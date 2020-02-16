Активисты насчитали 55 задержанных в Баку

16 февраля 2020, 17:15

Десятки оппозиционеров и их сторонников, задержанных в столице Азербайджана, силовики вывезли далеко за город и отпустили, сообщили активисты. Полиция "удалила с территории" участников несогласованной акции протеста против фальсификации итогов выборов, пояснили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Баку начались массовые задержания участников акции протеста против фальсификации итогов выборов. При задержаниях полицейские применили силу. Информация о том, что еще до акции протеста были задержаны лидеры оппозиционных движений Ильгар Мамедов, Руслан Иззетли и другие активисты, не соответствует действительности, так как никто из них не был доставлен в полицию, заявило МВД.

По данным активистов, перед акцией протеста были задержаны семь человек, в том числе лидер движения D18 Руслан Иззетли, лидер движения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов и кандидаты в депутаты от блока "Движение" - блогер Мехман Гусейнов и Ульви Гасанли.

Акция протеста завершилась около 15.30 мск, однако улицы вблизи здания ЦИК заблокированы полицейскими кордонами, передал корреспондент "Кавказского узла".

По предварительным данным, до начала акции и во время демонстрации были задержаны 55 человек, в том числе кандидаты в депутаты от партии «Мусават» и блока «Движение», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы «Мусават» Мустафа Гаджибейли.

По его словам, местонахождение задержанных до акции протеста лидера партии «Мусават» Арифа Гаджилы и адвоката Немата Керимли остается неизвестным. Тех, кого задержали на акции протеста, увезли в автобусах за город, чтобы там освободить, предположил Гаджибейли.

Силовики освободили в пригороде Баку лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова, сообщил сам Мамедов корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, он был задержан около 12.00 мск, когла вышел из дома. Четыре часа его возили на автомобиле и в итоге выпустили на трассе Баку – Шамахы.

Несмотря на действия полиции, акция протеста "удалась", поскольку граждане вышли на улицы и выразили протест против фальсификации выборов, сказал Ильгар Мамедов.

Задержанный на акции протеста активист движения Nida Илькин Рустамзаде сообщил на своей странице в Facebook: "Нас везут в Гобустан", и проиллюстрировал сообщение сделанным в автобусе групповым селфи задержанных, передал корреспондент "Кавказского узла".

По информации активистов, лидера движения D18, кандидата в депутаты парламента Руслана Иззетли привезли в город Евлах в 300 километрах западнее Баку и там освободили. Кандидатов в депутаты от блока «Движение» Мехмана Гусейнова и Ульви Гасанли отпустили в поселке Гаджикабул в 130 километрах западнее Баку. Кандидатов в депутаты Ядигяра Садыглы и Рабию Мамедова освободили в поселке Алят в 80 километрах от Баку. Еще 24 задержанных привезли на автобусе в поселок Сангачал в 50 километрах южнее Баку и там освободили. Эти сведения подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» и сами задержанные.

Действия силовиков расценил как грубое нарушение конституционных прав людей глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Это был мирный протест. Однако полиция действовала жестко, задерживая всех, кто приближался к зданию ЦИК. При этом лидеров, причем кандидатов в депутаты, задержали вообще до начала акции без всяких оснований", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

То, что задержанных вывозят далеко за пределы Баку и там отпускают, - это не предусмотренные законом действия, подчеркнул правозащитник.

Главное управление полиции Баку опубликовало пресс-релиз, подтвердив, что правоохранители пресекли несогласованную акцию протеста близ здания ЦИК. Полиция "удалила с территории" участников несогласованного собрания, задержанных и пострадавших нет, утверждается в пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ЦИК Азербайджана 13 февраля ЦИК рассмотрел жалобы на нарушения в ходе парламентских выборов и отменил результаты в четырех округах. Жалобы еще в 13 округах были направлены на рассмотрение в окружные избирательные комиссии. Активисты считают, что фальсификации и нарушения во время голосования на выборах 9 февраля происходили повсеместно.

Новости о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".