В Баку полиция задержала оппозиционеров

23 декабря 2022, 11:10

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В преддверии протестной акции в защиту Бахтияра Гаджиева полиция в Баку задерживает активистов оппозиционных организаций.

Как сообщал "Кавказский узел", глава "Института общественной политики" Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, находится под арестом. 15 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Гаджиева на арест, и активист объявил голодовку. Гаджиев подвергся в бакинском СИЗО издевательствам, его здоровье и жизнь в опасности, заявил правозащитник Руфат Сафаров. На седьмые сутки голодовки впервые с начала своей акции был обследован врачами, а также добился улучшения условий содержания, сообщила его адвокат. На восьмые сутки голодовки у азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление. ЕСПЧ запросил у правительства Азербайджана информацию об обеспечении безопасности Гаджиева в СИЗО, сообщили его адвокаты. Правозащитная организация «Линия защиты» назначила на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить Гаджиева.

Оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Ночью 23 декабря был задержан председатель Хатаинского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фаиг Нагиев, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров. По его словам, с утра 23 декабря усиленные наряды полиции сосредоточены также перед зданием Бакинского апелляционного суда, где рассматривается жалоба на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест.

Он отметил, что перед зданием суда был задержан журналист-фрилансер Эмиль Маниев.

Сафаров также сообщил о поступающей информации о задержаниях других активистов. «Мы проверяем эти сведения. Очевидно власти превентивными задержаниями пытаются сорвать нашу сегодняшнюю акцию в защиту Бахтияра или хотя бы помешать ее массовости», - сказал Сафаров.

Член президиума ПНФА Ильхам Гусейн подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о задержании Нагиева. «Поступают сведения и о задержании других активистов. Мы уточняем информацию. Очевидно, что это связано с предстоящей сегодня акцией в центре Баку с требованием освобождения Бахтияра Гаджиева», - сказал Гусейн.

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