Массовое отравление произошло в Азербайджане

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В Гяндже восемь участников поминальной церемонии обратились в больницу с симптомами отравления.

По данным местных властей, восемь человек почувствовали недомогание после приема пищи на поминальной церемонии, их экстренно госпитализировали с симптомами отравления.

В числе пострадавших есть дети, пишет 12 июля Oxu.az.

Госпитализированным была оказана медицинская помощь, состояние их оценивается как стабильное. Всем поставлен диагноз "неуточненное бактериальное пищевое отравление". Всех выписали домой. Для установления точных причин инцидента образцы блюд, которые были приготовлены в домашних условиях, были изъяты и направлены на лабораторную экспертизу, сообщает Trend.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2024 году в Загатале 40 человек обратились к врачам после отравления.

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