Оппозиция потребовала отменить итоги выборов в Азербайджане

17 февраля 2020, 13:37

Организаторы протестной акции в Баку распространили резолюцию митинга с требованием отменить результаты голосования и назначить новые парламентские выборы.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля полиция задержала в Баку десятки человек, которые вышли на протест против фальсификации итогов выборов. При задержаниях полицейские применили силу, сообщили активисты. Задержанные были отпущены далеко за пределами Баку.

ЦИК Азербайджана объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан" на прошедших 9 февраля внеочередных парламентских выборах. Выборы прошли в обстановке "массовой фальсификации и вопиющего беззакония", заявил Национальный совет демократических сил Азербайджана. Во время голосования были зафиксированы вбросы бюллетеней, "карусели", недопуск наблюдателей и другие нарушения, которые не позволяют установить истинное волеизъявление избирателей, отметили руководители неправительственных организаций. По их мнению, избирком также представил завышенные данные о явке избирателей.

Один из организаторов митинга, лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов распространил резолюцию акции на своей странице в Facebook. В ней указано, что "внеочередные парламентские выборы не были свободными и справедливыми и потому не отражают волю народа". "Вот эту резолюцию мы хотели зачитать от имени участников митинга и передать ее в ЦИК", - написал Мамедов.

Организаторы митинга потребовали отменить результаты выборов, обеспечить свободу слова, выражения и другие фундаментальные права, включая немедленное освобождение политзаключенных. Также они призвали реформировать Избирательный кодекс на основе предложений оппозиции, рекомендаций Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ, срочно обеспечить в полной мере исполнение решений ЕСПЧ и назначить новые выборы, сказано в резолюции, перевод которой сделал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Мамедова, "вопреки всем препятствиям полиции, граждане вышли на акцию и выразили протест объявленным ЦИК результатам парламентских выборов". "Поэтому, мы считаем, что должны быть отменены результаты голосования. Прежде, чем проводить новые выборы, должны быть обеспечены демократические свободы, реформированы избирательное законодательство, исполнены решения ЕСПЧ, чтобы допустить к участию выборов потенциальных кандидатов, которые были отстранены под предлогом наличия у них судимости", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы пояснил, что юридически выборы могут быть отменены, если результаты голосования будут признаны недействительными в более чем 25 процентах избирательных округов или 2/5 избирательных участков по всей стране или таком количестве избирательных участков, которые охватывают более чем 40 процентов избирателей населения.

"Власти вряд ли на это пойдут. Они, скорее всего, отменят результаты еще в нескольких округах. Градус протестной активности в обществе не настолько накален, чтобы ЦИК отменил выборы под давлением улицы", - сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь, партия "Мусават" решительно осудила разгон полицией протестной акции 16 февраля. В тот день все пути к зданию ЦИК было блокированы силами полиции. Среди задержанных были десятки кандидатов, большинство из которых являются членами "Мусават", наблюдателями и представителями избирательных комиссий с правом совещательного голоса. При этом задержанных вывезли в автобусах и высадили за десятки и сотни километров за пределами Баку - в Гаджикабуле, Гобустане, Аляте и даже Евлахе (300 км западнее Баку), упомянуто в распространенном сегодня заявлении "Мусават".

Партия считает, что "полицейская операция стала грубым нарушением основных прав человека в Азербайджане, включая свободу собраний". "Мусават" призвала власти прекратить "репрессии и наказать тех, кто участвовал в незаконных действиях". Партия заявила, что борьба с фальсификациями на выборах будет продолжаться и призвала демократические силы вместе разработать план действий.

"Вчерашний протест граждан показал массовое недовольство избирателей результатами выборов. Власти как всегда ответили репрессивными действиями. Людей в массовом порядке задерживали и увозили на автобусах. Задержанных высаживали даже не у дорог, а в пустынной местности, они километры шли по грунтовым путям к основным магистралям и с трудом добирались до города на попутных автомобилях или приезжающими за ними на частном транспорте добровольцами", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

По его словам, главы оппозиционных партий продолжат консультации для выработки совместных мер для отмены результатов.

Представители партий "Мусават", "Республиканская альтернатива" и движения D18 также сообщили, что всего 16 февраля были задержаны 74 человека, и все они были отпущены в тот же день.

Координатор "Альянса защиты политических свобод" Самир Казымлы отметил, что за ситуацией следят наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ, поэтому власти не стали жестко наказывать задержанных.

Один из задержанных, активист движения Nida Илькин Рустамзаде рассказал, что в автобусе с ними обращались лояльно, телефоны не отнимали, однако высадили в пустынной местности в Гобустане в - 70 км от Баку, и пока они вышли на трассу и добирались до города на машинах, приехавших за ними добровольцев, уже было около девять часов вечера.

Блогер Мехман Гусейнов заявил, что его высадили на дороге Гаджикабул-Көодамир в 120 км от Баку. "Нас с Ульви Гасанли вместе забрали, но везли в разных машинах. Ульви высадили вообще в 20 км дальше меня. Мы еле нашли попутную машину, которая согласилась везти в город. Это усилило мою решимость бороться против фальсификаций", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гусейнов, оспаривающий результаты выборов по округу, где он был кандидатом.

ЦИК Азербайджана 13 февраля ЦИК рассмотрел жалобы на нарушения в ходе парламентских выборов и отменил результаты в четырех округах. Жалобы еще в 13 округах были направлены на рассмотрение в окружные избирательные комиссии. Активисты считают, что фальсификации и нарушения во время голосования на выборах 9 февраля происходили повсеместно.

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Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".