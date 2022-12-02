Азербайджанский активист Шахин Гадирли оставлен под арестом

02 декабря 2022, 18:18

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Бакинский апелляционный суд сегодня отказался удовлетворить жалобу на арест члена "Мусульманского единства" Шахина Гадирли по обвинению в продаже наркотиков. Адвокат указала на отсутствие правовых оснований для его ареста. Активисты также усомнились в достоверности обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли (также упоминался как Гадиров) был задержан силовиками на автобусной остановке, когда возвращался с работы домой. Родственникам сообщили о его задержании лишь 26 ноября. Ему предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере, суд отправил его под стражу на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадирли стал десятым членом "Мусульманского единства", которые содержатся в тюрьмах, включая лидера организации Талеха Багирзаде, сообщили в ДМЕ.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Рассмотрение жалобы на арест было назначено первоначально на 1 декабря, но было отложено на сегодня в связи с не явкой прокурора и следователя, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гадирли Зибейда Садыгова. "Но и сегодня они не явились, однако судья провел заседание. Я выразила несогласие. Однако судья сказал, что необходимости в присутствии следователя нет, поскольку дело уже передано из Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД в Службу государственной безопасности (СГБ)", - сказала адвокат.

Гадирли вменяют незаконную торговлю наркотиками, сообщила она. По версии следствия, у него были обнаружены два прозрачных целлофановых пакетика, содержащих 3,2 и 4,3 грамма "изготовленного кустарным способом метамфетамина", которые он "приобрел из неустановленного источника, в неизвестное время с целью продажи", рассказала Садыгова..

По словам адвоката, Гадирли отвергает обвинение.

Адвокат указала на необоснованность предъявленного обвинения. "В деле утверждается, что Гадирли приобрел наркотики "в целях продажи", но никаких доказательств того, что он занимался торговлей наркотиков нет. Согласно инструкциям Пленума Верховного суда основаниями для обвинения в "продаже наркотиков" должны быть обнаружение у подозреваемого весов, расфасовка наркотиков на несколько мелких частей, сведения о потенциальных клиентах. Но ничего подобного не было", - отметила Зибейда Садыгова.

По ее словам, в таком случае ему могли предъявить обвинение в употреблении наркотиков, но и для этого не было достоверных первичных доказательств, так как нет экспертного заключения о том, что он употреблял наркотики.

Задержание и предъявление обвинение сопровождались нарушениями закона, продолжила адвокат."Гадирли после задержания не позволили связаться с родными, пригласить адвоката по выбору. Вообще восемь дней его семье не сообщали о месте его содержания. И только сегодня в суде стало известно, что его содержат в СИЗО Службы госбезопасности, хотя в решении суда об избрании меры пресечения было предписано поместить его в СИЗО Пенитенциарной службы. Но несмотря на отмеченные нами нарушения и отсутствие достоверных доказательств вины, апелляционный суд оставил Гадирли под стражей", - сказала адвокат.

Она также указала на неправомерность ведения следствия Службой госбезопасности."Расследование уголовных дел, связанных с наркотиками, относится к компетенции полиции. Не ясно, почему дело передали в СГБ", - заметила Садыгова.

По ее словам, защита продолжит правовые шаги для освобождения Гадирли из-под стражи, в частности будет подано ходатайство о переводе его под домашний арест.

Садыгова добавила, что Гадирли не высказывал жалоб на условия содержания и обращение в СИЗО, но выглядел "психологически подавленным и изможденным". "Я попросила суд назначить расследование на предмет психологического или физического давления, но суд не удовлетворил ходатайство", - сказала она.

Супруга Гадирли Гюнель Гурбанлы также уверена, что ее муж не совершал преступления. "Мой муж честный человек, верующий, живущий заботами своей семьи. По специальности он электрик. Шахин по заказам занимался проведением электролиний на строящихся или ремонтируемых объектах. В тот день, его арестовали как раз после работы, когда возвращался домой. Стал бы человек, занимающийся наркоторговлей, заниматься пыльной работой, за которую платят небольшие деньги? И то, заказы не часто ему поступали. Мы жили скромно. Он единственный кормилец нашей семьи. Я не работаю, у нас четырехлетняя дочка. Шахина незаконно лишили свободы, а нашу семью оставили без кормильца", - отметила Гурбанлы.

