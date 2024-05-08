40 человек обратились к врачам в Азербайджане после отравления

08 мая 2024, 08:20

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Помощь врачей потребовалась 40 посетителям заведения общепита в Загатале, пожаловавшимся на симптомы пищевого отравления. Прокуратура Азербайджана отчиталась о начале расследования.

В отделение неотложной помощи Загатальской районной больницы 40 человек обратились с жалобами на симптомы отравления, среди них как минимум пять несовершеннолетних. У пациентов взяты образцы для лабораторных исследований.

Все пострадавшие сообщили, что ели донер из курицы в одном из заведений общепита, сообщает сегодня АПА.

Состояние больных средней тяжести, сообщил представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями. "В настоящее время обследование и лечение пациентов продолжается", - привело в ночь на 8 мая его слова haqqin.az. Сколько человек госпитализированы, в публикации не уточняется.

Прокуратура Загатальского района проводит расследование массового отравления на одном из предприятий общественного питания в городе Загатала, отчиталась на своем сайте Генпрокуратура Азербайджана.

"По предварительной версии, жители региона отравились продуктами, содержащими мясо птицы. Для установления причины отравления из объекта общественного питания были взяты пробы продуктов питания, назначена соответствующая экспертиза", - говорится в публикации, размещенной поздно вечером 7 мая в телеграм-канале ведомства.

Владелец одной из донерных в Загатале Расул Фаталиев прокомментировал массовое отравление. "Весь коллектив, включая меня, ел этот донер, но никаких проблем со здоровьем у нас не возникло", - приводит его слова Media.az.

По словам Фаталиева, 7 мая в его заведении было продано 200 донеров. "Были проблемы с курятиной, хотя мы ежедневно покупаем ее у одной и той же компании", - сказал он.

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