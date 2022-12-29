Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку

29 декабря 2022, 12:36

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Находящийся в бакинском СИЗО Бахтияр Гаджиев на 14-е сутки голодовки прервал акцию.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря суд отказался удовлетворить жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, в ответ Гаджиев объявил голодовку. На восьмые сутки голодовки у Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление, а на десятые - упал уровень сахара в крови. Врачи предупредили Гаджиева о риске комы, однако активист продолжил голодовку. Состояние Гаджиева на 13-е сутки голодовки ухудшилось, заявил его адвокат Фахраддин Мехтиев. Врач Адиль Гейбулла стабилизировал состояние активиста с помощью капельниц.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

Гаджиев прекратил голодовку вечером 28 декабря, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Агиль Лаидж, который посетил активиста сегодня утром.

По словам адвоката, Гаджиев прекратил акцию без какого-либо давления. «Бахтияр прекратил голодовку с учетом обращений общественности, адвокатов и настойчивых просьб его пожилых родителей. Мы, адвокаты вчера несколько часов говорили с ним и передали ему обращения с просьбой прекратить голодовку. Однако он не исключил, что в будущем вновь прибегнет к акции, если его не освободят», - сказал Лаидж.

Он отметил, что Гаджиев остается под наблюдением врачей. «Сейчас он принимает жидкую пищу, самочувствие относительно нормальное, но он очень слаб», - сказал адвокат.

Директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров отметил, что активисты этой организации с самого начала были против голодовки, потому что она создавала риски для здоровья. «Бахтияр был непреклонен. Но он согласился остановить акцию, когда его пожилая мать передала ему, что и она откажется от приема пищи. Чтобы не подвергать риску свою мать, он согласился прервать голодовку. Но мы продолжим усилия для его освобождения», - сказал Сафаров.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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