Обвинения в адрес Гадирли вписались в тренд преследования верующих

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает, что обвинение против Гадирли может быть надуманным.

"В Азербайджане обвинение с наркотиками типичное для преследования религиозных активистов. В настоящее время в тюрьмах отбывают наказания на наркотики Ахсан Нурузаде, Рази Гумбатов, Эльшан Аббасов. Сам факт, что арест Гадирли проводил ГУБОП МВД, а не специализированное подразделение по наркотикам, к задержанному не допускали адвоката, не позволяли связаться с родными, укрепляет уверенность в фальсификации обвинения по политическим мотивам", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла"

То, что дело Гадирли передано в Службу госбезопасности, также может свидетельствовать о возможной фальсификации, указал Гасанов."Пока Гадирли обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Но то, что дело передали в СГБ, то это уже дает основания для размышлений, что следствие может пойти и в другом русле. Вообще, верующие - наиболее подверженная репрессиям группа. Периодически религиозных активистов и богословов обвиняют в шпионаже в пользу Ирана, самые последние примеры дела врио главы Исламской партии Ильхама Алиева, богослова Сардара Бабаева. Азербайджанские мусульмане в большинстве своем шииты. Естественно, Иран с его религиозным устройством может быть для них идеологически близким. Но это не значит, что ДМЕ работает на Иран. Просто верующие властями рассматриваются как потенциально организованная протестная сила, которая может очень быстро мобилизоваться. Потому и проводятся периодически репрессии против них, вероятно с целью запугать их протестную часть и заодно и всех остальных несогласных», - сказал Гасанов.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. Служба государственной безопасности Азербайджана 1 ноября заявила о причастности активистов движения "Мусульманское единство" к незаконному вооруженному формированию, созданному под контролем иранских спецслужб. Представитель движения отверг это обвинение, заявив, что указанные в сообщении СГБ лица не имеют отношения к организации. Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек.

Несмотря на то, что ДМЕ не проявляет политической активности на протяжении последних 5-6 лет, власти все равно в них усматривают потенциальную протестную силу, подчеркнул Гасанов.

Член Комитета защиты гражданского общества, политолог Зардушт Ализаде также не исключает, что против ДМЕ "может разворачиваться новая волна преследований", что "вероятно связано с напряженностью в отношениях Азербайджана и Ирана".

"Власти Азербайджана видят в верующих главную антиправительственную протестную силу. Светские группы в условиях ограничения демократических норм менее активны, представители этой прослойки могут эмигрировать в Европу. А верующим ехать не куда, она остаются, активно выступают против несправедливости, борются за свои права и в этом они готовы к самопожертвованию. Чтобы не дать верующим организоваться в более крупные сообщества, власти превентивно проводят аресты. На протяжении почти трех десятилетий периодически подвергали арестам руководителей Исламской партии. Потом было арестовано руководство ДМЕ во главе с Талехом Багирзаде. Сейчас но фоне напряженности с Ираном, видимо начинается новая волна репрессий, чтобы оправдать преследования религиозных активистов подавлением растущих угроз для стабильности в Азербайджане со стороны Ирана. Это превентивные меры, нацеленные на то, чтобы держать общество в страхе и предотвращать любое политические сопротивление власти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском апелляционном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Гадирли.

Представители СГБ оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что люди в штатском задержали в Азербайджане членов движения "Мусульманское единство" Самира Бабаева и Ниджата Алиева, их судьба неизвестна, сообщили в движении. В полиции заявили, что занимаются поисками Алиева, рассказала его мать.

27 ноября стало известно, что лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде ранее объявил в колонии голодовку после оскорбления со стороны замруководителя пенитенциарного учреждения. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию. 1 декабря супруга Багирзаде сообщила, что он уже шестые сутки продолжает голодовку. Директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров подтвердил эту информацию, уточнив со ссылкой на свои источники, что у Багирзаде возникли проблемы со здоровьем.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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