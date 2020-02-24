Кандидат в депутаты парламента Азербайджана обжаловал итоги выборов

24 февраля 2020, 20:22

Активист Бахтияр Гаджиев обратился в Верховный суд Азербайджана с требованием отменить итоги голосования в одном из округов Баку. Гаджиев заявил, что располагает доказательствами своей победы, тогда как ЦИК назвал победителем другого кандидата.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля прошли внеочередные выборы в парламент Азербайджана. По их завершении ЦИК объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан", а оппозиция потребовала отменить итоги голосования, заявив о фальсификациях.



ЦИК Азербайджана 13 февраля рассмотрел жалобы на нарушения в ходе парламентских выборов и отменил результаты в четырех округах. Жалобы еще в 13 округах были направлены на рассмотрение в окружные избирательные комиссии. Активисты считают, что фальсификации и нарушения во время голосования на выборах 9 февраля происходили повсеместно.

Данные ЦИК сфальсифицированы, утверждает активист

По словам главы неправительственной организации "Институт общественной политики" Бахтияра Гаджиева, он располагает доказательствами фальсификации результатов голосования на 23 из 32 участков Сабаильского избирательного округа Баку. "В частности сведения, зафиксированные в официально составленных и заверенных печатями протоколах с большинства избирательных участков, не совпадают с данными, отраженными в итогах голосования на сайте ЦИК. При этом значительно завышены голоса в пользу кандидата Нигяр Арпадараи", - заявил Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Так, в протоколе участковой избирательной комиссии №1 говорится, что за Арпадараи проголосовали 114 человек, а в итоговом протоколе окружной избирательной комиссии и на сайте ЦИК это число составляет уже 214. В протоколе со второго участка у Арпадараи 35 голосов, однако согласно информации на сайте ЦИК, за нее проголосовали 72 избирателя. На пятом участке в протоколе УИК число поддержавших Арпадараи обозначено как 53, однако на сайте ЦИК говорится, что за нее отдали свои голоса 192 человека, сообщил Бахтияр Гаджиев.

Он указал также на "подозрительные результаты" с двух участков, работавших в войсковых частях. "Во-первых, в нарушение закона копии протоколов нам выдали не после завершения подсчета голосов, а только через три дня. Мы сами там не могли вести наблюдение, потому что это военные объекты. Согласно данным протоколов, за Арпадараи проголосовали соответственно 94 и 97 процентов военнослужащих. Как же она могла добиться такого результата на участках, где кандидатов не допустили на встречи с избирателями?" - указал Гаджиев.

Данные ЦИК совпадают с результатами протоколов только на участках, и по ним Арпадараи набирает всего 157 голосов, утверждает Гаджиев. "Как же она после трех недель агитации с семи участков, охватывающих 8600 избирателей, получает всего 157 голосов, а в одной войсковой части, где агитация не велась - 1768 голосов?" - заявил он.

Бахтияр Гаджиев отметил, что также располагает и видеодоказательствами нарушений, допущенных на выборах. "На видео зафиксированы процесс подсчета голосов и в конце объявления результатов. Я практически победил на всех участках. Но ЦИК признал мою победу только на 4 из 32 участков", - сказал Гаджиев.

Суд в Баку не принял видеодоказательства Гаджиева

По словам Гаджиева, ЦИК на основе его жалобы признал недействительными результаты голосования только по шести избирательным участкам, что не повлияло на общие результаты выборов по округу. Далее он обратился в Бакинский апелляционный суд, который 21 февраля оставил жалобу без удовлетворения. "Мы представили в Бакинский апелляционный суд диск с видеоматериалами о нарушениях. Судьи просмотрели видео и сами убедились в нарушениях. Однако они отказались принять видео как доказательства под предлогом того, что записи были сделаны без официального согласия участковых избирательных комиссий. Причина абсурдная. Во-первых, разрешения на проведение записи процесса, который по закону должен быть прозрачным, не требуется. Во-вторых, записи не были скрытыми - члены комиссий видели, что идет съемка", - отметил Гаджиев.

Он сказал, что суд поверил на слово члену ЦИК, назначенному правящей партией "Ени Азербайджан". "Этот человек сказал, что ЦИК отменил результаты на шести участках, а по остальным участкам якобы в представленных мной копиях протоколов подписи членов избирательных комиссий были подделаны. Но, во-первых, мы представили официальные протоколы, заверенные печатями комиссий – печати же мы не могли подделать. Во-вторых, на видеоматериалах сами члены комиссий озвучивают результаты голосования", - указал Гаджиев.

Сегодня он подал жалобу в Верховный суд Азербайджана, добиваясь назначения перевыборов. Суд должен рассмотреть жалобу в трехдневный срок. "По закону, выборы по округу отменяются, если признаны недействительными результаты голосования в 2/5 участков. Мы представили доказательства фальсификаций с 2/3 участков", - отметил активист.

В отделе медиа и общественных связей ЦИК воздержались от комментариев "Кавказскому узлу", отметив, что эксперты этой структуры признали нарушения только на шести участках.

Член коллегии адвокатов Агиль Лаидж назвал абсурдным отказ апелляционного суда признать видеозаписи доказательством. "Любая публичная деятельность, требующая общественного контроля, может сниматься на видео. И выборы относятся к этой категории. Более того, воспрепятствование снятию видео является беззаконием. Так что судьи, отказавшиеся принять видеозаписи в качестве доказательств, сами проявили неуважение к праву", - сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском апелляционном суде также отказались от комментариев, сославшись на наличие у сторон права подавать кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию.

Кандидат в депутаты, беспартийная Нигяр Арпадараи, оказалась недоступной для комментариев. До выборов она возглавляла департамент маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit – компании, организующей в Баку этап гонок "Формула-1".

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".