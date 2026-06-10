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15:58, 10 июня 2026

Защита сочла затягиванием процесса смену состава судей в деле Meydan TV

Обвиняемые по делу Meydan TV. Коллаж: Meydan TV https://www.meydan.tv/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане по делу Meydan TV полностью сменен состав судей. Адвокаты полагают, что из-за этого судебное следствие может быть обновлено.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая заседание по делу Meydan TV было сорвано после выступления журналистки Хаялы Агаевой, заявившей о политических мотивах преследования сотрудников издания и напомнившей о коррупционных скандалах с участием азербайджанских политиков. 

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года. К августу 2025 года были арестованы 12 человек. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых. 1 мая арестованные по делу Meydan TV журналистки на заседании суда устроили акцию протеста, они скандировали лозунги в защиту свободы слова.

По делу Meydan TV полностью сменен состав судей, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат одного из фигурантов дела Рамина Деко Немат Керимли. По его словам, изначально предполагалось, что сменится только председательствующая судья Айтен Алиева, которая распоряжением президента страны переведена из Бакинского суда по тяжким преступлениям на должность судьи Бакинского апелляционного суда.

«Согласно процессуальному законодательству, если один из судей по какой-то причине выбывает из состава, рассматривающего дело, то его заменяет другой судья, который знакомится с материалами дела и процесс продолжается», - сказал Керимли. 

Однако, в данном случае, сменены все трое судьей и  в новый состав назначены судьи Заур Гаджиев (председательствующий), Азер Тагиев и Роман Алекберли. «Одновременная замена всех трёх судей законодательством не предусмотрена. И смена всех трех судей, означает, что судебное разбирательство должно начаться заново», - отметил Керимли. 

При этом, он указал на затягивание процесса. «Судебное следствие и так затянулось. В последний раз полноценное судебное заседание было 13 апреля. После этого, заседания переносились, а 22 мая, когда давала показания обвиняемая журналистка Хаяла Агаева (https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/423460), судьи прервали заседание и покинули зал», - отметил адвокат.   

«До сих пор, на практике при смене председательствующего судьи, двое других судей оставались и назначался только новый председатель состава. если все трое судей заменены, то, вероятно судебное следствие начнётся заново. Мы будем возражать против повторного начала процесса, поскольку и так судебное растягивается на длительное время.  и потребуем, чтобы судьи ознакомились с протоколом и возобновили процесс с того места, где он был остановлен», — сказала Ровшана Рагимова, адвокат другой обвиняемой Айсель Умудовой.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям лишь подтвердил информацию  о смене состава суда, но никаких разъяснений не предоставил, сославшись на отсутствие полномочий комментировать подобные вопросы.

Эксперт в области права отметил, что смена всей трех судей редкое явление в судебной практике. «В уголовном процессе Азербайджана действует фундаментальный принцип неизменности состава суда, и он определен статьей 308 УПК страны.  Это фундаментальное требование обеспечивает право на справедливое судебное разбирательство: приговор могут выносить только те лица, которые лично исследовали доказательства, наблюдали за поведением участников и оценивали их показания», отметил собеседник корреспондента «Кавказского узла».

«Согласно статье 308.2 даже в случае, смены одного судьи, судебное разбирательство уголовного дела начинается сначала. Вместе с тем, статья 309.2 предусматривает, что если назначенный запасной судья не требует повторного проведения судебных действий, то процесс продолжается с той точки, где остановился. Однако, при замене всех трех судей участие не позволяется продолжение процесса, потому что никто из них не участвовал в исследовании доказательств с начала», - сказал юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

Отметим, что преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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