Бахтияр Гаджиев объявил бессрочную голодовку до своего освобождения

16 декабря 2022, 02:29

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Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу активиста Бахтияра Гаджиева на арест, а тот объявил на заседании о начале голодовки. Защита настаивает, что его арест неправомерен. Единомышленники Гаджиева связывают преследование с его призывом ввести санкции против азербайджанских силовиков и планируют объявить голодовку солидарности.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 декабря стало известно, что сотрудники полиции задержали и доставили в райсуд Баку главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Хатаинский районный суд Баку в тот же день назначил Гаджиеву арест на месяц и 20 дней. Защита обжаловала это решение, а сам Гаджиев пообещал объявить бессрочную голодовку, если суд не удовлетворит жалобу.

Бакинский апелляционный суд 15 декабря оставил без удовлетворения жалобу Бахтияра Гаджиева на арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Агиль Лаидж. Он настаивает, что нет никаких законных оснований содержать Гаджиева под стражей.

«Даже следователь признал, что Гаджиев приходил на допросы по первому вызову, поэтому доводы о том, что Гаджиев, оставаясь на свободе, может уклоняться от следствия, совершенно не обоснованы. С другой стороны, по вменяемым Гаджиеву статьям уголовного кодекса не предусмотрено заключение под стражу на период следствия. Бахтияру Гаджиеву по совокупности обвинений грозит до 1,5 лет лишения свободы, а заключение под стражу, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, допускается по преступлениям, за совершение которых установлено наказание более 3 лет лишения свободы», - сказал адвокат.

Во время судебного заседания Гаджиев сообщил, что с утра 15 декабря он начал голодовку и будет отказываться от приема пищи до тех пор, пока его не освободят. О голодовке он официально уведомил администрацию СИЗО-1, направив соответствующее заявление, однако к вечеру 15 декабря его не изолировали от других заключенных, как требует регламент, отметил защитник.

К защите Гаджиева присоединились другие адвокаты: Эльчин Садыгов, Зибейда Садыгова, Джавад Джавадов, Немат Керимли, Фахраддин Мехтиев и Бахтияр Гаджиев (тезка и однофамилец обвиняемого - прим. «Кавказского узла»), добавил Лаидж.

Адвокат Эльчин Садыгов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что уголовное преследование Гаджиева лишено правовых оснований. По словам Садыгова, оба обвинения против Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в Ясамальском районном суде Баку.

«В тот день в суде рассматривался диффамационный спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу). Следствие утверждает, что Гаджиев причинил ущерб ее здоровью, ударив ее бумагами по голове. На самом деле Гаджиев в ответ на оскорбления со стороны Аловлу ударяет бумагами, находящимися у него руках, по столу перед ней, это подтверждается и видео, предоставленным по запросу Гаджиева из самого суда. При этом в суде видео было обрезано и на него не попали кадры, как Аловлу до того, как Гаджиев подошел к ее столу, швырнула в него стакан», - объяснил адвокат.

Бытовой спор Гаджиева с Аловлу, которые не поделили котят от своих кошек, вылился во взаимные обвинения и судебное разбирательство. Бахтияр Гаджиев заявлял ранее, что власти воспользовались этим фактом, чтобы отомстить ему за критику. На YouTube опубликовано 8-секундное видео под названием "Бахтияр Гаджиев преподносит урок журналистке Ульвии Аловлу. Шокирующее видео "разборки" в суде". На записи видно, как Бахтияр Гаджиев с бумагами на руках подходит к столу, за которым сидят женщина и мужчина. Гаджиев ударяет бумагами по столу перед женщиной, та вскакивает с места и размахивает руками.

По словам Садыгова, действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и, одновременно неуважение к суду.

