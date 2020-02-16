Силовики задерживают участника акции протеста в Баку. 16 февраля 2020 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

16 февраля 2020, 16:16

Полиция применила силу во время задержаний в Баку

Журналистка Фатима Мовламлы получила удар в лицо во время задержаний участников акции протеста в Баку, сообщила сама Мовламлы. Полиция назвала неправдой информацию о том, что перед акцией были задержаны лидеры оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Баку начались массовые задержания участников акции протеста против фальсификации итогов выборов.

Перед акцией протеста были задержаны семь человек, в том числе лидер движения D18 Руслан Иззетли, лидер движения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов и кандидаты в депутаты от блока "Движение" - блогер Мехман Гусейнов и Ульви Гасанли, сообщили активисты.

Сотрудники полиции, задерживающие участников акции протеста, применили физическую силу против журналистки Фатимы Мовламлы. Она получила удар по лицу и жалуется на сильные боли в носу, передал корреспондент "Кавказского узла".

Среди задержанных на акции протеста оказались и кандидаты в депутаты, которые пришли к зданию ЦИК, чтобы получить ответы на свои жалобы о фальсификациях, сообщает на своем сайте Meydan.tv.

По данным телеканала, все подступы к зданию ЦИК перекрыты, задержанных "с применением силы сажают в автобусы" и увозят. Вблизи здания ЦИК и на прилегающих улицах собрались несколько сотен человек, и люди продолжают прибывать, говорится в публикации.

МВД опровергло сведения о задержании организаторов акции

Информация о том, что перед акцией протеста полицейские задержали Ильгара Мамедова, Руслана Иззетли и других активистов, не соответствует действительности, так как никто из них не был доставлен в полицию, заявил сегодня руководитель пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

"Возможно, что во время профилактических мероприятий кто-то был выведен с территории сотрудниками полиции. Это не должно означать, что их задержали", - приводит его слова haqqin.az.

Напомним, ЦИК Азербайджана объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан" на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 9 февраля. Во время голосования были зафиксированы вбросы бюллетеней, "карусели", недопуск наблюдателей и другие нарушения, которые не позволяют установить истинное волеизъявление избирателей, отметили руководители неправительственных организаций.

13 февраля ЦИК рассмотрел жалобы на нарушения в ходе выборов и отменил результаты в четырех округах. Жалобы еще в 13 округах были направлены на рассмотрение в окружные избирательные комиссии. Активисты считают, что фальсификации и нарушения были повсеместно.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".

Примечание:

"Алиевы упрочили свое влияние на парламент по итогам внеочередных выборов", "Наблюдатели назвали распространенные нарушения на выборах в Азербайджане", "ЦИК Азербайджана заявил о победе правящей партии на фоне обвинений в фальсификациях".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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