в какое управление нас отвозили, и где нас пытали?" - отметил Алекперов.

Маил Керимов был не доступен для комментариев.

Однако ранее правозащитница Арзу Исмаил пересказала его слова о пытках. "Маил Керимли после освобождения рассказал мне, что ему надели на голову мешок, посадили в автомобиль и увезли [...] В машине ему нанесли удары по бокам. В управлении [силовой структуры] его повалили на пол и продолжали бить ногами по голове, телу. Затем Керимли предупредили, чтобы его "больше не видели перед судами", отвезли за город и там отпустили", – рассказала Абдулла.

"Мне надели наручники и обращались, как с матерым преступником. Когда меня перевозили в машине, били, надев на голову мешок. Побои продолжались и там, куда привезли. Только после того я на камеру наговорил, что больше не буду ходить в суды, мены вывезли и бросили в пустыре", - рассказал сам Керимли на пресс-конференции в офисе НПО "Линия защиты" 23 мая.

В пресс-службе МВД отвергли утверждения о пытках над религиозными активистами, в том числе их заявления об оскорблениях. В ведомстве корреспонденту "Кавказского узла" напомнили, что ранее глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов уже высказался по этому вопросу и рекомендовали использовать его заявление.

“Двое участников движения "Мусульманское единство" - Маил Керимов и Сулейман Алекперов - утверждают, что 20 мая были задержаны полицией за организацию акции перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям и доставлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, где их подвергли физическому давлению, а также угрожали им. В связи с этим хотим отметить, что в указанную дату перед зданием суда без какой-либо необходимости собралась толпа граждан, которая шумела и создавала серьезные препятствия для движения транспорта и пешеходов. Дежурившие на территории сотрудники полиции потребовали, чтобы граждане разошлись, покинув территорию. Однако Керимов и Алекберов не подчинились законным требованиям сотрудников полиции и продолжили нарушать общественный правопорядок", - цитирует Захидова издание Caliber.az.

По его словам, "сотрудники полиции без применения насилия доставили нарушителей в отделение полиции". "Там с ними провели профилактические беседы, а после предупреждения отпустили. Однако эти лица распространили слух о том, что якобы после этого их доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, где избили. Лиц, совершивших обычное административное правонарушение, ни в тот день, ни после никто не доставлял в данное управление. Так как эта структура, как видно из названия, занимается борьбой с организованной преступностью, а не административными нарушителями. Что касается информации о якобы избиении и оскорблении их сотрудниками полиции, то она является абсолютно лживой и необоснованной", - сказал Захидов.

Он выразил сожаление, что "к ложным обвинениям" Керимова и Алекперова в адрес полиции подключились некоторые "так называемые адвокаты, называющие себя правозащитниками".

"При этом указанные лица организовали пресс-конференцию, на которой своими абсурдными утверждениями попытались убедить представителей СМИ. Но они забывают, что распространение таких преднамеренно сфабрикованных и необоснованных претензий влечет за собой юридическую ответственность", - подчеркнул Захидов.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы получить информацию о том, проводит ли Багирзаде голодовку или нет, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Напомним, что Багирзаде и ранее проводил голодовку в тюремном заключении. "Мусульманское единство" 27 января 2019 года распространило заявление о том, что Талех Багирзаде и другие осужденные активисты движения столкнулись с беспрецедентным давлением. Один из них, Аббас Гусейнов, рассказал родным, что голодает с 3 февраля 2019 года, а Талех Багирзаде - с 31 января 2019 года. 13 февраля 2019 года супруга Багирзаде Лейла Исмаилзаде смогла увидеться с мужем в кабинете начальника тюрьмы и он подтвердил проведение голодовки. Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде согласился прекратить голодовку, рассказали 16 февраля 2019 года посетившие его в азербайджанской тюрьме сопредседатели "Комитета защиты прав верующих заключенных". Багирзаде, по их словам, сообщил, что физическое давление на осужденных прекратилось.

"Кавказский узел" размещает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов" и подготовил справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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