23 декабря 2022, 15:18
Полиция сорвала акцию в поддержку Бахтияра Гаджиева
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За полчаса до начала акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева силовики задержали ее организаторов, трех соучредителей правозащитной организации "Линия защиты", затем начались задержания активистов, которые скандировали лозунги в поддержку Гаджиева.
Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация "Линия защиты" назначила на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить Гаджиева, администрация Баку отказалась согласовать ее. В ночь на 23 декабря начались задержания активистов.
Глава "Института общественной политики" Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, находится под арестом. 15 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Гаджиева на арест, и активист объявил голодовку. Гаджиев подвергся в бакинском СИЗО издевательствам, его здоровье и жизнь в опасности, заявил правозащитник Руфат Сафаров. На седьмые сутки голодовки впервые с начала своей акции был обследован врачами, а также добился улучшения условий содержания, сообщила его адвокат. ЕСПЧ запросил у правительства Азербайджана информацию об обеспечении безопасности Гаджиева в СИЗО, сообщили его адвокаты. Сегодня Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест. Активист назвал решение суда политическим и заявил, что продолжит голодовку, которую уже проводит девятые сутки.
Ночью 23 декабря и сегодня утром были задержаны 17 активистов - 13 членов ПНФА, двое активистов Азербайджанской партии демократического благоденствия и и двое - Движения "Демократия -1918", сообщили корреспонденту "Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.
За полчаса до начала акции около 14.30 (13.30 мск) были задержаны организаторы акции – соучредители правозащитной организации "Линия защиты" - Руфат Сафаров, Зафар Ахмедов и Заур Акпер.
Около 15.00 (14.00 мск) полиция стала задерживать участников протестной акции. возле кафе "МакДональдс" на площади Фонтанов.
Как только появлялись протестующие, скандирующие лозунги "Свободу Бахтияру Гаджиеву!", "Не убивай, а освободи!", "Свободу политзаключенным!", "Свободу, справедливость, национальное правительство!", полиция сразу же задерживала их.
К 15.20 (14.20 пмск ) были задержаны около 20 человек, в том числе женщин, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.
Среди задержанных оказалась и журналист азербайджанской редакции "Голоса Америки"* Тюркян Башир.
Сама журналистка сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что находится вместе с задержанным в специально пригнанном к месту акции автобусе. Журналистка сказала, что ее задержали, несмотря на наличие у нее журналистского удостоверения и подтверждения коллегами, что она журналистка, однако затеми ее отпустили из полицейского автобуса
Как сообщал "Кавказский узел", оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"