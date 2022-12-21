Бахтияр Гаджиев на седьмые сутки голодовки добился медицинского обследования

21 декабря 2022, 18:25

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Активист Бахтияр Гаджиев, который седьмые сутки продолжает голодовку в бакинском изоляторе, сегодня впервые с начала своей акции был обследован врачами, а также добился улучшения условий содержания, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", глава "Института общественной политики" Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, находится под арестом. 15 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Гаджиева на арест, и активист объявил голодовку. Гаджиев подвергся в бакинском СИЗО издевательствам, его здоровье и жизнь в опасности, заявил правозащитник Руфат Сафаров.

Оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Сегодня с Гаджиевым в бакинском СИЗО-1 встретилась адвокат Зибейда Садыгова. «Бахтияр Гаджиев седьмые сутки продолжает голодовку. Сегодня впервые с начала акции его обследовали врачи. Ему измерили давление, пульс, вес, взяли образцы крови на анализ. Бахтияр сообщил, что при поступлении в СИЗО он весил 84 кг, а сейчас – 80 кг. Гаджиев продолжает голодовку, принимает только воду», - сказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Гаджиев, со слов адвоката, при встрече выглядел вялым. Садыгова утверждает, что с начала голодовки и до сегодняшнего дня активиста содержали в темной холодной комнате. «Однако сегодня его перевели в новую комнату, там есть кровать, ему выдали чистое постельное белье», - продолжила адвокат.

Бахтияр Гаджиев сохраняет бодрость духа и намерен продолжать голодовку до тех пор, пока его не освободят, поскольку считает обвинения против него надуманными и связанными с его общественно-политической деятельностью, рассказала адвокат.

Сегодня защита подала апелляцию на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест. Согласно законодательству, эта апелляция должна быть рассмотрена в течение трех дней, сообщила Зибейда Садыгова.

Другой адвокат Бахтияра Гаджиева Агиль Лаидж заявил о нарушении конфиденциальности записей. С его слов, 19 декабря сотрудник бакинского СИЗО силой отобрал у него бумаги с заметками, сделанными при встрече с Бахтияром Гаджиевым. "Тем самым была нарушена конфиденциальность, мои права как адвоката, а также права моего клиента на защиту", - сказал Лаидж корреспонденту «Кавказского узла»

Адвокат считает, что сотрудник СИЗО должен быть наказан за вмешательство в профессиональную деятельность защитника Гаджиева и за произвол. Лаидж сказал, что обратиться с жалобой на это в суд. «Конечно, я не питаю иллюзий, что суд удовлетворит мою жалобу, но это позволит обратиться впоследствии в ЕСПЧ», - сказал он.

Между тем учредители правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров и Заур Акпер сегодня посетили посольство США в Азербайджане и проинформировали его сотрудников о состоянии дела арестованного активиста Бахтияра Гаджиева, о его голодовке и в целом о ситуации с правами человека в стране.

«Американские дипломаты – советник по политическим вопросам Дворак Бретт и глава политического отдела Михаил Шнрока - заверили, что очень серьезно занимаются делом Бахтияра Гаджиева», - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла».

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев по поводу голодовки Бахтияра Гаджиева.

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