Врачи предупредили Бахтияра Гаджиева о риске комы

24 декабря 2022, 21:12

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Ухудшилось состояние Бахтияра Гаджиева, который десятые сутки продолжает голодовку под арестом в Азербайджане, врачи предупредили его о риске комы, сообщил посетивший сегодня активиста в изоляторе адвокат Эльчин Садыгов.

Как писал "Кавказский узел", глава "Института общественной политики" Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, находится под арестом. 15 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Гаджиева на арест, и активист объявил голодовку. На восьмые сутки голодовки у Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление.

Оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Адвокат Эльчин Садыгов сегодня посетил Бахтияра Гаджиева в бакинском СИЗО-1. Несмотря на ухудшение состояния, Гаджиев десятые сутки продолжает голодовку, сообщил адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Бахтияру Гаджиеву, со слов адвоката, перед их встречей провели медицинское обследование. «У Гаджиева в результате голодовки сахар в крови упал до критической отметки, и врачи ему сказали, что он в любой момент может впасть в кому. За последние сутки Гаджиев похудел еще на полкило и сейчас весит 78,5 кг. С момента поступления в СИЗО, с 9 декабря, он уже потерял в весе 6 кг. Бахтияр постоянно ощущает тошноту. Тем не менее, он намерен продолжать голодовку, пока его не освободят», - сказал Эльчин Садыгов.

Через адвоката Гаджиев передал признательность всем, кто участвовал 23 декабря в протестной акции в центре Баку в его защиту. Он также выразил сожаление по поводу ареста оппозиционного активиста Тофига Ягублу.

"Кавказский узел" писал, что мэрия Баку отказалась согласовать запланированную на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить Гаджиева. В ночь на 23 декабря начались задержания активистов. За полчаса до начала акции силовики задержали ее организаторов, трех соучредителей правозащитной организации "Линия защиты", затем начались задержания активистов, которые скандировали лозунги в поддержку Гаджиева. Всего было задержано почти 60 человек. К вечеру все они, по данным активистов, были освобождены, кроме арестованного на 30 суток члена координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават Тофига Ягублу.

Комментариями представителей пенитенциарной службы относительно голодовки Бахтияра Гаджиева "Кавказский узел" пока не располагает.

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