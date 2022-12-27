Пенитенциарная служба допустила врача к Бахтияру Гаджиеву

27 декабря 2022, 23:44

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Состояние арестованного активиста Бахтияра Гаджиева на 13-е сутки голодовки в бакинском СИЗО резко ухудшилось, заявил его адвокат Фахраддин Мехтиев. Врач Адиль Гейбулла стабилизировал состояние активиста с помощью капельниц.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря суд отказался удовлетворить жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, и активист объявил голодовку. На восьмые сутки голодовки у Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление, а на десятые - упал уровень сахара в крови. Врачи предупредили Гаджиева о риске комы, однако активист продолжил голодовку, а на 12-е сутки акции пригрозил отказом от воды, если его требование об освобождении не будет удовлетворено.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Самочувствие Бахтияра Гаджиева сильно ухудшилось ночью: активист почувствовал признаки онемения в правой руке, у него зафиксировали пониженное артериальное давление и чрезвычайно низкий уровень сахара в крови, сообщил сегодня его адвокат Фахраддин Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

По словам адвоката, уровень сахара в крови у Гаджиева снизился до отметки, которая угрожает комой, в связи с чем к нему прибыли представители Главного медицинского управления Минюста. С ними был независимый врач Адиль Гейбулла.

Мехтиев отметил, что прервал встречу с подзащитным, когда к нему допустили врача. «Когда я уходил Бахтияр, несмотря на тяжелое состояние, нашел в себе силы и попросил передать, что он призывает общество выступить в защиту политика Тофига Ягублу, арестованного за участие в акции в его поддержку», - сказал адвокат.

24 декабря "Линия защиты" обратилась в Пенитенциарную службу с предложением допустить к Гаджиеву независимого врача Адиля Гейбуллу, чтобы тот объективно оценил здоровье арестованного и назначил поддерживающее лечение с целью минимизировать последствия голодовки. "У нас были случаи, когда профессор Гейбулла оказывал такую помощь проводящим длительную голодовку. Адиль Гейбулла известен своей активной гражданской позицией, и ему Бахтияр будет доверять", - пояснил ранее Руфат Сафаров.

Профессор Адиль Гейбулла подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что ему разрешили посетить Гаджиева в санчасти СИЗО. Для стабилизации состояния Гаджиеву поставили капельницы: ему ввели многокомпонентный физраствор, комплекс витаминов и лекарственный препарат для устранения дефицита калия и магния.

«Обследование прошло с участие врачей Главного медицинского управления Минюста. Состояние Бахтияра Гаджиева удовлетворительное, он жаловался на слабые головокружения. Сознание у него ясное, сохраняет способность общения и координации. Угрозы жизни нет, однако продолжение голодовки безусловно повышает риски для здоровья. поэтому ему было настоятельно рекомендовано прекратить голодовку. Инфузия длилась два часа, за это время мы побеседовали с ним. Настроение у него стабильное, передавал привет своим близким и всем, кто его поддерживает», - сказал Гейбулла.

Исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров позитивно оценил пропуск к Гаджиеву профессора Гейбуллы.

«Адиль Гейбулла - авторитетный специалист, который пользуется доверием гражданского общества. Возможно он несколько сгладил проблемы (со здоровьем Гаджиева) в публичном комментарии, но таковые реалии Азербайджана, даже врачам приходится быть «дипломатичными». Главное, чтобы он сохранил допуск к Бахтияру. Сам факт, что его пустили туда, уже косвенно доказывает, насколько Гаджиеву стало плохо. То же самое было и с голодовками Тофига Ягублу и Салеха Рустамова», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Комментариями Пенитенциарной службы Азербайджана «Кавказский узел» пока не располагает.

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