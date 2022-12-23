Бахтияр Гаджиев оставлен под стражей

23 декабря 2022, 12:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест. Активист назвал решение суда политическим и заявил, что продолжит голодовку, которую уже проводит девятые сутки.

Как писал "Кавказский узел", глава "Института общественной политики" Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, находится под арестом. 15 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Гаджиева на арест, и активист объявил голодовку. Гаджиев подвергся в бакинском СИЗО издевательствам, его здоровье и жизнь в опасности, заявил правозащитник Руфат Сафаров. На седьмые сутки голодовки впервые с начала своей акции был обследован врачами, а также добился улучшения условий содержания, сообщила его адвокат. На восьмые сутки голодовки у Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление.

Оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

23 декабря в Бакинском апелляционном суде (БАС) в закрытом режиме (таково требование законодательства для процессов о мерах пресечения) состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе общественного активиста Бахтияра Гаджиева под домашний арест.

БАС оставил без удовлетворения жалобу, сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

«Несмотря на доводы защиты о том, что вменяемые Гаджиева преступления не представляют большой общественной опасности, по ним ему грозит всего 1,5 года лишения свободы, в то время как по законодательству на период следствия можно заключать под стражу обвиняемых, которые могут быть приговорены к лишению свободы на более чем 3 года, суд оставил жалобу без удовлетворения. Сам Бахтияр Гаджиев сказал, что суд не действует не в плоскости права, а исполняет политический заказ в отношении него. Бахтияр Гаджиев сказал, что продолжит голодовку. Это вызывает серьезное беспокойство за здоровье Гаджиева. Он уже отказывается от приема пищи и его голодовка вступает в критическую фазу. Дальнейший отказ от приема пищи может вызвать необратимые последствия для организма Гаджиева. Он сильно истощен. В суде он еле держался на ногах. Цвет лица у него бледнейший», - рассказал Лаидж. Он отметил, что несмотря на отсутствие жалобу у Гаджиева в последние два дня на условия содержания в Бакинском СИЗО-1, защита обратилась с просьбой о переводе его в госпиталь СИЗО службы государственной безопасности.

«В Бакинском СИЗО-1 на Гаджиева было оказано сильно морально-психологическое давление. С учетом того, что у Гаджиева были проблемы с руководством МВД и начальник Пенитенциарной службы выходец из этого ведомства пребывание активиста в Бакинском СИЗО-1 не является безопасным. А СГБ – это другое силовое ведомство и в данном случае, не имеющее отношение к обстоятельствам дела против Гаджиева. Кроме того, госпиталь СГБ лучше оснащен медицинскими оборудованиями и имеет более квалицированный медперсонал, чем больница Пенитенциарной системы. Дело в том, что по мере продолжения голодовки у Гаджиева проблемы со здоровьем будут усугубляться и он будет нуждаться в более квалифицированной медицинской помощи», - отметил адвокат.

По его словам, на данном этапе правовые механизмы обжалования ареста исчерпаны. Однако, по мнению адвоката, защита будет работать над тем, чтобы его освободили из-под стражи по состоянию здоровья.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалобы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.