«Дело в том, что статья 289 УК Азербайджана о неуважении к суду может применяться, когда действия обвиняемого совершены во время судебного заседания. В данном случае был перерыв на процессе, из видео также видно, что в зале нет судей, и действия Гаджиева не могли быть направлены против судей. В поведении Гаджиева также нет признаков хулиганства: согласно статье 221 УК Азербайджана, хулиганство - это "умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопровождающиеся применением насилия к лицам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества". Из видео видно, что Гаджиев эмоционально ударил бумагами по столу, этим он никак не мог применить насилие к потерпевшей и, тем более, причинить ущерб ее здоровью», - указал Эльчин Садыгов.

По словам адвоката, это дело против Гаджиева было прекращено в апреле, однако к концу года его спешно возобновили. Он добавил, что защита подаст новое ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров считает надуманным обвинение против Гаджиева, называя самого активиста одним из наиболее видных общественных деятелей Азербайджана.

«Бахтияра Гаджиева хорошо знают в международных организациях, его часто приглашали на различные международные мероприятия, чтобы выслушать его мнение о ситуации с правами человека в Азербайджане и общественно-политических процессах в стране. Это, конечно, не нравилось властям. На внеочередных парламентских выборах 2020 года он документально, протоколами с избирательных участков, доказал фальсификации в округе, где был кандидатом в депутаты. Не каждый кандидат может представить доказательства фальсификаций выборов, в частности протоколы, подписанные членами избиркомов, а объявление победителем кандидата от власти вызвало негодование в социальных сетях и бросило тень на выборы. Кроме того, Бахтияр Гаджиев в своих постах в соцсетях на конкретных примерах указывал на некомпетентность чиновников. В ответ его подвергали травле в социальных сетях, распространяли его личную переписку с целью дискредитации, заявления Гаджиева в полиции не расследовались. Он не боялся критиковать полицию и руководство МВД за это, в ответ его периодически подвергали задержаниям и физическому давлению, похищали», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что в последнее время Гаджиев выступал на международных форумах с призывами ввести санкции против чиновников и силовиков из Азербайджана. Азербайджанское независимое издание AbzasMedia со ссылкой на близких Гаджиева утверждает, что именно призыв ввести санкции против азербайджанских чиновников, озвученный им на зарубежных встречах, стал причиной ареста активиста. Гаджиев лично предупредил высокопоставленного силовика, что будет выступать с инициативой применения санкций против него и его коллег, причастных к нарушению прав человека, говорится в публикации издания от 12 декабря.

Сафаров также обратил внимание, что Гаджиев предоставлял свой офис для пресс-конференций в защиту арестованных активистов, в том числе верующим. Кроме того, Гаджиев организовал «Caspian PlatForum» - площадку, на которой проводились дискуссии о внутренней и внешней политике Азербайджана с участием оппозиционеров. Этот форум, по словам правозащитника, Гаджиев реализовывал как проект своего Института общественной политики. «Бахтияр в общем-то энтузиаст, он фактически все в одиночку организовывал, иногда ему помогали волонтеры. Он весь в общественной деятельности», - сказал Сафаров.

Сам Гаджиев в апреле 2022 года сообщал, что руководит НПО "Институт общественной политики". "У нас была молодежная организация "Позитивные перемены", но после того как в 2014 году изменили законодательство, а руководителей многих НПО репрессировали, мы фактически вынуждены были прекратить общественную деятельность. Впоследствии я основал "Институт общественной политики" для исследований проблем страны, выдвижения предложений по их решению, прогнозирования социальных процессов. Его власти также не зарегистрировали, но закон не запрещает деятельность незарегистрированных общественных объединений, поэтому мы определенную работу можем выполнять, хотя и в ограниченном масштабе", - пояснял он.

«Линия защиты» взяла на себя координацию защиты прав Гаджиева, создав специальную группу, которая координирует свои действия с его адвокатами. Участники группы защиты намерены информировать о деле Гаджиева посольства демократических государств и планируют объявить голодовку солидарности в его поддержку. «Сейчас мы ищем место, где можно было бы провести голодовку», - сказал Сафаров.

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