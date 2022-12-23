Полиция освободила задержанных на акции в Баку

23 декабря 2022, 20:01

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В ходе акции протеста в поддержку Бахтияра Гаджиева было задержано почти 60 человек. К вечеру все из них, по данным активистов, были освобождены, кроме арестованного на 30 суток члена координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии «Мусават» Тофига Ягублу.

Как сообщал "Кавказский узел", правозащитная организация "Линия защиты" назначила на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить Гаджиева, мэрия отказалась согласовать протестную акцию. В ночь на 23 декабря начались задержания активистов. За полчаса до начала акции силовики задержали ее организаторов, трех соучредителей правозащитной организации "Линия защиты", затем начались задержания активистов, которые скандировали лозунги в поддержку Гаджиева.

Глава "Института общественной политики" Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, находится под арестом. 15 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Гаджиева на арест, и активист объявил голодовку. Гаджиев подвергся в бакинском СИЗО издевательствам, его здоровье и жизнь в опасности, заявил правозащитник Руфат Сафаров. На седьмые сутки голодовки впервые с начала своей акции был обследован врачами, а также добился улучшения условий содержания, сообщила его адвокат. ЕСПЧ запросил у правительства Азербайджана информацию об обеспечении безопасности Гаджиева в СИЗО, сообщили его адвокаты. Сегодня Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест. Активист назвал решение суда политическим и заявил, что продолжит голодовку, которую уже проводит девятые сутки.

Всего в связи с акцией были задержаны 58 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член правозащитной организации «Линия защиты» Тезехан Мирлаламли.

«Еще до акции были задержаны 20 человек, еще 38 человек задержали на акции. То есть задержали всех, кто принял участие в протесте. Тех, кто скандировал лозунги, сразу задерживали. По данным на 19.00 (18.00 по мск) большинство задержанных, в том числе около 20 женщин, были отпущены. Тофиг Ягублу арестован на 30 суток. Надеемся, что всех задержанных освободят. Во всяком случае, на портале электронного суда, кроме Ягублу, нет сведений о других участниках акции, доставленных в суды», - сказал Мираламли.

По его данным к 20.00 (19.00 по мск) в отделениях оставались только двое членов партии Народного фронта - Джейхун Новрузов и Эльвин Алиев, которые были освобождены позднее.

Он отметил, что подавляющее большинство задержанных были члены партии Народного фронта Азербайджана. Среди задержанных были также представители партии «Мусават», Азербайджанской партии демократии и благоденствия, члены Движения «Демократия -1918», несколько общественных активистов и активисты «Линии защиты», добавил Мираламли.

Соучредитель «Линии защиты» и один из организаторов акции Зафар Ахмедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», был отпущен около 18.30 (17.30 по мск).

«Нас, около 10 человек доставили в 29-е отделение Ясамальского районного управления полиции. Меня, Заура Акпера и Руфата Сафарова (другие соучредители «Линии защиты» и также организаторы акции) задержали еще полтретьего, когда мы направлялись на акцию. В отделении нас просто держали. Потом стали по одному отпускать без всяких мер административного взыскания. Я вышел последним, дожидаясь, чтобы отпустили всех других», - сказал Ахмедов.

К 20.00 стало известно, что Руфат Сафаров также уже освобожден.

Он затруднился давать оценку акции. «Мы на акцию так и не попали. Но акция, несмотря на задержания, все же состоялась. Всего были задержаны около 60 человек. В определенной степени акция достигла цели, протест широко освещался местными и зарубежными СМИ», - сказал Ахмедов.

Отметим, что акция проводилась на Площади фонтанов у кафе «Макдональдс». Это место одного из многолюдных в Баку. Сейчас в связи с расположением новогодней ярмарки здесь особенного многолюдно. Однако многие прохожие не обращали внимания на происходящее. Одни ускоряли шаг, стараясь побыстрее удалиться от места, где было много полицейских, другие меняли маршрут и шли в обход. Лишь немногие интересовались целями протеста, при этом признавались что не слышали о Бахтияре Гаджиеве.

Однако, два молодых человека рассказали корреспонденту, что все же знали об активисте и его аресте. «Да, я слышал о Бахтияре Гаджиеве. Он очень активен в социальных сетях. Он смело писал и выступал о проблемах людей. Его недавно арестовали, наверное из-за того, что он критиковал правительство», - сказал молодой человек по имени Фарид.

Молодая бакинка Лейла отметила, что Гаджиев был кандидатом в депутаты два года назад по округу, где она проживает. «Бахтияр приходил и в наш двор. Он похож на очень образованного человека, который не боится сказать правду. Конечно, таких у нас в парламент не пускают… он не похож на человека, совершившего преступление», - сказал жительница Баку.

"Кавказский узел" также сообщал что оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.