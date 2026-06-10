×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:57, 10 июня 2026

Продлен срок ареста азербайджанского оппозиционера Али Керимли

Али Керимли. Фото: Report https://report.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил еще на пять месяцев срок ареста главы партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", в мае апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли на отказ в переводе под домашний арест для участия в поминках отца. Соратникам Керимли не позволили приблизиться к зданию Бакинского апелляционного суда.

29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца. 

Сабаильский районный суд Баку сегодня удовлетворил представление следственного управления Службы государственной безопасности Азербайджана о продлении предварительного заключения Керимли еще на 5 месяцев – до 13 ноября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы партии Натиг Адилов.

«Нет никаких оснований для содержания Али Керимли под стражей. Он уже более шести месяцев содержится под стражей и никаких достоверных доказательств его вины не представлено. Это явное политическое дело направленное на устранение из общественной жизни лидера оппозиции», - сказал Адилов. По его словам, на решение суда будет подана апелляция.

Один из адвокатов Керимли подтвердил информацию о продлении срока  ареста Керимли. «Следственный орган общими словами мотивировал необходимость продления ареста тем, что «необходимо проведение следственных мероприятий», - сказал юрист, не пожелавший публиковать свое имя. 

Напомним, что служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных чиновников и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и лидер ПНФА Али Керимли. Мехтиев обвинен в попытке госпереворота, он находится под домашним арестом. Провластное агентство АПА еще 29 ноября связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева, а издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:42, 10 июня 2026
Десять жителей Кабардино-Балкарии задержаны за экстремизм
08:54, 10 июня 2026
Власти назвали сроки ремонта газопровода в Дагестане после пожара
02:30, 10 июня 2026
Подопечные дома престарелых в Ростовской области эвакуированы после атаки БПЛА
01:57, 10 июня 2026
Суд в Москве продлил арест Алины Джикаевой
23:23, 9 июня 2026
Арестованы двое кандидатов в депутаты от "Сильной Армении"
16:52, 9 июня 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
Обвиняемые по делу Meydan TV. Коллаж: Meydan TV https://www.meydan.tv/ru
15:58, 10 июня 2026
Защита сочла затягиванием процесса смену состава судей в деле Meydan TV
Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html
18:48, 9 июня 2026
Адвокат Гахраманов назвал уголовное дело преследованием за свою работу
Атака беспилотников на грузовые суда Natra и Zirkon. Фото: https://musavat.ru
17:50, 9 июня 2026
Найдены тела двух погибших в Азовском море граждан Азербайджана
05:48, 9 июня 2026
Мартин Райан подал апелляцию на приговор
Афган Садыгов на акции в Тбилиси. Кадр видео Tbilisi_life / Telegram
01:04, 9 июня 2026
Афган Садыгов отправлен в СИЗО по возобновленному уголовному делу
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
11:20, 9 июня 2026
Кочарян Роберт
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
На избирательном участке в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео телеканал "Россия"
10 июня 2026, 14:43
Блок "Сильная Армения" потребовал аннулировать итоги выборов на одном участке

Пожар на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Фото: МЧС России
10 июня 2026, 13:45
Названа причина пожара на газопроводе Моздок-Казимагомед

Рустам Кочесоков. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DNNRvAEsv9C/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10 июня 2026, 10:51
Гендиректор "Экологистики" обвинен в неуплате налогов на полмиллиарда

Кадр тушения пожара на газопроводе в Дагестане. 9 июня 2026 г. Официальный канал ГУ МЧС России по Республике Дагестан в "Максе"
10 июня 2026, 08:54
Власти назвали сроки ремонта газопровода в Дагестане после пожара

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше