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19:50, 13 июля 2026

Родные Игбала Абилова заявили о его пытках в СИЗО

Игбал Абилов. Фото: https://kavkazgeoclub.ru/content/v-azerbaydzhane-arestovan-ocherednoy-talyshskiy-uchenyy

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники и адвокат осужденного исследователя талышской культуры Игбала Абилова заявили о применении к нему пыток в бакинском СИЗО. Поводом для давления могло стать появление Абилова в суде в футболке с надписью на талышском языке, считают близкие. 

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор исследователю талышской культуры Игбалу Абилову. Отказ суда предоставить переводчика с талышского, как и само преследование, Абилов назвал дискриминацией талышей. Защита намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека. 

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. По статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды ученый был приговорен к 18 годам лишения свободы, апелляционный суд оставил приговор в силе. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Игбал Абилов подвергся пыткам в Бакинском СИЗО-1, заявил корреспонденту “Кавказского узла” его отец Шахиб Абилов. По словам отца, о пытках стало известно сегодня во время судебного заседания, а 9 июля ему без объяснения причин отказали в свидании с Игбалом. 

“Мы предъявили документы, после чего нас в течение часа продержали в ожидании и тревоге. А потом без всяких объяснений, нам вернули документы, не приняли от нас и передачи для Игбала. Нам сказали, что Игбала перевели в “другое место” и велели прийти на следующей неделе”, - рассказал Шахиб Абилов.

Адвокату исследователя Фаризу Намазлы также отказали во встрече. Защитнику сообщили, что Абилов посажен в карцер, однако причин не объяснили.

Сегодня в Гарадагском районном суде рассматривалась жалоба Игбала Абилова, поданная в порядке судебного надзора. Во время заседания стало известно, что он был подвергнут пыткам.

“Как оказалось, против Игбала была применена сила: его в наручниках привязали к железной койке и в таком положении часами держали, подвергали физическим и моральным пыткам, избивали. Все это происходило под руководством замначальника СИЗО Джавида Гюльалиева”, - рассказал Абилов-старший со слов адвокатов. Процесс проходил в закрытом режиме и близких исследователя на заседание не пустили.

По словам отца, причиной такого обращения с Игбалом Абиловым стало то, что 7 июля он явился в Ясамальский суд в футболке с двустишием на талышском языке из стихотворения поэта Али Насира: "Когда народ рассудок свой теряет, он родину на смерть обрекает". 

Ясамальский районный суд Баку 7 июля начал рассматривать иск осужденного исследователя талышской культуры Игбала Абилова против четырех азербайджанских СМИ о нарушении презумпции невиновности и диффамации. Суд удовлетворил ходатайство защиты о привлечении к процессу переводчика с талышского языка, при этом отклонил просьбу разрешить Абилову сидеть рядом с адвокатом. Ответчики на заседание не явились.

Жалоба, рассмотренная сегодня в Гарадагском суде, касалась принудительного рентгеновского обследования Абилова во время содержания в ИУ-14. Как отметил Шахиб Абилов, исследователя неоднократно принуждали к рентгеновскому обследованию по указанию замначальника колонии Рамина Акперова, хотя медицинской необходимости в этом не было. Суд отказался удовлетворить жалобу исследования на действия замначальника колонии, на это решение будет подана апелляция, добавил отец Игбала Абилова.

Действия в отношении Абилова, описанные адвокатами и отцом, содержат прямые признаки нарушения статьи 3 Европейской конвенции прав человека, которая абсолютно запрещает пытки и бесчеловечное обращение, указал независимый эксперт в области права.

«Пытки - это всегда умышленное причинение сильной боли с конкретной целью. В данном случае речь может идти об избиении и многочасовом привязывании в наручниках к железной койке, - предположительно в ответ на появление осужденного лица  в суде в футболке с надписью, имеющей политический контекст. По сути речь идет о физическом наказании и одновременно устрашении.  Помимо этого, систематическое принуждение к рентгену без медицинских показаний может рассматриваться как психологическое давление и унижающее достоинство обращение, направленное на изнурение человека. В описанных случаях есть признаки нарушения статьи 3 Европейской конвенции, которая запрещает пытки. В перспективе человек может обратиться с жалобой в ЕСПЧ», - сказал корреспонденту “Кавказского узла” юрист, не пожелавший быть названным.  

Получить комментарии в Пенитенциарной службе  “Кавказскому узлу” не удалось.

“Кавказский узел” также писал, что на угрозы и унизительное обращение со стороны замначальника Бакинского СИЗО-1 Джавида Гюльалиева жаловались также арестованные журналистки Meydan TV.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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