Азербайджанские оппозиционеры подвергли сомнению данные ЦИК о явке на выборах

09 февраля 2020, 15:43

За шесть часов голосования явка на парламентских выборах составила 39,23%, сообщил представитель ЦИК Азербайджана. Данные избиркома завышены, предположили отслеживающие ход голосования представители оппозиции. На некоторых участках, по их сведениям, зафиксированы вбросы бюллетеней и другие нарушения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня за первые два часа голосования явка на выборах составила 12,57%, сообщил избирком Азербайджана. По оценке независимых наблюдателей и кандидатов в депутаты, явка была значительно ниже. На некоторых участках зафиксированы "карусели" и недопуск наблюдателей, рассказали они.

Президент Ильхам Алиев 5 декабря 2019 года подписал указ о роспуске Милли меджлиса (парламента) и назначил внеочередные выборы на сегодня. В стране открыты 5573 избирательных участка. На 125 мест в парламенте претендуют 1314 кандидатов.

По данным на 15.00 (14.00 мск), в голосовании приняли участие 2 090 589 избирателей, явка составила 39,23%, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЦИК Фарид Оруджев. К 12.00 (11.00 мск), по его данным, явка составила 27,35%.

Данные ЦИК на 12.00 счел завышенными координатор блока «Движение» Ульви Гасанли. "Группами людей, голосующих на разных участках, руководят работники жилищно-эксплуатационных участков и бюджетных учреждений. Явка завышенная. По нашим данным, к полудню не проголосовало и 10 процентов избирателей, а ЦИК заявил о 27 процентах", - сказал Гасанли корреспонденту «Кавказского узла».

Корреспондент «Кавказского узла» также наблюдал невысокую активность на избирательных участках в дневное время. Так, с 13.45 до 14.00 (12.45-13.00 мск) на 2-м избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского округа, расположенного в школе № 46, в голосовании приняли участие всего три избирателя.

При этом представитель участковой комиссии сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что к 14.00 (13.00 мск) на участке проголосовали 200 избирателей, то есть около 20%.

Оппозиционеры рассказали о вбросах и "каруселях" на участках

По словам Ульви Гасанли, из разных округов поступают сообщения о нарушениях. "Поступают сведения из разных округов о препятствиях работе наблюдателей, недопуске их на участки или удалении. В лучшем случае наблюдателей размещают на удаленном расстоянии от мест выдачи бюллетеней. Во многих местах одна из урн непрозрачная. При этом проемы для бюллетеней очень широкие. Зафиксированы случаи вбросов. В 47-м Мингчевирском округе журналистам это даже удалось заснять на фото. В округах Баку замечены «карусели»", - рассказал Гасанли.

Голосование на выборах сопровождается "массовыми нарушениями", заявил корреспонденту «Кавказского узла» и глава аппарата партии и избирательного штаба партии «Мусават» Гюльага Асланлы. "Одним из больших нарушений является несоответствие урн для голосования Избирательному кодексу. В законе написано, что ширина проема урны не может быть шире, чем для одного бюллетеня. Однако на этих выборах в урны можно опустить даже книгу среднего размера. В ряде мест урны непрозрачные. Практически повсеместно создают препятствия наблюдателям и членам избирательных комиссий с совещательным голосом. Их сажают вдали от мест выдачи бюллетеней на 15-20 метров. Если кто-то настаивает на создании ему возможностей наблюдать с близкого расстояния, то на него оказывается давление вплоть удаления с участка", - перечислил Гюльага Асланлы.

Нарушения допущены и в списках избирателей, указал он. "В ряде мест в списках остаются умершие избиратели, в то время как другие избиратели не находят себя в списках и борются за право проголосовать. Так, в Геранбойском районе около 500 избирателей не могут добиться реализации права на голосование. Также зафиксированы случаи, когда люди группами приходят на участки, не имея прописки в этом округе. Масштабы нарушений дают основания ставить под большое сомнение их демократичность", - сказал Асланлы.

На участке № 12 к 14.30 (13.30 мск) проголосовали 177 человек, хотя в списке числятся 110 избирателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от партии «Мусават» Ахмед Мамедов.

Этот участок находится в здании школы № 8. В вестибюле школы находится еще один участок - № 19. Корреспондент «Кавказского узла» находился в здании с 14.15 по 14.30 (13.15-14.45 мск), за это время на участках находилось множество членов комиссий и наблюдателей, а проголосовали на каждом участке за эти 15 минут по два человека.

Молодые избиратели отдали предпочтение кандидатам от оппозиции

Пожилая жительница Баку Зулейха Исмайлова на выходе из участка рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что проголосовала за «продолжение курса Ильхама Алиева и представителя его партии». "У нас в стране все хорошо. Все сыты, одеты, все спокойно. Что еще нужно?" - сказала женщина.

Молодой человек Самир Агаев в свою очередь сказал корреспонденту "Кавказского узла", что отдал голос за независимого кандидата. "Мы хотим перемен. Депутаты, поддерживаемые властью, не [стремятся] заботиться о народе. У них нет даже внятной программы. Мой кандидат по каждой сфере предлагал свою программу. Вообще в парламент должна прийти демократическая молодежь", - сказал избиратель.

Студентка Лейла также сообщила, что поддержала независимого кандидата от блока, в котором, по ее мнению, "собрались молодые, грамотные ребята". "Они очень креативны, энергичны, с чувством юмора, в общем, излучают оптимизм", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" девушка.

Некоторые избиратели отказались сообщить корреспонденту "Кавказского узла", за кого они проголосовали, сославшись на то, что очень спешат.

60-летний Самедага Салахов решил не ходить сегодня на выборы. "Мне не до выборов. Подвернулась сегодня работа, иду убрать строймусор в ремонтируемой квартире. Что хорошего для меня сделало государство, чтобы я шел на выборы? В советское время работали заводы, фабрики, мы имели постоянную работу, заработок, отдыхали на выходные, ездили в отпуск. А сейчас я вынужден идти на любую работу, чтобы прокормить семью и оплатить учебу детей в вузе", - сказал Салахов корреспонденту "Кавказского узла".

Парламент не пользуется авторитетом среди населения, а предстоящие выборы не вызывают доверия, поскольку их результаты предсказуемы, рассказали ранее "Кавказскому узлу" избиратели и представители общественных организаций.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".