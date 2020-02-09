Голосование на выборах в парламент началось в Азербайджане

09 февраля 2020, 08:20

5573 избирательных участка открылись в Азербайджане, где проходят парламентские выборы. Более 320 зарегистрированных кандидатов отказались от участия в выборах, в результате за места в парламенте борьбу продолжили 1314 кандидатов, сообщил Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря 2019 года подписал указ о роспуске Милли меджлиса (парламента). Внеочередные выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Оппозиционеры усомнились в объективности предстоящего exit-poll, а предвыборная агитация прошла с ограничением политических свобод, пришел к выводу Центр мониторинга выборов и обучения демократии. Парламент не пользуется авторитетом среди населения, предстоящие выборы в него не вызывают доверия, поскольку их результаты предсказуемы, заявили представители НПО и избиратели.

В 8.00 по местному времени (7.00 по мск) открылись 5573 избирательных участка, на которых смогут проголосовать 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей, передает со ссылкой на главу Центризбиркома Мазахира Панахова корреспондент "Кавказского узла".

Борьбу за 125 мест в парламенте ведут 1314 кандидатов, сказал Панахов на сегодняшней пресс-конференции.

Он отметил, что всего для участия в выборах заявки подали 2431 человек, из них зарегистрировано было 1637 кандидатов. Однако впоследствии 321 человек отозвал свои кандидатуры, регистрацию еще двух кандидатов Центризбирком отменил из-за выявления у них двойного гражданства, отметил Панахов. Таким образом, число кандидатов сократилось до 1314, среди них есть представители 19 политических партий, сказал глава Центризбиркома.

По его словам, 123 кандидатов выдвинуты от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), 64 кандидата - от оппозиционной партии «Мусават», среди них есть как выдвиженцы партии, так и самовыдвиженцы. Панахов также рассказал, что союз «Реальных Республиканцев», созданный партией «Республиканская альтернатива», которая не имеет государственной регистрации, и группой независимых кандидатов выдвинула 30 претендентов на место в парламенте, блок "Движение", сформированный Nida и D18 и группой независимых активистов, - 16 кандидатов.

Следить за ходом голосования будут 77 790 местных и 883 международных наблюдателя. На 1000 участках установлены веб-камеры, посредством которых на сайте Центризбиркома будет идти трансляция процесса голосования и подсчета голосов. Голосование завершится в 19.00 по местному времени (18.00 по мск), указал Панахов.

По его словам, на выборах нет кворума, победившим считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Предварительные данные о результатах голосования станут известны поздно вечером 9 февраля посредством информационной системы «Выборы», сказал Панахов. Он также рассказал, что ЦИК в 20-дневный срок после голосования проведет проверку результатов и передаст их в течение 48 часов на утверждение Конституционного суда, который, в свою очередь, в течение 10 дней объявит окончательные результаты.

Предвыборная кампания прошла в обстановке отсутствия равных возможностей для представителей разных политических сил, считает глава Института демократических инициатив Акиф Гурбанов. В предвыборной кампании не было обеспечено "политических свобод, включая свободу слова и прессы, свободу собраний и вопроса с политическими заключенными", сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Гурбанов обратил внимание на то, что за короткий срок после регистрации более 300 кандидатов отказались от участия в выборах. «Массовый и срочный отзыв кандидатов вызывает сомнения в том, что тот шаг был добровольным.... большинство (отказавших ся отучасти в выорах) кандидатов были работниками финансируемых правительством учреждений и предприятий или близких к властям частных структур, и потому легко подвержены давлению», - сказал он.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли считает, что большое количество местных наблюдателей отнюдь не свидетельствует о высокой гражданской активности и заинтересованности власти в прозрачности выборов. «Большинство наблюдателей – это работники бюджетных учреждений в зданиях, где располагаются избирательные участки. Этот контингент задействован для демонстрации международным наблюдателям прозрачности выборов и одновременно служит потенциальным ресурсом для участия в подтасовках, вбросах, провокаций против реальных независимых наблюдателей", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». По его словам, если бы власти были бы заинтересованы в прозрачности выборов, то не препятствовали бы мониторинговым неправительственным организациям с многолетним опытом наблюдения.