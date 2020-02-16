16 февраля 2020, 15:19

Акция протеста в Баку обернулась массовыми задержаниями

Силовики в Баку задерживают людей, пришедших на акцию протеста против фальсификации итогов парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Баку, где оппозиционеры запланировали на 14.00 мск несогласованную акцию протеста против фальсификации выборов, начались задержания организаторов акции. Были задержаны семь человек, сообщили активисты.

Около 15.30 по местному времени (14.30 мск) в Баку начались массовые задержания участников акции протеста перед зданием ЦИК.

Силовики задерживают людей, прибывающих к зданию избиркома, и сажают их в автобусы. Из окон автобусов активисты выкрикивают лозунг «Свободные выборы!». К зданию ЦИК продолжают прибывать группы протестующих, передал в 14.48 мск корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ЦИК Азербайджана объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан" на прошедших 9 февраля внеочередных парламентских выборах. Во время голосования были зафиксированы вбросы бюллетеней, "карусели", недопуск наблюдателей и другие нарушения, которые не позволяют установить истинное волеизъявление избирателей, отметили руководители неправительственных организаций.

13 февраля ЦИК рассмотрел жалобы на нарушения в ходе выборов и отменил результаты в четырех округах. Жалобы еще в 13 округах были направлены на рассмотрение в окружные избирательные комиссии. Активисты считают, что фальсификации и нарушения были повсеместно.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".

Примечание:

"Наблюдатели назвали распространенные нарушения на выборах в Азербайджане", "ЦИК Азербайджана заявил о победе правящей партии на фоне обвинений в фальсификациях", "Алиевы упрочили свое влияние на парламент по итогам внеочередных выборов".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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