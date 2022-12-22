Защита заявила об ухудшении самочувствия Бахтияра Гаджиева на восьмой день голодовки

22 декабря 2022, 18:14

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На восьмые сутки голодовки у азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление. ЕСПЧ запросил у правительства Азербайджана информацию об обеспечении безопасности Гаджиева в СИЗО, сообщили его адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", глава "Института общественной политики" Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, находится под арестом. 15 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Гаджиева на арест, и активист объявил голодовку. Гаджиев подвергся в бакинском СИЗО издевательствам, его здоровье и жизнь в опасности, заявил правозащитник Руфат Сафаров. На седьмые сутки голодовки впервые с начала своей акции был обследован врачами, а также добился улучшения условий содержания, сообщила его адвокат.

Оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Бахтияр Гаджиев восьмые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" после встречи с ним адвокат Джавад Джавадов. По его словам, у Гаджиева усугубились проблемы со здоровьем.

"Гаджиев сообщил, что уже второй день ему измеряют температуру, кровяное давление, пульс. Давление у него сегодня было очень низким - 90/60-. Температура тела также была низкой - 35,4, пульс – 76. По сравнению со вчерашним днем он похудел еще на полкило. Сейчас он весит 79,5 килограммов, хотя при поступлении в СИЗО он весил 84,5 килограмма", - рассказал адвокат.

По его словам, в результате продолжающейся голодовки у Гаджиева усилились головокружения. "В некоторых ситуациях, от слабости он теряет равновесие, едва удерживается, чтобы не упасть. Тем не менее, Гаджиев намерен продолжать голодовку, пока его не освободят", - сказал Джавадов.

Во второй половине 21 декабря Гаджиева перевели в медсанчасть СИЗО, отметил адвокат

Он также сообщил, что 23 декабря в Бакинском апелляционном суде будет рассмотрена жалоба на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест. "Ожидаем, что апелляционный суд изменит меру пресечения. Ибо даже по выдвинутым ему надуманным обвинениям, согласно законодательству, не допускается его содержание под стражей. Речь идет о преступлениях, не представляющий большой общественной опасности. Гаджиеву грозит в общей сложности до полутора лет лишения свободы, в то время, как согласно уголовно-процессуальному законодательству мера пресечения в виде заключение под стражу допускается, только в случаях если обвиняемый может быть осужден к лишению свободы сроком на более чем 3 года. Надеемся, что суд отменит решение об ареста и необходимость в продолжении голодовки отпадет", - указал Джавадов

Другой адвокат Бахтияра гаджиева Агиль Лаидж сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на основе обращения защиты ЕСПЧ 21 декабря направил правительству вопросы относительно обеспечения безопасности Гаджиева в СИЗО и мерами по охране его здоровья в связи с голодовкой. От правительства истребовано в короткие сроки ответить на поставленные ЕСПЧ вопросы, отметил Лаидж.

Госдепартамент США повторно призвал к освобождению находящегося в заключении правозащитника Бахтияра Гаджиева после того, как бакинский суд 20 декабря отклонил его ходатайство об изменении ареста на домашний арест. "На прошлой неделе мы выразили тревогу в связи с арестом Бахтияра Гаджиева накануне Дня прав человека», — заявил пресс-секретарь Нед Прайс на ежедневном брифинге.

"Мы призвали власти Азербайджана оперативно его освободить», — привело сегодня слова прайса агентство Turan.

Отвечая на вопрос агентства, Прайс отметил, что переговоры по делу Гаджиева ведутся по дипломатическим каналам. "Это переговоры, которые мы ведем в частном порядке по дипломатическим каналам с нашими партнерами. Мы без колебаний поднимаем вопрос о правах человека в целом, а также в отдельных случаях по всему миру. Это, конечно же, касается и наших партнеров в Азербайджане", - приводятся его слова в сообщении.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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