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08:02, 11 июня 2026

Оппозиция назвала обвинения против Керимли и Ибрагима политически мотивированными

Али Керимли (слева) и Мамед Ибрагим. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил срок предварительного заключения советника председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима еще на 5 месяцев. Соратники заявили о политических мотивах уголовного преследования оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел",  суд в Баку продлил еще на пять месяцев срок ареста главы партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца. 

Вчера, 10 июня, Сабаильский районный суд Баку удовлетворил представление следственного управления Службы государственной безопасности Азербайджана о продлении срока меры пресечения в отношении Ибрагима еще на 5 месяцев, до 13 ноября, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” его адвокат Назим Мусаев. 

По словам защитника, Ибрагим не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Решение о продлении срока ареста будет обжаловано, добавил адвокат Мусаев. 

“Это уголовное дело против Али Керимли и Мамеда Ибрагима абсолютно ложное, обвинения сфабрикованы, политически мотивировано, оно направлено на устранение оппозиционной деятельности в Азербайджане. В то время, когда в других странах региона, соседних Армении и Грузии идут серьезные демократические политические процессы, в Азербайджане оппозиция даже не может прийти к суду, чтобы поддержать соратников, поскольку полиция берет в оцепление здания судов”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” зампред ПНФА Сеймур Хази.

Кроме того, что 10 июня Сабаильский районный суд Баку на 5 месяцев также продлил домашний арест другого фигуранта этого дела экс-руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева

Служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против власти с участием бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева и лидера ПНФА Али Керимли. По версии СГБ, Мехтиев, Керимли,  член ПНФА Мамед Ибрагим и другие лица действовали в сговоре с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя. Помощник Мехтиева,  Эльдар Амиров, как утверждается, участвовал в передаче документов и контактах с зарубежными структурами. Следствие также заявляет о финансировании и координации через азербайджанские диаспорские  организации за рубежом с целью дестабилизации ситуации в стране, в том числе в период выборов 2013 года.

В ПНФА отвергают какую-либо связь Керимли и вообще партии с Мехтиевым. "Связывать Али Керимли и ПНФА с Рамизом Мехтиевым - это полнейший абсурд. Мехтиев 25 лет был влиятельным лицом этого режима, с которым мы последовательно ведем борьбу. Еще более нелепо утверждать, что Али Керимли и Рамиз Мехтиев готовили переворот в интересах России. ПНФА всегда выступала за интеграцию Азербайджана в Евросоюз. Очевидно, власти используют дело Мехтиева, чтобы окончательно расправиться с политической оппозицией", - ранее заявил глава прессы-службы ПНФА Натиг Адилов корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил информацию о продлении срока ареста Ибрагима и Амирова и домашнего ареста Мехтиева.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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