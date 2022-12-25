Бахтияр Гаджиев вопреки рискам отказался прекратить голодовку

25 декабря 2022, 19:18

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев 11-е сутки продолжает голодовку в изоляторе и не намерен отменять ее, несмотря на предупреждения врачей о риске комы и уговоры адвокатов прекратить акцию, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Адвокаты и правозащитники просят допустить к Гаджиеву независимого врача.

Как писал "Кавказский узел", глава "Института общественной политики" Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, находится под арестом. 15 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Гаджиева на арест, и активист объявил голодовку. На восьмые сутки голодовки у Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление, а на десятые сутки упал уровень сахара в крови, и врачи предупредили его о риске комы.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Бахтияр Гаджиев 11-е сутки проводит голодовку в бакинском СИЗО-1, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.

«Сегодня воскресенье, и по правилам Пенитенциарной службы в этот день не предусмотрено посещение заключенных адвокатами. Но по своим источникам из СИЗО мы получили информацию, что Гаджиев сегодня, а это уже 11-е сутки, продолжает голодовку. Вчера у него были адвокаты Агиль Лаидж и Эльчин Садыгов. Они нам сообщили, что у Бахтияра сильно упал сахар в крови и врачи предупредили об угрозе комы. Однако Бахтияр на уговоры адвокатов прекратить голодовку ответил отказом и намерен продолжать акцию до освобождения», - отметил Сафаров.

Правозащитник выразил тревогу за здоровье Гаджиева. «Бахтияра рано или поздно освободят, ибо это уголовное дело настолько шито белыми нитками, что долго вводить местную и международную общественность в заблуждение не удастся. Однако длительная голодовка может иметь опасные и непоправимые последствия для здоровья Бахтияра. Он отказывается от медицинской помощи персонала СИЗО. Поэтому мы обратились в Пенитенциарную службу с предложением допустить к нему независимого врача Адиля Гейбуллу, чтобы тот объективно оценил здоровье Бахтияра и назначил поддерживающее лечение с целью минимизировать последствия голодовки. У нас были случаи, когда профессор Гейбулла оказывал такую помощь проводящим длительную голодовку. Адиль Гейбулла известен своей активной гражданской позицией, и ему Бахтияр будет доверять. Мы обратились в Пенитенциарную службу вчера, но пока ответа нет. Надеемся, в понедельник, 26 декабря, получим положительный ответ», - сказал Сафаров.

Адвокат Агиль Лаидж подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о падении уровня сахара в крови Гаджиева. «Бахтияр Гаджиев пьет только воду. От дефицита питательных веществ у него понизился сахар в крови. Длительное пребывание в таком состоянии может вызывать кому. Мы просили его прекратить голодовку, но был не преклонен», - рассказал адвокат.

Комментариями представителей пенитенциарной службы Баку относительно голодовки Бахтияра Гаджиева "Кавказский узел" пока не располагает.

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