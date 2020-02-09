Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане

09 февраля 2020, 12:08

За первые два часа голосования на парламентских выборах в Азербайджане явка составила 12,57%, сообщил избирком страны. По оценке независимых наблюдателей и кандидатов в депутаты, явка значительно ниже. На некоторых участках зафиксированы "карусели" и недопуск наблюдателей, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Азербайджане проходит голосование на внеочередных выборах в парламент. В стране открылись 5573 избирательных участка. На 125 мест в парламенте претендуют 1314 кандидатов.

Президент Ильхам Алиев 5 декабря 2019 года подписал указ о роспуске Милли меджлиса (парламента) и назанчил внеочередные выборы на 9 февраля. Предвыборная агитация прошла с ограничением политических свобод, пришел к выводу Центр мониторинга выборов и обучения демократии. Парламент не пользуется авторитетом среди населения, а предстоящие выборы не вызывают доверия, поскольку их результаты предсказуемы, рассказали "Кавказскому узлу" избиратели и представители общественных организаций.

По данным ЦИК на 10.00 (09.00 мск), явка избирателей составила 12,57%, в голосовании приняли участие 670 086 избирателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава информцентра секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

Между тем, независимые наблюдатели и кандидаты в депутаты рассказали о низкой активности избирателей. Так, по оценке независимого наблюдателя Сенана Джафарова, на третьем участке 16-го Ясамальского второго избирательного округа к 09.30 (08.30 мск) проголосовали всего 16 избирателей из 1349 по списку. "Это немногим более одного процента. Возможно, на планах избирателей сказалась погода - в Баку идет снег, дует штормовый ветер", - сообщил Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал на нарушения на участке. "Одна из двух урн непрозрачная. Проемы в урнах были широкие, туда легко можно было опустить и десяток бюллетеней. По нашему настоянию проемы сузили скотчами. Участок для приготовления к голосованию открылся не в 8.00, как положено, а в 8.15. Помещение для голосование очень маленькое. Тут 21 кандидат в депутаты. Если бы каждый из них прислал хотя бы по одному наблюдателю, то все не поместились бы, поскольку для наблюдателей отвели 10 мест", - рассказал наблюдатель.

Корреспондент «Кавказского узла» за 15 минут пребывания на участке, с 9.15 по 9.30 (8.15-8.30 мск), зафиксировал голосование пяти наблюдателей. У выхода из участка проводился exit-poll. Однако девушка, проводившая опрос, не сообщила, какую организацию представляет.

На избирательном участке № 3 по 15-му Ясамальскому первому округу, расположенном в медицинском колледже, независимый наблюдатель Мамед Агаев насчитал к 10.30 (9.30 мск) примерно 100 избирателей, то есть около 8% от их общего числа. "Серьезных нарушений пока нет. Но нас разместили далеко от места выдачи бюллетеней, и сложно фиксировать соотвествие процесса нормам закона", - сказал наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент «Кавказского узла» за 30 минут пребывания (9.00-9.30 мск) на этом участке зафиксировал явку примерно 30 избирателей.

На участке № 21 27-го Насими-Сабаильского избирательного округа к 9.00 (8.00 мск) проголосовали всего девять избирателей, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель штаба кандидата в депутаты Бахтияра Гаджиева. По его данным, к 10.00 (9.00 мск) явка составила 5-6 процентов.

Самого Гаджиева сначала не пропускали на участок № 6, где должен был проголосовать президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мне говорили, что надо было заблаговременно получить разрешение. Но этом глупость, кандидату не надо просить разрешения на посещение участков. После жалобы в ЦИК меня пропустили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Бахтияр Гаджиев. Он уточнил, что его пустили на участок лишь после того, как проголосовал Ильхам Алиев.

В 76-м Ленкорань-Астаринском округе были избиты и выгнаны с избирательного участка № 30 член участковой избирательной комиссии с совещательным голосом и наблюдатель, представляющие кандидата в депутаты Халида Багирова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Халид Багиров. "Давление на указанных лиц было оказано по указанию [представителя] участковой избирательной комиссии", - сказал кандидат. Председатель избирательной комиссии 76-го округа Мазахир Алиев опроверг эту информацию, сообщив корреспонденту "Кавказского узла", что это "ложь и клевета".

На избирательных участках 30-го Сураханского первого округа в Говсаны во время голосования пропало электричество, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты, юрист Зия Гулиев. Сотрудник окружной комиссии подтвердил факт отключения электричества, однако заверил корреспондента «Кавказского узла», что это не нарушило процесс голосования, и подача электричества уже возобновлена.

На избирательных участках 84-го округа в Физулинском районе наблюдаются многочисленные нарушения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты Юсиф Агаев. "Повсеместно не допускаются наблюдатели под предлогом нехватки места [на участках]. Запрещается ведение видеосъемок. С 29-го участка наблюдателя удалили с помощью полиции, его увезли в отделение. В избирательных урнах просветы широкие, и туда можно опускать кипу бюллетеней. На участках № 2 и 4 в "каруселях" задействованы пограничники, на 36-м участке – учителя. Не предоставляется общая информация о количестве больных избирателей, которым отправят переносные урны. Но в одной из деревень, как удалось выяснить, таких больных оказалось 80", - рассказал Агаев.

Бакинцы рассказали об ожиданиях от кандидатов

Корреспондент "Кавказского узла" опросил нескольких избирателей, которые приняли участие в голосовании в Баку. Учительница средней школы Вафа Алекперова сообщила, что голосовала за кандидата от правящей партии.

"Я всегда участвовала на выборах. Я отдала свой голос кандидату от партии «Ени Азербайджан», правящей партии. Я доверяю им и связываю с ними надежду на лучшее будущее как для меня самой и моих детей, так и для всей страны. Мы видим изменения, происходящие в стране, реформы, кадровые перестановки, омоложение руководящих лиц. Самое главное - у нас в стране спокойствие по сравнению с тем, что происходит вокруг нас, в мире. Надеюсь, что наши депутаты не подведут нас", - сказала учительница.

Таксист Ильгар Гасымов, напротив, недоволен властью. "Я проголосовал за кандидата от оппозиции. Надеюсь, что в отличие от предыдущего состава, в новом парламенте представители оппозиции будут. Только они говорят правду и поднимают вопросы, которые действительно волнуют людей. Только оппозиционные депутаты смогут затрагивать вопросы о проблемах, о которых представители правящей партии молчат. Депутаты от "Ени Азербайджан" могут только молча голосовать или же хвалить политику властей. Если их послушать, то получается глянцевая картинка. А нам нужно реальное решение проблем, улучшений условий жизни, создание рабочих мест для наших детей, повышение пенсий", - сказал житель Баку.

Работник строительной фирмы Сабир Ахмедов проголосовал за независимого кандидата. "Мой кандидат юрист. Он не за власть и не за оппозицию. Он очень дельные вещи рассказывал, когда приходил на встречу в наш двор. Этот парень объяснил, куда надо обращаться, как вести себя, когда чиновники обманывают. Если в парламенте будут такие ребята, то многие вопросы можно будет решать легче, и такой Милли Меджлис будет заботиться о народе", - сказал Ахмедов.

28-летний продавец продуктового магазина Салех Гусейнов сегодня не пошел на выборы. "Я не верю в честность выборов. Потому что опять избираются одни и те же люди. И нет атмосферы выборов. Телевидение как показывало концерты и шоу, так и показывает. Телеканалы не показывают другие точки зрения, идет одностороннее восхваление власти. У меня высшее образование, но работу по специальности не могу найти", - сказал Салех Гусейнов.