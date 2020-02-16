Сотрудники полиции на улицах Баку. 19 октября 2019 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

16 февраля 2020, 12:58

Активисты сообщили о задержаниях оппозиционеров в Баку

Семь оппозиционеров, планировавших участие в акции против фальсификации итогов выборов, задержаны в столице Азербайджана, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Азербайджана объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан" на прошедших 9 февраля внеочередных парламентских выборах. Во время голосования были зафиксированы вбросы бюллетеней, "карусели", недопуск наблюдателей и другие нарушения, которые не позволяют установить истинное волеизъявление избирателей, отметили руководители неправительственных организаций. По их мнению, избирком также представил завышенные данные о явке избирателей.

В Баку за три часа до намеченной на 14.00 мск несогласованной акции протеста против фальсификации выборов начались задержания организаторов акции. Так, около 11.30 мск был задержан и доставлен в 18-е отделение Наримановского отдела полиции Баку лидер движения D18 Руслан Иззетли. Его задержали перед офисом организации, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» заместитель руководителя этого движения Самира Агаева.

Около 12.00 мск на выходе из дома был задержан лидер движения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов. Люди в гражданской одежде увезли его в неизвестном направлении, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный секретарь партии Натиг Джафарли, уточнив, что перед его домом также стоят люди в штатском.

Окружен силовиками и дом, где живет лидер партии «Мусават» Ариф Гаджилы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы партии. По его словам, уже задержаны активисты партии "Мусават" Аликрам Хуршидов, Бакыхан Гарибли и Байрамали Абдуллаев.

Задержаны также кандидаты в депутаты от блока "Движение" - блогер Мехман Гусейнов и Ульви Гасанли. Они направлялись на место акции и были остановлены дорожной полицией, после чего их задержали, сообщил на своей странице в Facebook Гусейнов.

Пресс-секретарь полиции Баку Эльшад Гаджиев отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию, сославшись на отсутствие информации.

Напомним, что 13 февраля ЦИК Азербайджана рассмотрел жалобы на нарушения в ходе парламентских выборов и отменил результаты в четырех округах. Жалобы еще в 13 округах были направлены на рассмотрение в окружные избирательные комиссии. Активисты считают, что фальсификации и нарушения были повсеместно.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".

Примечание:

"Алиевы упрочили свое влияние на парламент по итогам внеочередных выборов", "Наблюдатели назвали распространенные нарушения на выборах в Азербайджане", "ЦИК Азербайджана заявил о победе правящей партии на фоне обвинений в фальсификациях".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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