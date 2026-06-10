Продлен срок ареста азербайджанского оппозиционера Али Керимли

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Суд в Баку продлил еще на пять месяцев срок ареста главы партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", в мае апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли на отказ в переводе под домашний арест для участия в поминках отца. Соратникам Керимли не позволили приблизиться к зданию Бакинского апелляционного суда.

29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца.

Сабаильский районный суд Баку сегодня удовлетворил представление следственного управления Службы государственной безопасности Азербайджана о продлении предварительного заключения Керимли еще на 5 месяцев – до 13 ноября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы партии Натиг Адилов.

«Нет никаких оснований для содержания Али Керимли под стражей. Он уже более шести месяцев содержится под стражей и никаких достоверных доказательств его вины не представлено. Это явное политическое дело направленное на устранение из общественной жизни лидера оппозиции», - сказал Адилов. По его словам, на решение суда будет подана апелляция.

Один из адвокатов Керимли подтвердил информацию о продлении срока ареста Керимли. «Следственный орган общими словами мотивировал необходимость продления ареста тем, что «необходимо проведение следственных мероприятий», - сказал юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

Напомним, что служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных чиновников и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и лидер ПНФА Али Керимли. Мехтиев обвинен в попытке госпереворота, он находится под домашним арестом. Провластное агентство АПА еще 29 ноября связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева, а издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.