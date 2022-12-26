Бахтияр Гаджиев пригрозил сухой голодовкой

26 декабря 2022, 20:03

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев, который 12-е сутки проводит голодовку в изоляторе, пригрозил отказом от воды, если его требование об освобождении не будет удовлетворено, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря суд отказался удовлетворить жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, и активист объявил голодовку. На восьмые сутки голодовки у Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление, а на десятые - упал уровень сахара в крови, и врачи предупредили его о риске комы. Однако Гаджиев продолжил голодовку и на 11-е сутки.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Бахтияр Гаджиев продолжает голодовку 12-е сутки, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Шахла Гумбатова, посетившая подзащитного в Бакинском СИЗО-1. "Более того, Бахтияр сказал, что если его требование об освобождении из-под стражи и далее не будет удовлетворяться, то он может также отказаться от приема не только пищи, но и воды", - сказала она, добавив, что Гаджиев ожидает от местной и международной общественности большей поддержки.

Состояние здоровья Гаджиева с каждым днем ухудшается, отметила Гумбатова. "После начала голодовки Бахтияр Гаджиев похудел на шесть килограммов и сейчас весит 78 килограммов. Он выглядит истощенным, глаза у него впали. Артериальное давление понизилось до уровня 90 на 60, уровень сахара в крови также очень низок. У Бахтияра Гаджиева сильные головокружения, он периодически теряет равновесие и едва не падает. Хотя Бахтияр Гаджиев под наблюдением врачей, от медицинской помощи он отказывается", - рассказала адвокат.

Правозащитная организация «Линия защиты» продолжает информировать о деле Гаджиева посольства западных государств в Азербайджане, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор организации Руфат Сафаров.

При этом, по его словам, Пенитенциарная служба пока не отреагировала на просьбу правозащитников пустить к Гаджиеву независимого врача, профессора Адиля Гейбуллу.

24 декабря "Линия защиты" обратилась в Пенитенциарную службу с предложением допустить к Гаджиеву независимого врача Адиля Гейбуллу, чтобы тот объективно оценил здоровье арестованного и назначил поддерживающее лечение с целью минимизировать последствия голодовки. "У нас были случаи, когда профессор Гейбулла оказывал такую помощь проводящим длительную голодовку. Адиль Гейбулла известен своей активной гражданской позицией, и ему Бахтияр будет доверять", - пояснил ранее Руфат Сафаров.

"С каждым днем, с каждым часом состояние Бахтияра ухудшается. В любой момент может произойти непоправимое, и ответственность за это будет нести руководство страны. Ибо арест Бахтияра носит политический характер, и заказ на такие уголовные дела исходит напрямую от высшего руководства государства", - сказал Сафаров.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе сегодня не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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